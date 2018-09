ViaggiaScattaVinci: conosciamo il vincitore!

L’edizione di quest’anno del nostro contest #ViaggiaScattaVinci è giunta al termine. Dopo un’attento e lungo esame di tutte le foto che ci avete mandato, siamo finalmente riusciti a proclamare il vincitore. In attesa della sua premiazione, che si terrà durante la serata d’apertura del Festival del Turismo Responsabile in Trentino, non siamo riusciti a trattenere la nostra voglia di intervistarlo. Ve lo presentiamo subito. Ecco a voi Luca Barone!

“Non c’è modo migliore di scoprire cosa significa davvero viaggiare sostenibile se non condividendo le parole e le foto di voi viaggiatori”. È da questa citazione rivelatrice che è nata l’idea di #ViaggiaScattaVinci, il contest ideato da noi e al quale avete partecipato in tantissimi. Quest’anno la foto migliore per noi è stata quella scattata da Luca Barone, geometra, padre e fotografo “per diletto”. Prima di proclamarlo pubblicamente vincitore e consegnarli il suo meritato premio al Festival IT.A.CÀ di Trento, non ci siamo fatti sfuggire l’opportunità di conoscerlo. Scopriamo insieme cosa ci ha detto!

Ciao Luca, ci racconti qualcosa di te? Perché hai deciso di partecipare al contest?

Ciao, cosa posso dirvi di me? Sono un “ragazzino” classe ’79, nato e vissuto nella mia amata Provincia di Cuneo, papà di tre piccole stelle! Sono geometra di professione, “fotografo” per diletto, grazie ad una persona speciale, che mi ha trasmesso la sua passione ed insegnato quasi tutto quello che so! L’amore per la fotografia è nato da quello per la montagna, lì ho fatto i miei primi scatti, anche se ora mi piace sovente cambiare soggetto… ma ancora non capito bene bene quale sia il mio “stile”. Mi piace molto mettermi in gioco ed in discussione, sono molto critico con me stesso e voglio sempre migliorare; per questo mi piace partecipare ai concorsi fotografici. Quando ho scoperto il contest #ViaggiaScattaVinci ho subito pensato all’avventura fatta con i miei amici, esperienza nata proprio dal nostro amore per la vita a contatto con la natura.

Una notte d’estate, dormire sotto questo cielo stellato, su quelle amache appese ad un forte di montagna, in compagnia di buoni amici e riscaldati dal tepore del fuoco. (Luca Barone)

Adesso che sei il vincitore, ci dici come è nato il tuo scatto per #ViaggiaScattaVinci?

L’immagine proposta per il contest è stata scattata a Limone Piemonte (CN) presso i Forti Ottocenteschi a quota 1.900 m. Ho utilizzato un’ottica grandangolare, con tempi di posa lunghi (13 sec., complimenti ai ragazzi, immobili!), scattando con il treppiede quasi a terra, proprio per enfatizzare la distorsione dovuta appunto all’uso del 14-24 mm.

Chi erano i tuoi compagni di viaggio? E chi ti ha spinto a intraprendere questa avventura?

Christian, l’amico di tutta una vita, Ale, Joele ed Andrea. Stavano progettando questa avventura da tempo, Limone P.te – Ventimiglia, 100 Km. di corsa, a stretto contatto con la natura. Mi hanno chiesto di curare la parte fotografica a ricordo dell’avventura, ed ho accettato con entusiasmo. Lo stesso entusiasmo che ha dato vita al gruppo #outdoorhardcore, nato per amicizia, e con lo scopo di progettare avventure e promuovere la vita all’aria aperta.

Cosa significa per te viaggiare sostenibile?

Viaggiare sostenibile, per me, significa innanzitutto avere rispetto per la natura, che tu sia disteso dentro un’amaca appesa ad un vecchio forte di montagna, od in una moderna struttura. E’ il messaggio che sto trasmettendo ai miei figli durante i nostri viaggi; la natura va amata, scoperta ed apprezzata, ma ognuno di noi deve averne la massima cura. In cambio ricevi emozioni come quelle provate quella notte, quando i miei occhi proprio non volevano chiudersi, per continuare ad ammirare le stelle…

Grazie Luca per aver condiviso con noi alcuni emozionanti momenti della tua avventura. Il tuo messaggio è sicuramente un grande esempio e una motivazione in più per tutti i viaggiatori che non prescindono mai dal rispetto della natura. Il tuo splendido scatto e la passione che anima la tua voglia di scoperta, fanno di te il degno vincitore del nostro contest. In bocca al lupo e… buon viaggio green!

Foto di copertina: Photo by Simon English on Unsplash

