15 borghi e castelli dove vivere una vacanza da sogno

Una torre, una casa antica, un albergo diffuso: location magiche dove trascorrere una vacanza lenta e romantica, dove vivere appieno tutta la suggestione dei borghi italiani, che rappresentano l’anima più autentica del nostro paese. Spesso immersi nella natura, i borghi sono un incredibile patrimonio in cui riscoprire la nostra storia e le tantissime tradizioni locali, dove incontrare gli abitanti che li vivono e ascoltare le loro storie, dove assaporare ricette antiche mai dimenticate, dove sentirsi sempre a casa e vivere piano, quando ogni momento può diventare un ricordo indelebile.

Abbiamo selezionato 15 ecohotel e bed&breakfast dove vivere una vacanza da sogno, strutture suggestive che permettono di scoprire e vivere tutta la bellezza dei borghi in cui si trovano.

Un borgo nel verde dell’Umbria

A pochi chilometri da Todi c’è un antico borgo medievale che sorge sulle rovine di un sito d’epoca romana, costruito in pietra calcarea locale, e che ha mantenuto intatta l’atmosfera d’altri tempi.

A Borgo San Sisto la mattina inizia con un sorriso, con un ricco buffet di dolci e marmellate fatte in casa, yogurt genuino e angolo bio. Tutta la struttura è circondata dal Parco Fluviale del Tevere, un’area naturalistica protetta, e dalla tua camera curata nei minimi particolari e costruita in legno, pietra e cotto potrai godere della meravigliosa vista di colline verdissime e del fiume.

L’emozione unica di dormire in un vero castello

Rimaniamo in Umbria dove ci aspetta Torre della Botonta, una fortezza del XV secolo trasformata in albergo diffuso. Tra la bellezza degli edifici antichi sui quali si sviluppa e la magia delle camere, ognuna dedicata una fibra naturale, ti sembrerà di tornare indietro nel tempo. Ti sentirai abitante del borgo di Castel S. Giovanni della Botonta, entrando in contatto con la storia e scoprendo lo stile di vita.

Nel cuore di un borgo medievale della Basilicata

Brienza è un piccolo gioiello della Lucania, un borgo avvolto da un’atmosfera senza tempo. Qui c’è il B&B La Voce del Fiume, ricavato all’interno di una bellissima dimora storica, che mette a disposizione delle bellissime camere che ancora sfoggiano le pareti originali in pietra. La struttura si trova all’ingresso del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val D’Agri Lagonegrese, da esplorare lungo i sentieri e i tratturi a piedi o in bicicletta.

Una vacanza tra i mari e monti della Liguria

Torri Superiore è un borgo medievale ricco di suggestioni divenuto ecovillaggio. Una comunità di 20 persone che ha deciso di vivere una vita a bassa impatto ambientale mette a disposizione di viaggiatori da tutto il mondo camere semplici e funzionali, corsi di vario genere e la possibilità di scoprire la meraviglia della Liguria di Ponente con occhi nuovi.

Una casa torre immersa tra le colline e i vigneti di Val Vezzano

Torre del Borgo è un suggestivo edificio del 1400 immerso nel verde, trasformato in un accogliente bed&breakfast. Le camere conservano l’atmosfera antica del luogo e sono arredate con attenzione e cura nei dettagli. Quelle del piano terra si affacciano sul verde delle colline, mentre quelle del primo piano si aprono sulla terrazza panoramica, da cui potrai godere di viste mozzafiato e gustarti i colori del tramonto.

Alla scoperta dei pregiati olio e vino di Loreto Aprutino





Il Castello Chiola, sulla sommità del borgo medievale di Loreto Aprutino in Abruzzo, offre un’ospitalità ecologica, raffinata e romantica. Potrai vivere la magia e lo splendore di oltre mille anni di storia, soggiornare in suites e camere preziose, trascorrere aree di relax nella corte del castello o ancora godere della piscina esterna, si affaccia su una scenografia naturale che lascia senza respiro.

È luogo perfetto per scoprire le bellezze del borgo: la chiesa monumento nazionale di Santa Maria in Piano, il centro storico con i suoi vicoli e le stradine caratteristiche, le numerose chiese e il Museo delle Ceramiche di Castelli, l’Antiquarium o il Museo dell’olio situato nell’antico Castello Amorotti e l’Oleoteca regionale.

Una vacanza in una delle zone più affascinanti dell’Abruzzo

San Pio è un borgo d’altri tempi, completamente in pietra e immerso nel verde del Parco Naturale Sirente Velino (a 25 km da L’Aquila). Tra piccole case in pietra collegate da archi, stradine in acciottolato e la preziosa tranquillità di un abitato lontano dal frastuono del turismo di massa, si trova un albergo diffuso eco-sostenibile, che nasce dal recupero di 4 case storiche, tra i quali una tipica torre d’avvistamento in pietra.

