Il Festival del Turismo Responsabile ritorna in Trentino

Per il Festival del Turismo Responsabile IT.A.CÀ è giunta l’ora dell’attesissima tappa in Trentino. Un’occasione imperdibile per conoscere l’importanza del viaggio responsabile e sostenibile, rispettoso dei luoghi e di coloro che li vivono. Il programma di questa quarta edizione è ricco di straordinari appuntamenti.

In Trentino si riparte con il Festival del Turismo Responsabile IT.A.CÀ. Si tratta della quarta edizione consecutiva dal 2015 ad oggi. Uno straordinario festival itinerante, nato dieci anni fa in Emilia Romagna, che tra il 24 e il 30 settembre sbarcherà di nuovo in montagna. IT.A.CÀ è l’unico festival in Italia ad occuparsi di turismo responsabile e innovazione turistica.

Esperienze di turismo responsabile tutte da raccontare

Un’occasione importante per toccare con mano i valori fondamentali dello sviluppo sostenibile. Attraverso contest, documentari, convegni e persino itinerari a piedi(e tanto altro ancora) gli ospiti potranno ascoltare da vicino le testimonianze di viaggiatori ed esperti e scoprire l’emozione del viaggio responsabile.





In questa edizione 2018 IT.A.CÀ pone l’accento sull’importanza di rivalutare l’esperienza del viaggio, recuperandone il suo significato più profondo. Il significato di un’esperienza conoscitiva volta alla scoperta del mondo che trasforma il turista in un residente temporaneo. E l’abbandono dell’idea di viaggio come semplice vacanza, svago o trasgressione. Ma non solo viaggio responsabile. Le riflessioni si concentreranno anche sul viaggio accessibile, la cui rilevanza sarà sottolineata attraverso attività di sensibilizzazione intorno al tema della disabilità.

Un programma ricco di emozionanti appuntamenti





Grazie anche ad un ampia e consolidata rete di partner aderenti all’iniziativa, il programma del 2018 preannuncia una settimana ricca di eventi sparsi su tutta la provincia di Trento.

Aprirà il Festival Lucia Ferrai, con il racconto di un vero viaggio-intervista verso Itaca. In seguito, saranno premiati i vincitori dei contest “Adotta un turista” e “Viaggia, scatta e vinci” curati da Ecobnb!

Ma gli eventi sono tanti e certamente non finiscono qui. Due appuntamenti, un workshop e una proiezione cinematografica, si concentreranno sul tema dell’accessibilità in montagna. Per approfondire le riflessioni sul tema dello sviluppo turistico sostenibile in montagna è previsto un incontro, a cura dell’Università di Trento, in cui si parlerà di management della sostenibilità applicata al turismo.

L’imperdibile occasione di conoscere il Trentino





Non mancheranno inoltre le occasioni per conoscere da vicino il territorio. Anzi, sono tante e interessanti. Dalle camminate esplorative e al trekking antropologico, passando per le escursioni sensoriali, fino ad arrivare ai percorsi in bici e al trekking con gli asini: una serie incredibile di esperienze a contatto con la natura, perfette per scoprire il territorio, l’unicità dei luoghi e di coloro che li vivono.

E non sono le uniche. I numerosi Ecomusei del Trentino parteciperanno con le loro attraenti proposte di escursioni giornaliere in alcuni dei posti più belli del Trentino: Vanoi, Lagorai, Valle dei Laghi e Argentario. In altre parole, un invito caloroso a sperimentare emozioni sublimi!





Le scoperte, soprattutto per i giù giovani, continueranno con una “caccia al tesoro sostenibile” per le vie della città. Un’altra grande occasione per affrontare il tema del turismo responsabile. E la proposte fioccano anche per gli appassionati di natura, sport e per chi apprezza il fascino dei piccoli borghi.

Le sorprese andranno avanti sino all’ultimo giorno. I piccoli e grandi gioielli culturali del territorio si apriranno davanti agli occhi dei visitatori in quello che è l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale. Un 2018 importante per IT.A.CÀ, la cui edizione di quest’anno è stata inserita all’interno del progetto “Popoli, culture e tradizioni: un patrimonio comune per l’Europa del futuro”.

L’importanza di vivere anche le stagioni “di mezzo”





Le date in cui si svolgerà il Festival del Turismo Responsabile in Trentino non sono state scelte a caso. Infatti, dietro c’è la volontà di affermare l’importanza del messaggio secondo il quale anche le stagioni “di mezzo” possono offrire interessanti spunti e possibilità di turismo rispettoso dell’ambiente. Un messaggio fondamentale da difendere e diffondere, soprattutto se si hanno a cuore le sorti dei luoghi, la storia dei territori e l’autenticità delle culture che li attraversano.





Noi al festival ci saremo, insieme alle nostre esperienze di turismo sostenibile vissute. E siamo pronti a raccontarle. Se anche tu ami viaggiare responsabilmente, raccontaci le sensazioni che hai provato nel tuo ultimo viaggio. Condividere le proprie emozioni è un passo importante verso un mondo più vivibile.





Per scoprire tutti gli orari, le date e altre informazioni sulla quarta edizione del Festival in Trentino, scarica il programma nella versione pdf.

Foto di copertina: via blog IT.A.CÀccessibile

