Il miglior sonnifero? Dormire nel verde!

Dormire immersi nella natura non è solo eco, ma anche il modo più efficace per sconfiggere l’insonnia e dormire sonni lunghi e tranquilli. È ciò che emerge dai recenti studi scientifici

Davanti all’acqua, in mezzo a un bosco, in campagna: la scelta è varia, il risultato è la stesso. Il miglior sonnifero che esiste è la natura, e non ci sono neanche controindicazioni!

È la scienza a dirlo: vivere in contatto con la natura, migliora la qualità del sonno, e quindi della vita. Il sonno infatti è fondamentale per vivere bene. Dormire poco e male è causa di stanchezza, deficit cognitivi di concentrazione e di memoria e disturbi dell’umore. Chi soffre di insonnia cronica inoltre è più propenso a soffrire di infarti, ictus, obesità, depressione e diabete.

Sembra proprio che i benefici di stare in mezzo alla natura non finiscono mai, e la scienza continua a confermarlo.

Con una passeggiata tra gli alberi, o una giornata in riva al mare sarà più facile poi abbandonarsi tra le braccia di Morfeo e dormire più a lungo, senza svegliarsi, cullato dai suoni della natura.

Per chi vuole empiricamente questo naturale sonnifero, suggeriamo di vivere una bellissima vacanza in una di queste bellissime strutture eco-sostenibili, circondate dalla natura.

In montagna

L’Eco Wellness Hotel Notre Maison è nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso, tra i suoi paesaggi meravigliosi e suggestivi. Un itinerario in montagna, un aperitivo e cena con vista e poi un sonno rigenerante!

Davanti al mare

A Bonassola, in Liguria, ti aspetta un bellissimo resort ecosostenibile immerso nel verde e affacciato sul mare delle Cinque Terre. I colori e i profumi e la natura incontaminata di questo tratto di Liguria diventeranno il tuo sonnifero!

Nella natura in compagnia

Nel cuore dell’Umbria si nasconde Tribewanted Monestevole, una eco-comunità, dove potrai partecipare alla vita quotidiana lavorando nell’orto, cucinando o facendo saponi naturali.

Un bosco tutto per te

Casa Payer è un B&B insolito, dove potrai connetterti con la natura e sperimentare una vita selvatica e autentica, per poi dormire un sonno tranquillo.

Una casa sull’albero

L’agriturismo La Piantata è immerso nel verde della maremma laziale ed è il luogo perfetto per soggiorni di charme, in assoluto relax. La struttura offre 2 meravigliose case sull’albero a 8 metri da terra.