Un agriturismo di lusso in Toscana

Sulle colline della Toscana nei pressi di Calenzano, si trova il Relais Poggio alla Pieve. Un agriturismo creato in un borgo medievale risalente al tredicesimo secolo interamente ristrutturato, dove

trovano posto alloggi immersi nel verde e negli ulivi: due lussuose residenze sono situate nella torre medievale, una suite nell’antico fienile e 4 appartamenti nella casa colonica. La struttura si trova immersa nel più straordinario contesto paesaggistico toscano, a pochi minuti dalle più importanti città d’arte, come Firenze.

Tra i borghi di Lazio e Abruzzo

Eccoci al confine tra Lazio e Abruzzo dove troviamo Picinisco, un antico borgo medievale nella Val Comino. Qui l’albergo diffuso Sotto le Stelle offre l’atmosfera tipica dei borghi insieme ai comfort di un hotel contemporaneo. Potrai sentirti un vero abitante di questa magnifica cittadina medievale aggrappata sul versante sud del Parco Nazionale di Abruzzo, Molise e Lazio, scoprendo i ristoranti del luogo, gli artigiani e tutti i prodotti tipici di qualità.

Un’antica casa in un borgo della Sardegna

Nel cuore del centro storico di Bosa ti aspetta una torre del XV secolo trasformata in un bed&breakfast eco-friendly, con camere arredate secondo lo stile locale e a richiesta prima colazione a base di prodotti biologici e locali. Al piano terra un’officina meccanica per biciclette con deposito sicuro, meccanico e guida di MTB a disposizione per informazioni e brevi escursioni.

Una finestra sul mare e il verde della Liguria

Torniamo in Liguria, questa volta alla scoperta di Lecchiore, un pittoresco borgo altomedievale dell’entroterra del Ponente Ligure. Il B&B Ududemà è ricavato all’interno di una bellissima antica casa in pietra, che ti conquisterà con i soffitti a volta, i pavimenti d’epoca in cotto, la scala in ardesia nera e gli infissi originali, gli archi del loggiato e gli spessi muri in pietra, così in sintonia con il paesaggio circostante.

Un’esperienza unica ad oltre 1250 metri di altitudine

In un antico borgo medievale fortificato dell’Abruzzo, all’interno del Parco Nazionale Gran Sasso si trova Sextantio, un albergo diffuso davvero speciale e magico. Le originarie case in pietra e legno sono state restaurate per divenire camere d’albergo, i sotterranei del villaggio sono oggi suite nuziali, il leggendario “covo di streghe” del villaggio ospita invece una sala meeting. La struttura offre diverse attività, tutte da scoprire: lezione di cucina domestica abruzzese, lezione di panificazione, di pasticceria tradizionale, corsi di tessitura o del sapone per scoprire la vita senza tempo di questi luoghi. Nella struttura troverai anche un ristorante, un cantina dove degustare i miglior vini abruzzesi e una tisaneria. Lo scenario intorno è incredibile, tutto da scoprire attraverso itinerari a piedi, in bicicletta o a cavallo.

Tra le case di Pascelupo

Nel cuore dell’appennino umbro-marchigiano, c’è il borgo medievale di Pascelupo, una cittadina dove il tempo sembra si sia fermato e che offre una vista spettacolare sul Massiccio del Monte Cucco. Se vuoi immergerti in questa realtà suggestiva, la soluzione migliore è dormire nelle camere confortevoli di questo B&B semplice ed eco-friendly. Il posto offre molte possibilità di escursioni a piedi e percorsi in mountain bike (anche da noleggio) completamente immersi in una natura incontaminata.

A pochi chilometri dalla Cascata delle Marmore

Un appartamento tra le case degli abitanti, che diventeranno così i tuoi vicini, una vacanza per dimenticare la frenesia della città e scoprire tutta la poesia dei borghi: questa è l’offerta di Antica Torre del Nera, albergo diffuso di Scheggino, borgo medievale della verdissima Valnerina, a pochi chilometri di distanza dalla città longobarda di Spoleto e dalla rinomata cittadina gastronomica di Norcia.

Tra i boschi toscani

Raggiolo è tra i borghi più belli d’Italia e il motivo lo capirai appena arrivato. Le sue antiche fortificazioni, le stradine strette e selciate, le piccole abitazioni con minuscoli fazzoletti di terra sostenuti dai muretti a secco: tutto sembra poesia. L’albergo diffuso Borgo dei Corsi è il modo migliore per vivere questo luogo interamente in pietra e immerso tra i boschi della Toscana.