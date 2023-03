La ciclopedonale del Lago di Oggiono e Annone è la meta deale per un weekend in tutta tranquillità con una magnifica vista sulle montagne dell’Alta Brianza.

Ecco i suoi punti di forza:

E’ facile da raggiungere (inizia all’uscita della Isella SS36 del Lago di Como e dello Spluga).

(inizia all’uscita della Isella SS36 del Lago di Como e dello Spluga). Non serve avere un abbigliamento tecnico o essere provetti ciclisti (si consiglia eventualmente quando si trovano dei tratti un po’ più difficili di scendere dalla bici e portarla a piedi)

(si consiglia eventualmente quando si trovano dei tratti un po’ più difficili di scendere dalla bici e portarla a piedi) E’ fattibile in ogni stagione anche con i bambini

Siete pronti per percorrere su due ruote questo bellissimo itinerario verde?

Itinerario de La Ciclopedonale del Lago di Oggiono e Annone

Una famiglia di cicloamatori lungo le sponde di un lago Foto Canva Pro

La ciclopedonale del Lago di Oggiono e Annone rientra nella Ciclovia dei Laghi. E’ un percorso ciclabile che unisce il lago di Lugano fino a Colico che si trova sul lago di Como.

Il lago di Oggiono e Annone è il più grandi tra quelli della Brianza. Si sviluppa per 14 chilometri ed è per lo più su tratto dedicato e, quindi, poca la zona mista con le auto.

Il dislivello totale dell’itinerario di 150 metri.

Il tempo di percorrenza medio è meno di 4 ore.

Il primo pezzo si sviluppa su strada sterrata proprio a fianco del lago.

Quando ci sono stata io era in primavera e prima di partire sono andata al vicino “Campo di Fiori di Galbiate” a raccogliere i tulipani. Ovviamente bisogna andare nel periodo della fioritura dei tulipani che è, grosso modo, da fine marzo a metà maggio.

Ma torniamo alla Ciclabile.

Ricordo che sono pochi i tratti in cui la strada è asfaltata e si arriva così alle piscine Stendhal di Oggiono.

Un cane sulle sponde di un Lago Foto Canva Pro

Una valida alternativa per chi ha, magari, dei bambini al seguito e non vuole fare tratti troppo trafficati è quella di prendere via Da Vinci dove si trova il ristorante Oltremare (sul lato opposto del tracciato) fare la strada parallela alla statale e tornare quindi verso il lago imboccando la via Dante Alighieri. Si va poi diritti e si passa oltre le piscine.

Segnalo che , a meno che non siano stati sistemati di recente, la segnaletica in questo tratto è un pò mancante. Tuttavia si passa a fianco prima a delle ville signorili poi un piccolo bosco quindi aziende agricole.

In questo tratto bisogna sicuramente fare dei tragitti in salita e discesa che tuttavia non sono troppo impegnativi.

Il tramonto su di un lago Foto Canva Pro

Se si vuole fare una pausa e mangiare un boccone a fianco dell’Oggiono Kayak Team c’è un bel prato che è l’ideale per un picnic.

Da Isella la segnaletica è buona e non vi sono più dei saliscendi e finalmente è tutta pianeggiante. Qui si trovano sia dei pannelli didattici sia ottimi punti dove osservare la fauna come, ad esempio, l’Airone Rosso e il Martin Pescatore.

Martin Pescatore Foto Canva Pro

L’ultimo tratto, indubbiamente il meno bello, è su strada asfaltata ed è parallelo alla SS36.

Faccio presente che, volendo, questo percorso può essere fatto anche a piedi.

Dove parcheggiare

Nei pressi dell’uscita Isella vi sono diversi parcheggi ed è quindi possibile lasciare qui la propria vettura. E, volendo, già che siamo sul Lago di Oggiono un passaggio ad Annone è praticamente d’obbligo.

Cosa vedere ad Annone

Annone di Brianza è un bel borgo con poco più di 3.000 abitanti.

L’oratorio di San Giorgio del 1481 inglobato in una precedente chiesa di origine altomedievale. Il Campanile con bifore risale al periodo medioevale. Degno di nota all’interno della Casa Parrocchiale un bel polittico cinquecentesco di scuola fiamminga avente per oggetto la Passione.

Chiesa di San Giorgio, Annone di Brianza, foto di Cruccone via Wikimedia

Sicuramente poi qui non mancano le Ville, e tra le altre menziono, Villa Annoni Cabella che si trova in piazza Comunale. Complesso sei-settecentesco separato dalla piazza centrale del paese e da un bel cortile con torre belvedere e un giardino con muro in ciottoli.

Villa Adinolfi è tre piani con affaccio diretto sul lago che risale all’Ottocento. Qui visse lo stilista Franco Moschino fino al 1994 anno in cui morì.

E, infine, l’ex Asilo Polvara progetto di Gaetano Moretti che è noto per aver progettato il Villaggio Operaio Crespi d’Adda in provincia di Bergamo. L’edificio è seminascosto però man mano che si va verso via San Cristofero al numero 18 qualcosa si scorge e in primis la stupenda portineria. Per maggiori informazioni

Consigli per un weekend green

Vicino al Lago di Oggiono e Annone ci sono alcune strutture ricettive eco-sostenibili molto belle e immerse nella natura. Agriturismi biologici e piccoli bed & breakfast che hanno investito nell’energia pulita, nel recupero e riutilizzo delle acque piovane, nella riduzione dei rifiuti e degli sprechi. Sono perle di sostenibilità circondate da paesaggi incontaminati, da scoprire lentamente.

Non vi rimane che seguire il nostro itinerario in bicicletta e organizzare il vostro weekend green sul Lago di Oggiono e Annone!

Immagine di copertina: Ciclisti sulla sponda di un Lago Foto Canva Pro