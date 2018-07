In treno per scoprire gli angoli più belli d’Italia

Un biglietto del treno, una valigia e tanta voglia di scoprire l’Italia green. Joy ci scrive dall’Inghilterra perchè è alla ricerca di consigli per un viaggio senza auto, per visitare le bellezze del nostro Paese non solo delle città, ma anche delle campagne. Ecco cosa le abbiamo consigliato!

Caro Ecobnb, ho visitato il vostro sito e trovo sia davvero una bella idea! Io ed un’amica vorremmo venire in Italia per 5-7 giorni durante la terza settimana di settembre… ma non vorremmo noleggiare un’auto e nemmeno passare tutto il nostro tempo in città. L’idea di una visita ad una fattoria biologica (e magari un tour gastronomico…) ci attira molto. Ma dal momento che nessuna di noi guida, preferiremmo muoverci in treno, oppure in autobus se conviene. Avete qualche suggerimento per noi? Grazie mille per il vostro aiuto!

Joy

Cara Joy,

è un’idea davvero originale! L’Italia è di certo un Paese tutto da scoprire, ogni regione vi può stupire con prelibatezze culinarie, paesaggi incantevoli e il meritato relax in fattoria. E se viaggiate senz’auto, preferendo il treno, l’autobus o la bicicletta…tutto avrà un gusto ancora più autentico!

Ecco quindi le nostre 3 proposte in 3 regioni diverse tutte da scoprire.

1. In Sicilia, tra Catania e l’Etna in treno





Per raggiungere la Sicilia in aereo, vi suggeriamo di volare fino a Catania: questa città è un gioiello ricco di arte e di specialità culinarie, con un bellissimo centro storico e tanti angoli da scoprire. Non perdetevi la Cattedrale di Sant’Agata e “O Liotru”, l’elefantino simbolo della città nella Piazza principale. Al Mercato Centrale, troverete poi tantissime specialità locali siciliane, pesce appena pescato e molto altro.

Da Catania, potete poi prendere l’antico treno “Circumetnea” per partire alla volta del Parco Naturale dell’Etna… il più alto vulcano d’Europa! Grazie a questo itinerario unico nel suo genere, aperto addirittura nel 1898, il trenino vi condurrà alla scoperta delle rocce laviche e dei paesini che circondano le pendici del vulcano.

Proprio vicino ad una delle fermate della Circumetnea, troverete la meravigliosa eco-fattoria BagolArea, dove tra uliveti e una vista indimenticabile sul mare cristallino, potrete assaggiare il vero cibo autentico della Sicilia. Ma non solo, perchè qui potrete anche impararne tutti i trucchi del mestiere grazie ai corsi di cucina pensati appositamente per gli ospiti!

2. In Trentino Alto-Adige, viaggiando in treno tra fattorie, malghe e rifugi





Il Trentino Alto Adige si può raggiungere in aereo, atterrando a Verona oppure a Trento. Muoversi in treno o in autobus da qui poi è semplice! La prima tappa che vi consigliamo è Rovereto: con un bellissimo centro storico, un antico castello e soprattutto uno dei musei di arte contemporanea più importanti sulla scena italiana e europea: il Mart!

Da Rovereto si arriva poi in treno fino ad Ala e a Malga Riondera: un agriturismo nel Parco Naturale della Lessinia che si può comodamente raggiungere grazie al servizio navetta (attenzione, è da prenotare in anticipo con Alice, la proprietaria). Partendo da qui, ci sono tantissime escursioni da fare a piedi nel cuore della natura e alla scoperta del cibo locale, dai formaggi, al miele…

Proseguendo da Ala, si arriva a Trento: anche questo centro storico nel cuore della Valle dell’Adige è da non perdere, troverete il Castello del Buonconsiglio che sovrasta la città, il Muse (Museo delle Scienze) e tante specialtà tutte da provare. Potete soggiornare in uno di questi agriturismi che si possono comodamente raggiungere senz’auto ed esplorare le Perle Alpine che incentivano sempre la mobilità sostenibile.

Ultima tappa del viaggio in Trentino Alto Adige è Bolzano: in città troverete il museo di Otzi, e spostandovi fuori invece potete arrivare fino a Vilnoss, una Perla Alpina che promuove la mobilità sostenibile in autobus, treno o bicicletta… Ed anche qui potrete naturalmente dormire in una struttura eco-freindly!

3. In Veneto, per scoprire Venezia e la pianura veneta in bicicletta e treno





Arrivare in Veneto in aereo è comodissimo, in questo caso vi consigliamo Venezia. La campagna veneta è il posto ideale da scoprire in bicicletta, ma vi troverete benissimo anche utilizzando il treno o l’autobus. Le specialità venete variano da quelle del mare a quelle della montagna: non perdetevi le piccole osterie della zona e tutto quello che hanno da offrirvi di delizioso.

Così potrete raggiungere anche la fattoria biologica Settecentoalberi, immersa in una distesa di verde che si estende fino all’orizzonte. Qui troverete anche lezioni di cucina e un ristorante consigliatissimo!

Viaggiare green vi farà vivere ogni luogo ancora più intensamente: avete deciso quale sarà la vostra prossima meta per un viaggio in treno?

