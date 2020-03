Italia: 25 Eco-Hotel Incredibili che ti faranno Sognare

L’Italia è piena di bellezze, meraviglie e angoli nascosti. Abbiamo selezionato per voi 25 tra gli Eco-hotel più incredibili, in cui trascorrere delle vacanze a dir poco indimenticabili!

1. Rifugio Bella Vista – Una notte in un Igloo

Tra le splendide cime dell’Alto Adige sorge il Rifugio Bella Vista. Hai mai sognato di dormire in un Igloo? Ora è possibile! E non è tutto, il rifugio, in un bellissimo eco-hotel, propone anche la sauna più alta d’Europa! Addirittura 2845 metri di altitudine, cosa aspetti? Provalo!

2. Agriturismo Coroncina – Dormire in una botte

Se ciò che cerchi è tanto benessere, Agriturismo Coroncina, nel marchigiano, è il luogo che fa per te. Il contatto con la natura e i percorsi beauty farm saranno un toccasana per la tua vacanza eco-friendly. Ma non solo! L’Agriturismo ti propone un’esperienza veramente unica e particolare, venite a scoprire la loro notte in una botte!

3. Valchiusella – Dormire in una Yurta in Piemonte

Vuoi vivere la natura al meglio? La Valchiusella è il luogo giusto per te e la tua vacanza speciale: soggiorna in una Yurta originale! Ne hai mai sentito parlare? Le Yurte sono le tipiche case dei nomadi della Mongolia, entrate anche a far parte del patrimonio dell’UNESCO. Realizzate con materiali naturali, sono pratiche e affascinanti da vivere!

4. Sant’Egle – Glamping a cinque stelle

Per gli amanti nella natura e di chi cerca una vacanza che sia ad impatto zero, Sant’Egle Eco Bio Resort sarà l’ideale. Un magico soggiorno nelle loro tende di lusso, arredate ed attrezzate al meglio per non farvi mancare nessun comfort, pur nel rispetto e nel contatto con la natura delle campagne toscane.

5. Azienda Agricola Villarè – la tua Bubble Room Sotto le Stelle

Per tutti coloro che cercano un’esperienza di eco-turismo emozionale, l‘Azienda Agricola Villarè ha pensato a voi. Tra i profumi degli orti e delle erbe aromatiche siciliane, spunta un’innovativa “bolla”, chiamata Bubble Room, di elevata qualità tecnica. Oltre ai comfort di una casa vera, aggiunge una suggestiva vista del cielo stellato dal soffitto semi-trasparente, e in più la possibilità di usufruire dei prodotti dell’azienda stessa!





6. Alpaca Country House – Eco-Hotel tra Ulivi e Alpaca

Cerchi qualcosa di diverso? Alpaca Country House, in Toscana, è giusta per te. Beh, il nome dice già tutto! Questa country house è un casale ristrutturato e reso uno splendido agriturismo. La sua particolarità? Credo tu l’abbia già intuita.. esatto, oltre agli uliveti questa casa è circondata da pascoli di Alpaca! Un’esperienza unica in Italia poterli incontrare così da vicino.

7. Sardinna Antiga – Eco-Hotel nelle antiche “pinnatu“

Sardinna Antiga non è solo un alloggio, è un intero villaggio. Un villaggio ristrutturato in modo eco-sostenibile, donando nuova vita alle vecchie case dei pastori del luogo, le cosiddette pinnatu. Il risultato è un luogo altamente suggestivo, per un soggiorno detox lontano da tecnologia e dalle preoccupazioni, o per una vacanza fuori dagli schemi.

8. Torre della Botonta – Soggiornare in una fortezza

Se sei un amante della storia e delle nuove esperienza, Torre della Botonta sarà la tua prossima meta. Il B&B si sviluppa in tutto il Castel San Giovanni della Botonta, nell’incantevole Umbria. Un intreccio continuo di antico e contemporaneo, di storia e natura saprà sicuramente meravigliarvi.

9. Glamping Il Sole – Una cupola per una notte

Niente di meglio delle campagne toscane, viste da un’azienda agricola eco-sostenibile e biologica. Anzi, si può fare di meglio! Guardale disteso in un’originale cupola trasparente nel Glamping Il Sole, da cui ammirare il panorama e il cielo stellato stando comodi sul proprio letto.

10. Le Dieci Porte – Tra i Trulli di Alberobello, Puglia

Le Dieci Porte sarà la meta ideale se cerchi qualcosa di unico. Un borgo interamente di trulli, tutti ristrutturati con materiali naturali. Circondato dalle splendide campagne di Alberobello e a pochi chilometri dalla città, questo borgo è assolutamente unico nel suo genere!

11. Il Cannito – Dormire Green in Cilento

Tra la storica Paestum e il mare del Cilento, immerso nel verde troverete Resort Il Cannito. Cos’ha di diverso questo B&B? La sua bioarchitettura è completamente in simbiosi con l’ambiente circostante. Intreccia saggiamente la modernità e la splendida pietra calcarea di cui è costituito, con spazi contemporanei ma che abbracciano la natura in tutto tondo. Cosa aspettarsi? Una vacanza, di lusso, nella natura rigogliosa.

