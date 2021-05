Itinerari in bici, trekking in alta quota, antichi borghi, musei, cascate, eco-hotel e tanta natura da esplorare. Partiamo alla scoperta di Dimaro Folgarida, in Val di Sole, Trentino

Dimaro Folgarida, in Val di Sole, è una meravigliosa località turistica, situata nel parco Naturale Adamello Brenta. Questa destinazione del Trentino è perfetta per chi cerca paesaggi verdi e incontaminati, scorci mozzafiato, e un’immersione nella natura in qualsiasi periodo dell’anno

Affacciato sulle meravigliose Dolomiti del Brenta, l’ultimo comune della Val di Sole è composto da 5 diverse località:

Dimaro

Monclassico

Presson

Carciato

Folgarida

Se ti stai chiedendo come organizzare la tua vacanza sostenibile a Dimaro Folgarida, continua a leggere questo articolo. Abbiamo selezionato le cose da fare e da non perdere ain quest’area del Trentino, gli itinerari lenti più belli e le strutture ricettive eco-friendly. Insomma, tanti consigli per un’esperienza davvero indimenticabile e rispettosa dell’ambiente.

Vacanze green a Dimaro Folgarida

La sostenibilità ambientale è uno dei valori che caratterizza Dimaro Folgarida e tutta la Val di Sole. Infatti, ci sono moltissime iniziative che mirano a preservare attivamente la natura in cui questi territori sono immersi. Tra queste:

le iniziative per promuovere la mobilità sostenibile , dai mezzi pubblici, alle ebike e ricariche per veicoli elettrici

, dai mezzi pubblici, alle ebike e ricariche per veicoli elettrici le aree plastic free , dove la plastica è bandita, sostituita da contenitori in vetro o carta

, dove la plastica è bandita, sostituita da contenitori in vetro o carta gli hotel eco-friendly con marchio qualità parco

con marchio qualità parco le iniziative per sensibilizzare gli ospiti al rispetto e alla salvaguardia del pianeta.

Cosa fare a Dimaro Folgarida

Dimaro, Folgarida e i piccoli paesini di Monclassico, Presson e Carciato sono mete uniche, sia d’estate che d’inverno.

Dimaro (766m s.l.m) è perfetta per i turisti che vogliono divertirsi con gli sport invernali. Immersi in un paesaggio magico, troverete oltre 50 km di piste da sci da discesa e 70 km di piste da fondo. D’estate è il puntoi di partenza perfetto per escursioni a piedi nel Parco Naturale Adamello Brenta, per itinerari in mountain bike o e-bike in Val di Sole.

Folgarida (1.270m s.l.m.) è un centro culturale tra le montagne, che ospita mostre, convegni e proiezioni di film. In estate, un must sono sicuramente gli itinerari di nordic walking e gli sport nelle acque del torrente Noce. In inverno l’attrazione principale è l’area sciistica della Val di Sole con i suoi 120 km di piste, immerse fra le Dolomiti di Brenta e il gruppo Ortles-Cevedale

Dove Dormire Eco-friendly

Sia a Dimaro che a Folgarida ci sono diverse strutture eco-sostenibili certificate con marchio CETS qualità parco, per le buone pratiche ecologiche messe in atto. Cliccando su Ecobnb puoi vedere per ciascuna le buone pratiche adottate: dall’uso di cibo biologico e di saponi naturali, all’eliminazione della plastica e alla scelta di energia al 100% da fonti rinnovabili.

L’offerta è di alberghi eco-friendly è molto ampia: dai Bed & Breackfast ecologici, ai family hotel con attività per i più piccoli, dai bike hotel, fino ai resort romantici con esperienze di wellness, sauna e piscina… e una filosofia green sempre presente.

Le attenzioni ambientali e le esperienze green offerte dagli eco-hotel sono molteplici, tra queste:

menù a base di prodotti locali, preferibilmente bio

uso di energia pulita,

eliminazione della plastica e dei prodotti monouso

menù vegani e vegetariani

servizio di ricarica dei veicoli elettrici.

Passeggiate e Itinerari in Val Meledrio

Questa area di estrema bellezza è l’ideale per compiere passeggiate sportive o rilassanti. Lungo il sentiero in Val Meledrio, che collega Dimaro a Folgarida, si trova un bellissimo percorso vita. Troverete qui una mappa completa dei vari itinerari.

