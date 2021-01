Destinazione Kitzbühel, Vacanze nell’Austria più Green

5 tappe da non perdere per una vacanza sostenibile in Austria, tra natura, bicicletta e relax. E per il soggiorno? Fattorie accoglienti e biologiche, dove sperimentare la vita contadina. Il sogno dei vostri bambini! Superiamo le Alpi per raggiungere l’Austria, meta perfetta per vacanze attive e di divertimento con i bambini. Ampie valli verdeggianti e […]