Il Magazine Natural Style parla della Valle Maira e di Ecobnb

La Valle Maira in Piemonte è una meta unica e autentica. Natural Style l’ha citata, insieme a Ecobnb, come luogo in cui trascorrere una vacanza rigenerante a contatto con la natura e all’insegna delle attività all’aria aperta.

Negli scorsi mesi, a causa della pandemia di Covid-19 e alle conseguenti restrizioni adottate per arginarne la diffusione, siamo stati costretti a trascorrere molto tempo tra le mura domestiche. Il tempo trascorso a casa si è rivelato per tante persone stressante e demotivante. Non è quindi una sorpresa che con l’arrivo della bella stagione e con le progressive aperture, molti abbiano puntato su mete alpine e valli incontaminate come luoghi in cui trascorrere vacanze rilassanti e a contatto con la natura. Proprio a queste vacanze a stretto contatto con l’ambiente il magazine Natural Style ha dedicato un articolo sul numero di settembre. Il pezzo, intitolato “Il pieno di energie tra monti e cascate” propone alcune mete in cui trascorrere momenti rigeneranti, in cui ritrovare l’equilibrio tra boschi verdeggianti e specchi d’acqua cristallini.

Una delle mete consigliate è la Valle Maira, e viene menzionato anche Ecobnb come piattaforma da consultare per scoprire di più rispetto a questa valle nel cuore del Piemonte più autentico e incontaminato.

Valle Maira: divertimento all’aria aperta in una cornice unica

La Valle Maira è una valle che si trova in Piemonte, non lontano da Cuneo. Si tratta di un luogo non molto conosciuto, ma che merita davvero di essere visitato e che vi stupirà. Le attività da fare e le cose da vedere sono infatti moltissime. Gli amanti delle attività outdoor non si annoieranno un secondo: l’offerta è ampissima, si può fare arrampicata, andare in bicicletta, sciare e camminare nella neve. Anche i percorsi di trekking sono numerosi e unici: camminerete infatti su antiche mulattiere perfettamente conservate con vista su montagne maestose, boschi lussureggianti e antichi fienili.

Storia e tradizione gastronomica

Oltre a cimentarvi in coinvolgenti attività all’aria aperta, potrete anche visitare numerose attrazioni dall’inestimabile valore storico e artistico. Sugli itinerari avrete infatti modo di incontrare chiesette e pievi con magnifici affreschi che raccontano la storia del territorio.

Dopo una giornata trascorsa nella natura non c’è niente di meglio che gustare una cena a base di specialità locali. I ristoranti tra cui scegliere sono veramente tanti, in cui potrete gustare piatti della tradizione piemontese con influenze occitane. Potrete assaggiare piatti a base di carne, formaggi, verdure e miele, tutto rigorosamente a km zero, nel pieno rispetto del territorio.

L’itinerario proposto da Natural Style

Natural Style vi propone un itinerario veramente suggestivo e particolare. Partendo dal borgo di Chiappera e percorrendo il percorso Dino Icardi si raggiunge il Lago Niera. Durante il tragitto passerete sotto alle cascate di Stroppia, con un salto alto 500 metri.

Dove alloggiare in Valle Maira

B&B alla Borgata

B&B alla Borgata è una struttura veramente unica: avrete infatti la possibilità di pernottare in una piccola borgata ristrutturata tra i boschi di castagno di Boves circondati dalle Alpi Marittime. L’alloggio si trova a soli 10 minuti da Cuneo, ma sarete lontani dal caos per godervi un soggiorno rigenerante e indimenticabile.

Borgata Sagna Rotonda

Sagna Rotonda è un antico borgo abbandonato sapientemente riportato in vita attraverso tecniche che ne esaltassero la bellezza e l’identità storica. Borgata Sagna Rotonda si trova in Valle Maira a 1644 metri. Alloggerete in una delle 13 unità abitative che sfruttano energia rinnovabile e potrete godere di un orto biologico e di ampie aree comuni in cui praticare attività rilassanti.

Se anche voi sentite il bisogno di allontanarvi da tutto e ricaricare le batterie, la Valle Maira è la destinazione perfetta. Visitate luoghi unici e autentici e cimentatevi in attività emozionanti in una cornice veramente suggestiva e rigenerante.

Vuoi leggere l’articolo uscito su Natural Style? Scaricalo in pd