12. Sextantio – Albergo nel borgo medievale

Per chi crede che la vacanza sia una scoperta, il borgo medievale in cui si trova Sextantio sarà come un paradiso. Potrete tornare indietro nel tempo, nel suggestivo Abbruzzo, sentendovi durante il vostro soggiorno come un re ed una regina. La struttura è stata interamente preservata, offrendovi oggi le emozioni di un tempo, e non solo! Scopri l’intensa storia del luogo tra le sue mura e tante attività.

13. Casa sull’albero nel Parco degli Aurunci

Stanco dei tradizionali eco-hotel? Cambia prospettiva, guardali dall’alto! Guarda la natura da questa Casa sull’Albero, cullata dal vento del Parco Naturale degli Aurunci, nel Lazio. Questa casa, oltre a silenzio e tranquillità, offre prodotti non a km zero, ma sottozero: pascoli e orti saranno proprio sotto di voi!

14. Pra de la Casa – Chalet eco-sostenibile

C’è chi non riesce proprio a stare lontano dalla montagna, ma anche per loro le sorprese sono molte. Come Pra de la Casa, questo splendido eco-chalet completamente in legno, con tante finiture di design per renderlo unico tra tanti. Un vero punto di incontro per tutti gli appassionati, immerso nello splendore del Parco Naturale Adamello Brenta.

15. Soggiornare in una Torre del XV secolo

Nel modenese, sorge su un antico villaggio celtico, ai piedi di una necropoli, questa suggestiva Torre del XV secolo. Intrisa di storia e di spiritualità ha tutte le carte in regola per rendere il tuo soggiorno una favola. Gli interni sono tutti pensati e ristrutturati con stile, mentre l’attenzione a renderla un eco-hotel è stata alta!

16. Masseria Torricella – dormire in un vero trullo

Masseria Torricella, poco lontano da Alberobello, offre tante sistemazioni differenti, ma tutte legate alla filosofia dell’eco-hotel. La terra degli ulivi circonda questa splendida struttura in pietra, ricca di angoli di relax, di natura. Oltre a case e camere suggestive, potrai soggiornare anche in un tradizionale trullo!

17. Podere di Maggio – glampig tra le colline toscane

Podere di Maggio è molto più di un eco-hotel. Questo podere è sinonimo di natura, di relax, di tranquillità. E’ un’oasi toscana per la tua vacanza indimenticabile. Le splendide tende a disposizione sono spaziose e disposte su terrazzi in legno all’ombra dei grandi alberi del giardino, un sogno!

18. Casa Santel – Casa Ecologica immersa tra le montagne

Hai sempre sognato una casa nei boschi più belli d’Italia? Casa Santel è situata nel cuore di Fai della Paganella, una perla del turismo trentino. Questo eco-alloggio può essere affittato interamente, ideale per vacanze di gruppo, tra amici o con famiglie numerose.





19. Yurte Soul Shelter – respirare l’atmosfera orientale

Yurte Soul Shelter, come suggerisce il nome, è un’ideale meta per chi vuole che la sua vacanza abbia un tocco di spiritualità. Nelle originali e particolari Yurte, le tipiche case dei nomadi della Mongolia, vivrete una vacanza unica. Questo eco-hotel, se vogliamo, è situato nelle colline torinesi, da cui potrete godere viste mozzafiato!

20. Eco-Villaggio Torri Superiori – vivere in un vero ecovillaggio

Cerchi un villaggio diverso per le tue vacanze? Eco-villaggio Torri Superiori è il posto per te e per la tua famiglia! Una calda accoglienza nella natura ligure ti aspetterà. Ma soprattutto tante attività, corsi particolari e itinerari naturali per voi.

21. Torre di Mortola – tra Aloe, Fiori e Mare

Se per te andare in vacanza è andare a scoprire novità e comfort, Torre di Mortola è l’ideale! Eco-alloggi ricavati da un’antica torre, attorniati da un caratteristico giardino botanico a picco sul mare ligure! Poco distante da Monte Carlo, in realtà, infatti la struttura è giusto sopra gli splendidi giardini Hanbury.

22. B&B La Martellina – dormire in un antico mulino

La toscana è terra ricca e piena di fascino: B&B La Martellina offre uno sguardo nuovo a questa terra, direttamente da un’antico mulino ristrutturato e reso suggestivo per le vostre vacanze.

23. Wild Cabine – Ecochalet tra i boschi

Se vuoi sentirti davvero into the wild, Wild Cabine, come dice il nome stesso, è perfetto! La struttura è una baita alpina, in provincia di Bergamo, senza corrente e senza bagno. Eh sì, una vera avventura alpina!

24. Agriturismo L’Aperegina – Dormire sull’albero

I parchi abbruzzesi ospitano quest’azienda agrituristica biologica, dove puoi trovare il tuo eco-hotel L’Ape Regina. Tante sistemazioni, dalle più tradizionali alle più particolari persino sugli alberi, ti danno il benvenuto nel verde e nel biologico abbruzzese!

25. Casa Fragola – un tuffo nella natura

Vivere una favola è possibile a Casa Fragola! Pur essendo immersa nel verde della Liguria, avrai la possibilità di raggiungere mare o montagna in poco tempo! Vivi l’avventura in un’accogliente villetta con un grande giardino. Se sei fortunato, la sera, gli abitanti del bosco verranno a salutarti!

A due passi da casa, nella nostra Italia, possiamo vivere esperienze veramente uniche. È proprio vero che le cose più belle sono dietro l’angolo!

Quale di questi eco-hotel ti ha colpito di più? Ne conoscete di altri? Scriveteci!