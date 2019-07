Una vacanza in villa tra lusso e sostenibilità

Stai cercando una villa tutta per te e i tuoi amici, un luogo esclusivo per trascorrere le tue vacanze con la famiglia, una destinazione che unisce il lusso e le comodità con il rispetto dell’ambiente e la sostenibilità. Sei nel posto giusto, perché questo articolo è pensato proprio per te. Abbiamo selezionato 10 ville incredibili in giro per l’Italia, in Croazia, in Grecia e perfino in Australia, nel caso in cui tu abbia il desiderio di scappare dall’altra parte del mondo!

La tua villa toscana





Il Podere di Pomaio Green Winery è una giovane azienda vinicola biologica e suggestivo agriturismo situato sulla collina che sovrasta la città di Arezzo. La struttura mette a disposizione due bellissime ville eco-friendly, entrambe con piscina privata e vista mozzafiato sulla campagna circostante. La Villa Leopoldina è una dimora del XIX secolo, recentemente ristrutturata, disposta su due livelli; può ospitare fino a 12 persone. Villa Mandorlo è composta da 5 camere doppie, ciascuna con il proprio agio, una cucina con sala da pranzo, un soggiorno, una zona lavanderia con un altro bagno. Chi decide di trascorrere una vacanza in una di queste ville potrà inoltre degustare vino e olio bio di produzione dell’azienda ed essere coccolati con la fornitura di cassette di verdura e frutta dell’orto.

Una villa sull’isola di Brač





Hai bisogno di privacy, di un cielo stellato, di una piscina con vista: Dol Hills è quello che stai cercando. In un ambiente rurale e incontaminato della Croazia, questa lussuosa villa lontano dal mondo ti offre tutti i comfort che cerchi, dalle bici elettriche alla vasca idromassaggio, dal tuo cinema privato al telescopio per ammirare le stelle. Verrai accolto con un cesto di frutta e verdura locale e dai migliori vini della regione. Su richiesta, uno chef privato può preparare per gli ospiti specialità gastronomiche tradizionali, realizzate esclusivamente con ingredienti locali. Può accogliere massimo 6 persone.

Ville a forma di mulino a vento in Grecia





Vuoi vivere la magia di Santorini soggiornando in un luogo insolito? Il Windmill Villas è un complesso di mulini a vento trasformati in eleganti ville arredate con gusto, ognuna totalmente indipendente, dotata di una piscina privata, basca idromassaggio, terrazzo, giardino, ingresso indipendente e posto auto. All’arrivo riceverai vino e frutta in omaggio, e su richiesta potrai beneficiare dell’assistenza di uno chef e di un massaggiatore. Ogni villa può ospitare sino a 5 persone.

Nella campagna del Molise, a due passi dal mare





Cascina Cliternia è una villa immersa tra la quiete della campagna e il fascino del mare. Il casale, interamente ristrutturato nel 2016, è composto da un soggiorno con cucina e camino, due camere da letto e un bagno con ampia doccia per un totale di 5 posti letto. Il vero pezzo forte della struttura è l’esterno: un giardino e un portico tutto per gli ospiti al centro di un appezzamento di terreno di 16 ettari con ulivi, noci, fichi d’india, campi di grano, e sullo sfondo il mare con le isole Tremiti.

Completo relax in Croazia





Di nuovo tra le isole della Croazia dove ci aspetta la Villa Antiqua, una struttura eco-friendly che può ospitare sino a 9 persone con 130mq di interni e un immenso giardino di 660mq. La casa, che dispone di ogni comfort e di una bellissima piscina, si trova a soli 15 metri dal mare, nell’antica città di Ossero, nell’isola di Cherso unita a quella di Lussino con un ponte, una delle zone più belle del Mar Adriatico croato.

La tua villa a Sorrento





Villa Carolina offre ai viaggiatori un’esperienza di Slow Travel, ideale per chi preferisce vivere a fondo un solo posto anziché far tappa in tutti i “posti-da-vedere”, per chi si guarda davvero intorno. La casa si trova a Priora, questo piccolo borgo sulle colline di Sorrento, dall’anima ancora così verace, dove è possibile sentire solo i suoni della natura e nutrirsi di cibi sani e naturali. La struttura, da cui si può ammirare il bellissimo Golfo di Napoli, si trova a soli 4 chilometri dal centro di Sorrento dispone di una jacuzzi all’aperto e di piscina per bambini. È possibile soggiornare nelle camere o affittare l’intera struttura.

Una tipica villetta delle Cicladi





Sull’isola di Andros c’è un bellissimo complesso di 12 ville, costruite nel tradizionale stile delle Cicladi e con tutti i moderni comfort. Le case si trovano in una bellissima collina, da cui si può ammirare la valle e il mare. Ogni villa è immersa nella natura, offrendo privacy e spazi esterni privati. Da qui potrai scoprire le 70 spiagge dell’isola, l’acqua cristallina e paesaggi incontaminati per una vacanza all’insegna del relax e della tranquillità.

La tua terrazza sul mare della Sardegna





A soli 30 minuti dal capoluogo sardo c’è una casa silenziosa, che sembra tuffarsi sul mare. La vista è davvero spettacolare e offre l’accesso diretto a una cala con spiaggia sabbiosa. Gli ospiti hanno accesso all’intera proprietà privata, ovvero 1250 metri quadri di giardino e casa, completamente ristrutturata.

Tra il mare e la macchia mediterranea





Ci spostiamo in Puglia, in un incantevole angolo del litorale pluripremiato Bandiera Blu di Castro Marina. Immersa in un parco di macchia mediterranea, si trova la villa Lu Ciristoi che lascia senza parole per la sua terrazza panoramica con pergolato e di un solarium con vista mozzafiato con lettini prendisole. All’interno un ampio soggiorno con due camere da letto ed al piano inferiore una camera matrimoniale autonoma scolpita nella roccia. Dispone di bagni con doccia, asciugamani, telo ed accappatoio; linea di cortesia di prodotti di cosmesi naturale Mirodia e Terme di Santa Cesarea. Si accede al mare percorrendo un piccolo sentiero immerso nel verde.

Il riciclo chic in Australia





Possono due capannoni agricoli diventare degli alloggi eco-chic? Decisamente sì! Broger’s End è un angolo di paradiso situato su 160 acri nella valle di Kangaroo, al confine con il fiume Kangaroo, che offre sistemazioni di lusso eclettiche con angolo cottura e una tranquilla fuga dal mondo di tutti i giorni! È possibile scegliere tra The Dairy, uno dei primi capannoni di mungitura da latte della zona ora trasformato in un lussuoso eco-rifugio, e The Shed, un capannone agricolo magnificamente trasformato utilizzando materiali riciclati e recuperati.