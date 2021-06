7 Consigli per Ridurre il Consumo di Energia nel tuo Hotel

Dal monitoraggio, alle scelte ecologiche, scopri come diminuire il consumo di energia del tuo hotel o B&B

Il turismo è uno dei settori economici più grandi al mondo. Oltre ai benefici maggiori quali creare posti di lavoro, contribuisce a promuovere valori culturali e ambientali.

Tuttavia, molte imprese legate al turismo e gli stessi turisti non sono consapevoli del fatto che l’impatto del turismo non è sempre positivo. Gli alloggi turistici sono infatti un fattore rilevante che contribuisce al consumo di energia globale e all’emissione di Co2.

Secondo i dati dell’ HEC a partire dal 2011, l’aumento del consumo di energia è stato causato in grande parte da hotel e altre strutture ricettive che forniscono acqua calda, aria condizionata, luce, aerazione e riscaldamento. Quest’ultimo contribuisce al 31% al consumo di energia negli hotel.

In ogni caso, ciò non significa che si debba rinunciare al turismo. Se gli hotel e altri tipi di strutture – come quelle proposte da Ecobnb – implementano alcune misure e adottano piccoli e semplici cambiamenti, questo consumo di energia può infatti essere significativamente ridotto. Allo stesso tempo le strutture ne beneficiano direttamente, risparmiando sui costi nel lungo periodo.

In questo articolo potrai scoprire 7 consigli utili per minimizzare i consumi di energia negli hotel e alloggi turistici.

1. Monitora l’uso dell’ energia

Il passo principale per iniziare a ridurre i consumi di energia è monitorarne gli utilizzi. Ciò ti darà un’idea riguardo a dove l’energia è utilizzata maggiormente. Successivamente potrai elaborare un piano per ridurre i consumi. Le strutture ricettive possono vigilare sui loro consumi installando un sistema di monitoraggio. Questo dispositivo consentirà di misurare i consumi di energia.

Dopo aver raccolto alcuni dati è meglio analizzarli e discuterli con lo staff. Dato che è il personale a gestire la maggior parte delle operazioni all’interno di un hotel, potrebbe non essere efficace agire senza rendere partecipi i dipendenti.

2. Forma lo staff e gli ospiti

Dal momento che i dipendenti passano la maggior parte della loro giornata coordinando le operazioni svolte nell’hotel, saranno sicuramente a conoscenza delle aree in cui l’energia è usata in modo efficiente e quelle invece dove l’energia viene sprecata. Dai quindi delle istruzioni al tuo staff riguardo al piano per rendere la tua struttura più sostenibile. In questo modo potrai condividere il progetto con i tuoi collaboratori ed essere supportato e aiutato da loro.

Inoltre, istruisci personale e gli ospiti a cambiare i loro comportamenti per ridurre i consumi di energia, ad esempio spegnendo le luci e altri dispositivi come i computer ogni volta che si lascia una stanza anziché lasciarli in stand-by. Queste indicazioni possono essere fornite organizzando dei seminari o dei brevi incontri per i dipendenti, e appendendo dei pannelli illustrativi per gli ospiti.

3. Controlla e fai manutenzione agli impianti

Alcune apparecchiature, come la caldaia, consumano molto di più se funzionano male. Di conseguenza, controlla spesso se queste apparecchiature hanno subito dei danni e ripara tempestivamente dispositivi o parti danneggiati. Inoltre accertati di controllare tubature e le condutture dell’acqua per verificare che non ci siano perdite effettuando controlli manuali leggendo i dati direttamente dai contatori. Accertati che gli apparecchi a gas della tua struttura siano controllati periodicamente da un addetto qualificato. Quest’ultimo ti rilascerà un documento che attesta l’avvenuta verifica e potrà consigliarti dei modi per limitare i tuoi consumi energetici. Non ti dimenticare di richiedere il certificato di sicurezza del tuo impianto, obbligatorio per legge.

4. Ottimizza riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria

Riscaldamento, ventilazione e condizionamento consumano la maggior parte dell’energia impiegata nelle strutture ricettive. Di conseguenza, gestire in modo efficiente questo sistema contribuirà a ridurre notevolmente i consumi. Inizia con l’impostare un intervallo di temperatura ottimale per ciascuna area dell’edificio. Dal momento che ogni spazio necessita di temperature diverse a seconda del momento della giornata, ciò ti aiuterà a ridurre in modo significativo i consumi di energia.

Inoltre, sarai sorpreso nel scoprire quante luci e quanti dispositivi non necessari sono attivi ogni giorno nella tua struttura. Spegnendo queste apparecchiature non solo ridurrai i tuoi costi, ma il sistema di riscaldamento, ventilazione e condizionamento non dovrà fornire ulteriore raffreddamento per eliminare il calore prodotto dalle luci accese.

5. Opta per l’energia solare

Sono molte le ragioni per le quali molte strutture hanno di recente installato i pannelli solari, ma il rispetto dell’ambiente e la riduzione dei consumi di energia rimangono quelle primarie. L’energia prodotta dal sole è rinnovabile e le strutture dovrebbero approfittarne appieno. Quindi puoi facilmente ridurre i tuoi consumi scegliendo di installare i pannelli solari. Ciò non ti consentirà solamente di far fronte all’aumento dei costi per i consumi di energia, ma ti renderà particolarmente competitivo rispetto ad altri alloggi.

6. Massimizza l’efficienza energetica con un migliore isolamento

Isolare apparecchiature e locali come i condotti, le pareti, il sistema di riscaldamento, ventilazione e condizionamento e le tubature significa ridurre notevolmente i consumi di energia. Ad esempio, le perdite delle tubature diminuiscono del 20% le prestazioni efficienti. Inoltre, le tubature che non sono adeguatamente isolate tendono a danneggiarsi nei mesi più freddi, causando sprechi di acqua. Isolare i condotti è un passo importante per risparmiare sui consumi.

7. Installa pompe di calore

Un altro modo efficace per ridurre i consumi di energia è installare una pompa di calore. Si tratta di un innovativo metodo sostenibile per riscaldare non solo la struttura, ma anche l’acqua. L’impianto assorbe l’aria dall’esterno per riscaldare i locali interni. Nonostante questo dispositivo necessiti di elettricità per funzionare, è comunque molto efficiente da punto di vista energetico. La quantità di energia consumata è molto minore rispetto al calore prodotto, rendendo questo impianto veramente sostenibile.

Riduci il consumo di energia della tua struttura ricettiva

Il progetto per ridurre i consumi energetici del tuo hotel potrebbe richiedere tempo e comportare grandi cambiamenti. Tuttavia, nel lungo periodo, otterrai un grande risparmio per quanto riguarda i costi di gestione e un aumento della fedeltà dei tuoi ospiti. Perché ricorda, i turisti apprezzano sempre alloggi che si dedicano alla sostenibilità!

Immagine di copertina da Shutterstock