Ecobnb sulla Rivista Tedesca Adesso Magazine

Adesso Magazine, la rivista tedesca pubblicata anche in lingua italiana, ha dedicato un bellissimo articolo all’ecoturismo in italia, parlando anche di Ecobnb. “Un Tuffo nel Verde. Una Vacanza Eco-Sostenibile” è il titolo dell’articolo che presenta le mete da sogno italiane che promuovono l’eco-turismo. Tra questi numerosi alloggi eco-friendly, eco-lodges imersi nella natura, e ospitalità ecologiche di Ecobnb.

Le destinazoni italiane più green

Un italiano su quattro si impegna a ridurre il proprio impatto sull’ambiente durante i viaggi, preferendo vacanze eco-sostenibili. I viaggiatori stanno diventando più green. Ma non solo loro, anche le strutture, in linea con la filosofia Green, crescono sempre più in numero! Secondo l’articolo di Adesso Magazine, le destinazioni italiane più ambite dai viaggiatori green sono:

il Trentino Alto Adige , con la sua superficie di boschi più estesa di Italia e il lago di Garda , vanta mete molto ambite da viaggiatori italiani e non.

Gli ecobnb da non perdere

Ecco quali, secondo Adesso Magazine, sono gli Ecobnb da non perdere:

