Ecobnb: Simone Riccardi Parla ai Microfoni di Green Heroes

Green Heroes Podcast é appunto, come dice il nome, un podcast disponibile su Spotify che affronta tematiche attuali quali la sostenibilità, l’ecologia e lo sport. É un podcast creato dalla Generazione Z per la Generazione Z e si pone come obiettivo la trattazione di tematiche ambientali che riguardano il futuro del nostro Pianeta.

Viaggiatori sostenibili é il titolo del 17esimo episodio del podcast dedicato alla scoperta del mondo di Ecobnb. Ai microfoni di Green Heroes Podcast parla Simone Riccardi, uno dei fondatori di Ecobnb.

Ripercorriamo insieme e in maniera riassuntiva l’intervista uscita l’8 ottobre su Spotify. Per chi fosse interessato ad ascoltarla, lasciamo qui di seguito il link: EP.17 – Viaggiatori Sostenibili

Cos’é Ecobnb e Com’é Nata l’Idea

Ecobnb é una S.r.l fondata da Simone Riccardi, Silvia Ombellini e Carla Soffritti. Rappresenta l’incontro tra strutture ricettive attente all’ambiente e viaggiatori responsabili. L’idea nasce all’incirca 7 anni fa quando S. Riccardi viene invitato a partecipare a una conferenza che si sarebbe tenuta a Potenza. Al momento della scelta della struttura ricettiva nella quale soggiornare, il fondatore di Ecobnb si rende conto che tra le strutture consigliate non esiste una soluzione in linea con il proprio pensiero di sostenibilità e rispetto dell’ambiente. Dopo una breve ricerca online, si rende conto che esiste un vero e proprio vuoto su internet per quanto riguarda la promozione di strutture eco-friendly. Da qui nasce l’idea di creare una società che andasse a colmare il vuoto online di questo segmento di mercato.

Fondamentali per l’avvio di questo progetto sono stati la borsa di studio Fullbright Best vinta dal Simone Riccardi che ha avuto la possibilità di studiare in America, a Los Angeles, e un finanziamento pubblico ricevuto da Trentino Sviluppo.

Qual é l’obiettivo di Ecobnb

L’obiettivo principale é quello di ridurre l’impatto del turismo nell’ambiente e per questo promuove viaggi non lontani da casa raggiungibili a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici. Per questo motivo solitamente non vengono promossi viaggi intercontinentali proprio perché viaggiare in aereo ha un impatto ambientale non trascurabile. L’obiettivo é anche quello di creare consapevolezza su questo tipo di tema.

Ecobnb é partito da 0 con un’idea e poche risorse. É rimasta una realtà molto piccola se comparata ai grandi portali sul web, ma nonostante questo anche grandi imprese collaborano con la società proprio per la sua unicità. Ogni anno sul portale passano 2 milioni di utenti e c’é una costante crescita di interesse per le tematiche ambientali soprattutto nella fascia dei giovani.

Come Prenotare Attraverso Il Portale di Ecobnb

É molto semplice: si inserisce nella piattaforma il nome del luogo desiderato e il risultato sarà una lista di strutture ricettive presenti sul luogo o nelle zone limitrofe. Molto spesso all’interno degli articoli del Blog di Ecobnb, quando si parla di una meta specifica, l’utente troverà una serie di hotel, b&b e agruturismo suggeriti dove poter soggiornare durante la vacanza.

Una volta selezionata la struttura di interesse é possibile inviare una richiesta di prenotazione e se l’hotel ha disponibilità la prenotazione viene confermata. Attualmente sono oltre 3000 le strutture ricettive aderenti al progetto di cui 1700 in Italia. S. Riccardi ci tiene a sfatare un mito: non é vero che le opzioni green costino di più rispetto alle altre possibili alternative. Al contrario, chi decide di investire nella sostenibilità assiste a un risparmio a più livelli, basti pensare all’elettricità.

Esperienze di Viaggio Sostenibile Vissute in Prima Persona

Ecobnb non rappresenta solo un’idea di business, ma riflette anche uno stile di vita adottato in viaggio dai due fondatori della società. A proposoto di questo, Simone Riccardi dice che durante i suoi viaggi cerca di vestire gli abiti dei residenti di un determinato luogo e cerca sempre di farsi una cultura generale della destinazione e dei luoghi limitrofi prima di partire in vacanza.

Un tipo di esperienza fatta é essere ospitato da una famiglia locale e a propria volta ospitare i viaggiatori che vogliono vivere le stesse emozioni. In questo caso Riccardi racconta di una vacanza fatta seguendo queste modalità ad Hannover, in Germania, in un ecovillaggio. La famiglia ospitante aveva lasciato un guest book con indicate tutte le attività da poter fare nelle vicinanze come visitare la vicina fattoria biologica. É un bel modo per vivere la quotidianità degli abitanti del posto che si va a visitare.

Turismo Sostenibile e Viaggio

Quando si parla di viaggiare in modo sostenibile non si può non parlare di tutti i fattori di inquinamento del turismo, primo tra tutti il mezzo di trasporto usato per gli spostamenti. Il fondatore di Ecobnb aggiunge oltre al trasporto altri fattori di inquinamento come l’uso di energia elettrica se non deriva da fonti rinnovabili, il cibo stesso a seconda che sia biologico e biodinamico o meno, l’accessibilità senz’auto, prodotti per la pulizia se non sono ecologici e molto altro ancora. Proprio a questo scopo Ecobnb ha individuato 10 ecostandard di sostenibilità da rispettare che riportiamo qui di seguito.

Come dice S. Riccardi, il parametro che le strutture ricettive italiane riescono a soddisfare maggiormente é quello della raccolta differenziata oltre all’utilizzo di prodotti per la pulizia ecologici. Al contrario, il più difficile é sicuramente il recupero e il riutilizzo delle acque piovane.

Esperienze in Hotel Altamente Inquinanti

Secondo il fondatore di Ecobnb, quando si parla di hotel che inquinano molto, non si può non fare riferimento agli hotel di lusso. Questo perché il concetto di lusso implica di per sé il consumo: lusso significa avere più di quello che serve. Gli hotel da incubo dal punto di vista del consumo sono tanti se si pensa a tutte quelle strutture ricettive che non hanno adottao pratiche volte alla sostenibilità e all’ecologia e questo ha un impatto negativo sull’ambiente. Per questo motivo gli hotel ecosostenibili andrebbero sostenuti e incoraggiati maggiormente.

Le Mosse da Fare per Raggiungere nel Futuro un Turismo 100% Sostenibile

Maggior impegno da parte delle compagnie aeree nel trovare un modo più sostenibile di viaggiare ad esempio struttando l’energia elettrica Diffusione delle auto elettriche per garantire non solo meno emissioni di sostanze nocive ma anche la riduzione dell’inquinamento acustico Maggiore attenzione da parte della collettività sulle tematiche ambientali

Ecco qui un breve riassunto di tutte le tematiche toccate nel corso dell’intervista. Entra anche tu a far parte della grande famiglia di Ecobnb. Visita il nostro sito, leggi gli articoli nel Blog e inizia anche tu a vivere in modo più sostenibile per un pianeta migliore.