Alcuni degli itinerari non troppo impegnativi, sono quelli che comprendono la Salita Malghet Almazzago e il percorso lago delle Malghette (1890m s.l.m.). Il primo, si snoda in territori di strada forestale e conifere, pascoli e una bellissima vista sull’intera Val di Sole. Il secondo, parte dalla malga Folgarida di Dimaro, fino alla Malga Vigo, arrivando fino al suggestivo Lago.

Queste passeggiate sono perfette per chi vuole assaporare la natura verde e incontaminata, pur non allontanandosi troppo dai centri di Dimaro e di Folgarida.

Divertimento su Due Ruote in Val di Sole

Siete amanti delle esperienze in bicicletta? Da non perdere in questa zona, la bellissima ciclabile della Val di Sole. Si tratta di un percorso di 35 km, adatto a tutti – dato il dislivello complessivo di 565 m. Pedalare lungo questa ciclabile a Dimaro Folgarida, significa rilassarsi nel verde, al fianco del torrente Noce. Potrete ammirare paesaggi mozzafiato, tra boschi e prati, in sentieri interamente immersi nella natura.

Monclassico, il paese delle meridiane

Le vie del borgo di Monclassico sono caratterizzate da 55 meridiane che lo rendono una destinazione unica. Le troverete in vari spazi della città, in una sorta di galleria d’arte all’aperto, che comprende motti, storie e simboli per ognuno degli spettacolari orologi solari. Questi sono situati sulle facciate di edifici pubblici e privati, come anche in parchi e giardini.

Visitare l’Ecomuseo della Val Meledrio

Vicino a Dimaro Folgarida si trova l’ Ecomuseo in Val Meledrio, un percorso vitale all’aperto, che racconta le esperienze storiche e culturali della valle. Infatti, è ricco di richiami antichi e cultura, immersi e legati indissolubilmente al territorio naturale che lo ospitano. Il percorso dell’Ecomuseo comprende varie tappe. Tra di esse, la Chiesa di Dimaro, la segheria veneziana all’ingresso del Paese provenendo da Folgarida, la fosinace (dove veniva lavorato il ferro), la calcara – antica fornace – e molto altro.

Scoprire il Mondo delle Alpi nel Museo del Miele

Gli amanti del miele non potranno assolutamente perdersi il MMAPE – il mulino museo dell’ape. Si tratta di un museo che offre un incredibile viaggio sensoriale del mondo delle api. Comprende diverse attività che promuovono l’apicoltura di montagna, la produzione miele e altri prodotti, e il mondo spettacolare di questi insetti. E fondamentale è l’impegno per la sostenibilità ambientale, e soprattutto per la protezione di questi affascinanti animali.

Volare tra gli Alberi

Per i fan dei parchi avventura, Dimaro Folgarida offre una serie di percorsi avventura aereo-acrobatici nel flying park della Val di Sole – il più grande del Trentino. I percorsi sono costruiti su larici secolari, dove gli ospiti potranno vivere un’esperienza indimenticabile di incredibile contatto con la natura. Il parco promuove il rispetto per l’ambiente, e propone esperienze in totale sicurezza per tutte le età.

Ammirare la Cascata del Pison





Ancora, per i veri amanti della natura, da non perdere assolutamente la Cascata del Pison. Nel cuore della Val Meledrio, questa bellezza naturale scaturisce dall’omonimo torrente. È un posto unico, in cui la potenza dell’acqua fa rimbombare il bosco circostante. Suoni, colori e sensazioni rendono questo paesaggio naturale davvero suggestivo. La cascata è raggiungibile da Dimaro, lungo la strada provinciale per Folgarida risalendo la Valle del Meledrio. Qui, costeggiando il torrente, è possibile arrivare fino al Pont del Pison e infine ammirare la cascata.

Trekking in Alta Quota sul Sasso Rosso

Infine, per gli amanti del trekking in alta quota, una escursione al Sasso Rosso è d’obbligo. Situata a 2.645m s.l.m., questa montagna fa da confine naturale alla Val Nana. Ma perché il Sasso Rosso ha questo nome? Per chiunque visiti questa area la risposta è evidente – dato il suo caratteristico colore rossastro che lo differenzia dalle altre montagne del Gruppo del Brenta. Famoso per le Paleofrane – splendide forme di erosione e deposito, il trekking sul Sasso Rosso offre paesaggi insoliti e particolari, la cui bellezza stupirà anche il turista più esperto di queste aree.

Siete pronti per la vostra prossima avventura in Trentino? Tra passeggiate nella natura, hotel green ed esperienze sostnibili, Dimaro e Folgarida sono aree che renderanno la vostra vacanza davvero speciale.

Featured image via Canva