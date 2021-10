L’Isola Molat, nell’arcipelago di Zara, ha il potere di trasformarti

Stare all’estremità del molo, aspettare che il catamarano salpi, e dire addio all’isola Molat, che ti ha lasciato emozioni uniche e ricordi indimenticabili. Immersa nella vita quotidiana e nel ritmo frenetico della città, riguardi le foto della vacanza… E ti chiedi come sarebbe vivere sull’isola.

La maggior parte dei viaggiatori non ha mai sentito nominare l’isola Molat

Con molte persone che desiderano visitare i patrimoni dell’UNESCO in Croazia e altre che si concentrano sulle famose isole di Hvar, Brač e Korčula. Così, numerose isole croate finiscono per essere ignorate. Molat è una di queste.





Il segreto più costudito della Croazia

Situata nella parte settentrionale dell’arcipelago di Zara, tra il mare di Vir e l’aperto mar Adriatico, Molat è una delle più fotogeniche piccole isole della Croazia. Con una dimensione totale di circa 23 chilometri quadrati, ha una lunghezza di 9 chilometri e una larghezza di 3 chilometri.

L’isola Molat non è stata scoperta dal turismo di massa e ha conservato il suo fascino incontaminato. Crediamo che questa sia una buona cosa, perché significa che ha mantenuto la propria autenticità, e tutte le caratteristiche la rendono una segreta isola croata con abitanti genuini e sinceri, cibo delizioso, spiagge iconiche, acqua cristallina, pace e tranquillità.

Per chi è l’isola Molat?

Se nella tua isola croata ideale si fa sempre festa, scegli Pag o Hvar. Se per te il lusso si vede solo negli oggetti all’ultima moda e nello stile di vita, recati a Dubrovnik o a Spalato.

L’isola Molat è ideale per i viaggiatori responsabili, che vogliono riconnettersi con se stessi, con un profondo rispetto per la natura e le comunità locali.

Quest’isola è una delle gemme nascoste, ancora intoccata dai grandi alberghi e dai resort, che va quindi vissuta pacificamente e rispettosamente.

Vantando un paesaggio naturale incontaminato, ricoperto di maquis e pinete, Molat è una delle migliori destinazioni per vacanze private, lontane dal caos e dalla folla. L’atmosfera tranquilla e il ritmo lento della quotidianità rendono quest’isola un remoto angolo di paradiso. Ci sono solo tre luoghi abitati sull’isola: Molat, Brgulje e Zapuntel, e hanno tutti un porto.

Spiagge Nascoste e Privacy in abbondanza

Le spiagge di Molat sono molto appartate e vantano una caratteristica acqua turchese e cristallina. Hanno sempre mantenuto il loro fascino naturale e possono essere raggiunte solamente a piedi. È per questo che Molat è considerata la destinazione perfetta per coloro che amano il trekking nella vegetazione mediterranea e che viaggiano da un’isola all’altra, grazie alla prossimità di Isto e di Dughi Otok. Puoi passare la giornata esplorando la meravigliosa costa con il kayak. Anche le numerose baie sono la meta di chi va in barca.

Come si raggiunge l’isola Molat?

Molat è collegata tutto l’anno a Zara con un catamarano e un traghetto, entrambi funzionanti quotidianamente, a parte pochi giorni festivi. Il tempo di navigazione da Zara a Molat è di soli 50 minuti.

La Vita sull’Isola Molat Scorre a Modo Suo

A Molat approssimativamente vivono tutto l’anno 35 persone, mentre durante la stagione estiva si arriva a 1000. La gente del luogo è paziente, gentile e accogliente nelle proprie attività quotidiane di turismo, pesca e (poca) agricoltura.

La vita sull’isola è semplice e ci si accontenta dell’essenziale. Al porto puoi trovare un’osteria, una pizzeria e un fruttivendolo. In paese ci sono un market e un panificio.

Alla panetteria dovrai ordinare ciò che desideri il giorno prima, per evitare la delusione degli scaffali vuoti.

La prima cosa che imparerai sull’isola è rallentare ed essere più consapevole. Se sei stanco/a, sotto stress per il lavoro, o se stai affrontando qualche tipo di malattia, un ritiro sull’isola senza apparecchi tecnologici, potrebbe fare al caso tuo. Puoi anche imbarcarti per un ritiro in solitaria, se hai bisogno di un po’ di tempo di qualità da solo/a.

Un bel po’ di sonno, la natura vibrante, il mare e l’aria pulita ti aiuteranno a rigenerarti e a riequilibrare i tuoi livelli di energia. Puoi prenderti del tempo per la meditazione e l’auto-riflessione presso alcune delle spiagge più belle, come la spiaggia di Jazi, e vari punti panoramici, o puoi semplicemente goderti il momento.

Camminare o andare in biciletta a Molat sono alcuni dei modi più sani per spostarsi, dato anche il fatto che ci sono poche automobili. Quando le temperature sono gradevoli, camminare da una spiaggia all’altra e passeggiare per il paese può essere molto piacevole.

Puoi sperimentare il rituale dell’isola di prendere pesce fresco dai pescivendoli e chiacchierare con la gente del posto. Gustando la cucina tradizionale mediterranea, che è considerata una sana alimentazione, recupererai le energie e ti sentirai straordinariamente in forma e sano/a. Puoi anche comprare delle erbe selvatiche e usarle come rimedio naturale.





A Molat ammirerai un cielo scuro e delle stelle davvero brillanti. Osservare gli astri con gli amici e le persone a te care ti aiuterà a spendere più tempo ed energia nelle relazioni di qualità. Dopo un po’ inizierai a sentire una connessione più profonda con l’isola e la comunità locale. Lascia un impatto positivo.

Opportunità di uno Stile di vita Sostenibile per chi Lavora in Smart Working

Molat può essere un luogo solitario fuori dalla stagione estiva, almeno che tu non sia appassionato/a di arte o meditazione.

Comunque, se lavori in smart working, o se hai davvero bisogno di finire un progetto, di scrivere quel libro che hai procrastinato per tanto tempo, o se necessiti di un luogo dove concentrarti, Molat può essere il posto giusto in cui rimanere anche dopo l’estate.

Sull’isola potrai veramente lavorare senza distrazioni, respirare, fare lunghe passeggiate giornaliere, riflettere, e avere tanto per cui essere grata, mentre il mondo gira vorticosamente.

Lezioni che la Storia ci insegna

Durante la Seconda Guerra Mondiale, nel 1942, i fascisti italiani costruirono un campo di concentramento sulla spiaggia di Jazi, per imprigionare le persone che percepivano come una minaccia politica. Le persone imprigionate erano perlopiù donne, bambini, anziani e parenti di anti-fascisti delle isole vicine.





Oggi, ciò che resta di questa triste pagina di storia è ancora visibile, anche se la baia di Jazi è diventata molto popolare tra i turisti grazie alla sua spiaggia sabbiosa. Ad ogni modo, è importante portare profondo rispetto per le vittime e imparare una lezione: non ripetere la storia. Specialmente in questi tempi duri di pandemia, dove le persone si stanno polarizzando sempre di più.

“Piantare dei Semi” per un Futuro più Luminoso

C’è una citazione che afferma: “Una persona intelligente impara dai propri errori. Una persona saggia impara dagli errori altrui”.

Dato che la natura a Molat è sempre stata ben preservata, è necessario diffondere questo modello positivo di turismo sostenibile. L’Associazione Eco Zadar, insieme a Ecobnb, sta lavorando intensamente per educare la comunità locale sulle partiche migliori per conservare l’isola per le generazioni future.

Immagine di Copertina di Stipe Surac