5 Libri sulla Natura da Regalare ai più piccoli per Natale

Un libro può essere un regalo molto importante per gli ecoeroi di domani. Far avvicinare i bambini alla lettura e sensibilizzarli alla salvaguardia dell’ambiente è indispensabile per proteggere il Mondo in cui vivranno da grandi. Ecco allora una lista di 5 libri da regalare a Natale ai piccoli lettori.

Con le mani nella terra alla scoperta del mondo vegetale, Emanuela Bussolati

Gli alberi e e le piante sono indispensabili per la nostra sopravvivenza sulla Terra. Per proteggere i vegetali al meglio, bisogna prima conoscerli bene! Esplorare il mondo della botanica aiuta i più piccoli ad avvicinarsi al mondo delle piante, esplorare la natura e comprenderla. Piccole nozioni di biologia e tanti esperimenti, esperienze di giardinaggio e giochi in un libro colorato e divertente.

Edito da Editoriale scienza, collana A tutta scienza; età consigliata: 8 anni

50 missioni antiplastica, Martin Dorey

Diventare un supereroe e combattere per eliminare la plastica dal pianeta Terra non è mai stato così facile! Questo prezioso libro riunisce 50 piccole missioni da svolgere ogni giorno per impegnarsi nella lotta contro l’inquinamento di mari e oceani. Pulire il parco dai rifiuti, dare feste plastic-free, scegliere prodotti senza involucri di plastica… supereroi si cresce!

Edito da: DeAgostini; età consigliata: 7 anni

Respira, piccolo albero… respira, Sandra Dema e Antonio Boffa

L’emozionante storia di Piccolo albero, unico sopravvissuto all’incendio del suo bosco. Piccolo albero dovrà imparare a vivere da solo senza l’aiuto della sa famiglia, la perfetta metafora della crescita, per spiegare ai più piccoli che diventare grandi è importante e che anche loro possono aiutare per salvare la natura.

Edito da EGA-Edizioni Gruppo Abele collana: I bulbi; età consigliata: 4 anni

L’orto dei piccoli, Paola Parazzoli

Un libro pensato per i più piccolini per imparare a conoscere la vita delle piante di un orto. Le illustrazioni di Noemi Gambini, permetteranno ai bambini di scoprire cosa succede sotto terra, alzando le alette di questo bellissimo libro. Il formato cartonato ne permette l’utilizzo anche dei più giovani lettori, una bella storia sulla natura da leggere prima della nanna.

Edito da Fabbri Editori; età consigliata: 3 anni

Storie per ragazze e ragazzi che vogliono salvare il mondo, Carola Benedetto e Luciana Ciliento

16 storie che salvano il Mondo, raccontate da personaggi famosi impegnati nella salvaguardia dell’ambiente. Da Emma Watson a Vandana Shiva, da Greta Thunberg ad Al Gore. Storie straordinarie di persone che hanno in comune un unico obiettivo: salvare il Pianeta. Tramite questi racconti, i bambini possono scoprire le storie di grandi eroi che giorno dopo giorno, con ogni piccolo gesto quotidiano, si impegnano a salvare il mondo. Una lettura piacevole di storie di filantropia, agricoltura biologica, ambientalismo, ecologia e vita green.

Edito da DeAgostini, collana Grandi Libri; età consigliata: 9 anni