Birdwatching che passione! 10 Luoghi Eco-Friendly per Ammirare gli Uccelli

Un binocolo, una macchina fotografica e forse una guida per riconoscerli: serve poco per praticare il birdwatching, eppure vedere gli uccelli nel loro habitat naturale è un’esperienza da vivere, una nuova scoperta che regala sempre emozioni. Per alcuni è un semplice hobby, per altri una vera e propria ossessione, ma il birdwatching può conquistare tutti: è per questo che abbiamo selezionato per te 10 strutture sostenibili in giro per il mondo dove potrai ammirare il volo di diversi uccelli, per rimanere ancora una volta strabiliato dalla bellezza della natura.

Birdwatching in Australia





Daintree Peaks Eco Stays è un B&B nato nel 2017, che cerca ogni giorno di ridurre la propria impronta ecologica. Completamente off-grid, si trova nel Queensland, a pochi passi da una foresta tropicale dove nidificano numerosi uccelli dai mille colori.

Alla scoperta dei volatili del Costa Rica





Macaw lodge è un rifugio di montagna ecologico (anch’esso off-grid) situato sulla costa del Pacifico del Costa Rica, adiacente al Parco Nazionale di Carara, vicino alla Riserva forestale delle colline di Turrubares e al Rifugio Faunistico Fernando Castro Cervantes. È la meta ideale per scoprire una natura selvaggia, per svegliarsi con un corso di yoga, per ammirare cascate e ovviamente per il birdwatching.

Falchi grillai nel Lazio





Villa Naumanni, situata nella Valle del Mignone, è il luogo ideale per trascorrere momenti di relax, immersi nella natura, vicino al mare e a numerosi luoghi di interesse storico. Il casale deve il suo nome dal Falco Grillaio (termine scientifico Naumanni), una specie protetta che nidifica nelle cavità delle pareti del casale. La struttura ospita l’unica colonia di falchi grillai nel Lazio: da una coppia nidificante nel 2011 è la casa di 19 coppie.

Un agriturismo spagnolo perfetto per il birdwatching





Vivere una vacanza a Finca Las Morenas significa vivere una Spagna rurale, che mantiene ancora un ritmo di vita lento e rilassato. Puoi vedere gli allevatori di capre che si occupano delle loro mandrie nella campagna vicino alle strade e non sorprenderti se qualcuno gira a cavallo mentre ti godi un caffè nel villaggio. Dietro casa si trova il Parco Nazionale Sierra de las Nieves, perfetto per il birdwatching grazie alla presenza di specie di uccelli anche rare.

Un’avventura in Svezia





Per chi vuole unire l’esperienza del birdwatching con quella di un soggiorno davvero insolito e magico, Kolarbyn Ecolodge è il luogo perfetto. Nell’hotel più primitivo della Svezia non c’è elettricità, non ci sono docce, ma tutto il mistero della natura e suggestive capanne nella foreste. Potrai svegliarti con il suono degli uccelli e trascorrere la tua giornata a fotografarli, ammirare alci e castori, andare in canoa sul lago e cuocere il tuo cibo direttamente sul fuoco.

Birdwatching nella campagna ligure





Tra castagni e ulivi, c’è un lato sconosciuto della Liguria. Il mare è a soli 30 minuti, ma qui è tutto verde, l’aria sempre fresco e la tranquillità garantita. Il B&B Via Col Vento è un appartamento accogliente di campagna, in una zona con numerosi sentieri e mulattiere, dove potrai vivere una mattinata di birdwatching accompagnato da una guida.

Degustazioni di vino e birdwatching in California





The Inn At Locke House è un’elegante locanda del XIX secolo, la base ideale per esplorare e vivere la valle di Sacramento, degustando ottimi vini, pedalando nel verde e praticando il birdwatching. Il territorio è l’habitat di oltre 100 specie di uccelli, tra cui il tarabuso americano e numerose specie di uccelli acquatici.

450 specie di uccelli nell’America Centrale





Rancho Naturalista è una meta imperdibile per gli amanti del birdwatching: nella riserva privata sono state registrate oltre 450 specie di uccelli. Ci troviamo di nuovo in Costa Rica, in quello che sembra un vero angolo di paradiso.

Uccelli, canguri e wallaby a un’ora da Melbourne





Di nuovo in Australia per scoprire un bellissimo B&B eco-sostenibile immerso in 36 acri di natura, con una vista spettacolare del Monte Baw Baw. Vicino alla tua camera potrebbero passare dei canguri e dei wallaby, mentre numerosi uccelli ti aspettano nella riserva Nangara e nella riserva Glen Nayook, a pochi passi dalla struttura.

Un borgo in pietra per scoprire la natura del Molise





La Piana dei Mulini è una dimora storica in pietra del 1700, situata nella Valle del Biferno. Una colazione biologica e poi si parte alla scoperta dei dintorni; nel parco fluviale potrai praticare numerose attività: escursioni a piedi o in bici, passeggiate a cavallo, birdwatching, nordic walking, rafting e speleologia.