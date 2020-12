Regali di Natale unici e green: le nostre Gift Card

Cosa regalare per un Natale così particolare, diverso e forse proprio per questo ancora più significativo? Noi pensiamo di avere la risposta giusta: una gift card che permetta alle persone che ami di viaggiare, scoprire nuovi luoghi, immergersi nella natura; il tutto nel pieno rispetto dell’ambiente.

Dimentica la solita corsa per i regali di Natale, lo stress, gli assembramenti. Le Gift Card di Ecobnb sono dei perfetti regali last minute: completamente personalizzabili, permettono a chi le riceve di soggiornare in hotel eco-friendly, agriturismi circondati dal verde, rifugi di montagna, B&B davanti al mare e strutture uniche e particolari come case sugli alberi e tende glamour, scegliendo tra le migliaia di proposte del nostro portale. I destinatari di questi bellissimi regali di Natale last minute potranno viaggiare in modo sostenibile in tutta l’Europa, quando e dove desiderano.

Un regalo di Natale per tutti

Gli amanti della montagna potranno vivere una vacanza indimenticabile in bellissimi rifugi o in hotel ad alta quota. Chi ama fare degustazioni di vini e prodotti locali potrà esplorare l’Italia tra aziende vinicole e agricole. Gli amici che praticano yoga potranno fare una vacanza in un agriturismo che offre lezioni tra la natura. Quelli che hanno bisogno di rallentare potranno fermarsi in un borgo e viverlo proprio come un locale dormendo in un Albergo Diffuso. Gli amanti della città e della cultura avranno l’imbarazzo della scelta tra hotel e B&B nelle principali città d’Europa.

Riesci a pensare ad altro regali di Natale che sono perfetti per tutti, veloci da fare e che aiutano a preservare l’ambiente?

Le nostre Gift Card sono regali di Natale speciali anche per altri due motivi: è la speranza di un futuro meno complicato, dove torneremo a viaggiare in sicurezza, ed è anche un modo concreto per aiutare un settore che è stato fortemente colpito dalla pandemia e da tutto ciò che ha portato. Tu e il destinatario della Carta Regalo sosterrete infatti quelle imprese turistiche che stanno investendo in un futuro migliore, perché sono impegnate concretamente a ridurre la loro impronta ecologica (scegliendo energia pulita, cibo biologico, saponi naturali, riduzione dei rifiuti…).

I migliori regali di Natale sono le esperienze

Regalare un’esperienza significa rendere davvero felice una persona. È stato dimostrato anche dalla scienza e lo abbiamo provato anche noi: gli oggetti, anche quelli più desiderati, vengono facilmente dimenticati, l’allegria dura poco. Un’esperienza invece rimane sempre con te, ti arricchisce e ti rende felice quando la ricevi, quando la vivi e quando la ricordi.

I regali di Natale di Ecobnb: una Gift Card, migliaia di possibilità

Il destinatario della Gift Cart potrà scegliere tra oltre 3.000 località uniche ed eco-friendly in tutta Europa. Le possibilità sono davvero variegate, ogni persona potrà trovare esattamente quello che sta cercando. Per darti solo un’idea di quello che si può fare con le nostre Gift Card abbiamo selezionato 10 strutture ricettive del nostro portale.

Esperienza Glamping in Liguria

Nel silenzio della natura, ma a soli 12 chilometri del mare, il Camping delle Rose è una struttura affascinante che permette di vivere il camping più glamour. Tra eucalipti e pini offre case mobili e tende di lusso.

Importo consigliato: 90 €

Hotel green a Berlino

Con la nostra Gift Card si può prenotare anche una vacanza nella colorata e vivace Berlino. Essentis Biohotel offre camere confortevoli, una sauna e un ristorante vegano in una bellissima oasi poco lontana dal centro.

Importo consigliato: 110 €

Una Tiny House in Austria

I nostri regali di Natale permettono di sperimentare la vita in piccole case di legno, immerse nella natura selvaggia dell’Austria. Natur Pur im Tiny House “Fritz” ti fa scoprire il comfort degli spazi piccoli!

Importo consigliato: 140 €

Un faro in mezzo al mare

Un isolotto minuscolo, in mezzo al mare Adriatico, un faro con confortevoli appartamenti e la Croazia da scoprire: il Faro Porer è ideale per una fuga romantica o per disintossicarsi dalla civiltà.

Importo consigliato: 100 €

Regali di Natale per viaggiare in Olanda

Nel cuore di Amsterdam c’è l’ Art’otel , hotel dove ogni camera dispone di un pezzo unico di arte, letti ultra-confortevoli e un’atmosfera unica. La struttura dispone di un centro benessere e mette a disposizione delle biciclette per godersi la città.

Importo ideale: 350 €

Una vacanza green nelle Perle Alpine

Da quest’anno puoi scegliere di regalare un’esperienza unica e sostenibile in alta quota con la giftcard perle alpine. Rifugi di montagna, wellness hotel ecologici e tantissime possibilità di soggiorno eco-sostenibile in oltre venti destinazioni tra le Alpi che hanno investito nella mobilità dolce. La vacanza sarà perciò all’insegna della lentezza, usufruendo di tantissime possibilità di spostamento ecologico, dai servizi pubblici alle auto elettriche, dal treno all’ebike…

Importo consigliato: 100 €

Dormire in una Yurta con i nostri regali di Natale

Su Ecobnb si possono trovare anche numerose yurte, strutture originali della Mongolia e completamente sostenibili. La Yurta Om si trova in Valchiusella, a solo un’ora da Torino e da Aosta.

Importo consigliato: 60 €

Una casa sull’albero tra le colline toscane

L’unica Gift Card che permette di regalare una notte in una casa sull’albero. Glamping il sole è un luogo idialliaco dove realizzare il sogno che avevamo da bambini, esplorando la meraviglia della Maremma Toscana.

Importo suggerito: 230 €

Regali di Natale per vivere i borghi italiani

Le nostre gift card permettono di soggiornare anche nei tanti Alberghi Diffusi d’Italia. C’è ad esempio quello di Scicli, ricavato in dimore d’epoca nel cuore dell’incantevole borgo ragusano, tra limoni e atmosfera barocca.

Importo consigliato: 60 €

Sapori tipici e autentici

La Gift Card è perfetta anche per un buongustaio. Il tuo amico potrà soggiornare ad esempio nel Relais Villa Acquaviva, un agriturismo romantico in Toscana che produce vini e propone piatti curati che rispettano la tradizione culinaria del territorio.

Importo suggerito: da 40€

Vuoi regalare una vacanza green?

Scegli l’importo, personalizza la Carta Regalo con un tema e messaggio ed è fatta!