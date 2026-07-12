La Maremma Toscana è una destinazione straordinaria, da vivere lentamente e con tutti i sensi. Eppure, non è sempre facile trovare luoghi che riescano a sottrarsi al turismo di massa, mantenendo intatto il legame con la natura e le proprie radici. Se anche tu sei alla ricerca di nuovi approdi e nuove prospettive per vivere questo angolo magico della Toscana, oggi ti portiamo a Scarlino: un luogo dove il mare incontra la macchia mediterranea e i sentieri si intrecciano tra boschi profumati e panorami senza tempo.

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Questo borgo, nel cuore della Maremma, riesce ancora a conservare quell’equilibrio raro tra mare incontaminato, storia medievale e turismo lento. È la meta ideale per chi ama camminare nella natura, scoprire spiagge selvagge, pedalare tra la macchia mediterranea e dormire in luoghi accoglienti e sostenibili in armonia con il paesaggio.

Cosa vedere a Scarlino in Maremma Toscana?

Scarlino, in Maremma Toscana, è la meta ideale per chi cerca borghi medievali, spiagge incontaminate come Cala Violina, trekking nelle Bandite di Scarlino e vacanze sostenibili immerse nella natura.

Il borgo medievale di Scarlino: cosa vedere tra storia e panorami

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Arroccato su una collina a circa 230 metri sul livello del mare, il borgo di Scarlino domina il Golfo di Follonica con una vista spettacolare che nelle giornate più limpide arriva fino all’Isola d’Elba.

Passeggiare nel centro storico significa attraversare vicoli in pietra, piccole piazze silenziose e scorci panoramici che raccontano l’anima più autentica della Toscana. Il simbolo del paese è la suggestiva Rocca Pisana, una fortificazione medievale costruita in posizione strategica per controllare la costa e difendere il territorio.

Le spiagge di Scarlino: Cala Violina, Cala Martina e le Bandite

Uno dei motivi per cui sempre più viaggiatori scelgono Scarlino è il perfetto equilibrio tra mare e natura. A pochi chilometri dal borgo si estende l’area naturale delle Bandite di Scarlino, caratterizzata da boschi mediterranei, sentieri panoramici e calette raggiungibili a piedi o in bicicletta. Qui il paesaggio è ancora sorprendentemente selvaggio e rappresenta una delle zone costiere più belle della Maremma Toscana.

Tra le spiagge più amate c’è sicuramente Cala Violina, celebre per la sua sabbia di minuscoli granelli di quarzo che, calpestati, producono un suono che è quasi una musica. La spiaggia è accessibile attraverso sentieri immersi nella natura e l’accesso è regolamentato nei mesi estivi per proteggere l’ecosistema.

Cala Violina. Foto via Canva Pro Cala Violina. Foto via Canva Pro

Molto suggestiva anche Cala Martina, una piccola baia circondata dalla macchia mediterranea e legata alla storia di Giuseppe Garibaldi, che qui si rifugiò nel 1849 prima di imbarcarsi verso Porto Venere.

Qui è facile vivere una vacanza a basso impatto: molte spiagge si raggiungono a piedi o in bici, i sentieri permettono di esplorare la costa senza auto e il territorio invita naturalmente a rallentare.

Per chi ama il turismo attivo e sostenibile, il territorio offre anche:

trekking panoramici vista mare;

bike tour tra boschi e costa;

kayak lungo il litorale;

snorkeling nelle calette;

itinerari tra i borghi della Maremma.



Perché scegliere questo borgo per una vacanza slow in Toscana

Molti viaggiatori cercano oggi luoghi meno affollati, più autentici e coerenti con uno stile di viaggio sostenibile. Scarlino riesce ancora a offrire tutto questo.

Qui le giornate scorrono lentamente tra bagni in acque trasparenti, sentieri profumati di mirto e rosmarino e tramonti che tingono di rosso le colline della Maremma. Il ritmo è lento, il contatto con la natura costante e il territorio conserva ancora un’identità genuina.

È la destinazione ideale per chi vuole rallentare davvero e vivere la Toscana in modo più lento, lontano dalle rotte più turistiche.

Dove dormire a Scarlino: un B&B eco-friendly immerso nella Maremma

Per vivere davvero l’anima più autentica di questo territorio, vale la pena scegliere un alloggio immerso nella natura e lontano dal turismo più caotico.

A Casa di Leo B&B Country House, immerso nella campagna maremmana e a breve distanza dalle spiagge del Golfo di Follonica, è una soluzione ideale per chi cerca tranquillità, ospitalità genuina e attenzione alla sostenibilità.

La struttura offre un’atmosfera rilassata, camere curate e spazi verdi perfetti per rallentare e rigenerarsi dopo una giornata tra spiagge, sentieri e borghi medievali. La posizione è strategica anche per esplorare facilmente Follonica, Punta Ala e le meraviglie naturali della costa toscana.

È il luogo giusto per chi desidera vivere una vacanza slow, più consapevole, tra i profumi e i colori della Maremma.