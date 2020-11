Esiste un luogo dove è possibile fare escursioni nella natura, assaporare deliziose colazioni biologiche e… imparare l’arte della ceramica! Ecco la storia del Civico 75, il B&B eco-sostenibile di Angela e Robert Cross, tra i colli parmensi

Il Bed & Breakfast Civico 75 è a soli 30 minuti da Parma ma è un mondo a sé stante: posto su un crinale, gode di una suggestiva vista sulla pianura, e quando il cielo è terso, è possibile avvistare l’arco alpino.

Il casolare, recuperato in modo eco-sostenibile, è l’ideale per passare del tempo scandito dal relax e dal buon vivere, circondati dalla natura e da simpatici gatti che vi abitano. Ma non solo, qui puoi scoprire l’arte della ceramica, ammirare le realizzazioni uniche in ceramica grès di Robert Cross (“Gabbiano Studio Pottery”), visitare lo show-room, il laboratorio e i forni, oltre che partecipare in prima persona ai workshop di ceramica.

Il proposito dei proprietari Angela e Robert è migliorarsi sempre di più nell’accoglienza. Con piccoli gesti, come venire a prendere gli ospiti alla stazione o offrire loro dei frutti appena raccolti dall’orto biologico, vi sembrerà di soggiornare da amici di vecchia data. Perché ciò che conta infine è passare momenti piacevoli e trasmettere l’amore per la terra e ciò che ci offre. Che sia un soggiorno lungo o di breve durata, faranno del loro meglio per farsi ricordare.

Scopriamo insieme cosa renderà indimenticabile la vostra permanenza tra le colline di Medesano, in provincia di Parma.

Quando e come è nato il B&B Civico 75?

Angela: «A pensarci bene il nostro B&B era già qui che ci aspettava… Era una semplice casa che abbiamo trovato con imposte scolorite e muri vecchi di pietre e mattoni, che ha visto passare la Storia e le storie di una piccola comunità in cui c’era anche la famiglia materna di mio marito.

Lui veniva dall’Inghilterra ogni estate da bambino per visitare i nonni e questo luogo è entrato nel suo cuore. Queste verdi colline lo hanno scelto per fare della sua passione, la ceramica grès, il suo lavoro. Anch’io meditavo un cambiamento per la mia vita e questo luogo con un panorama così aperto che puoi ammirare seduto/a su una piccola e verde panchina vicino alla Maestà (piccola cappella tipica di queste zone), mi ha permesso di realizzarlo. Lasciandosi andare a un pizzico di romanticismo, tutto ciò che con fatica abbiamo creato qui è frutto del nostro amore, dei nostri sogni e dell’ispirazione che la natura ci offre.»

Cosa rende il vostro Eco-B&B un luogo unico in cui soggiornare?

Civico 75 è un vero e proprio regno della ceramica. Entrando nel B&B sarete circondati di opere create da Robert Cross, il marito di Angela. Oltre a visitare lo show-room, osservare il laboratorio e i forni, avete l’opportunità unica di creare un pezzo unico con le vostre mani, plasmando l’argilla sul tornio. Inoltre la ceramica è presente anche nei lavabi dei bagni, nelle luci di porcellana, vasi e tazze, teiere, piatti e tanti altri oggetti. All’esterno invece si è circondati di natura, uno spettacolo di panorami che sembrano dipinti a olio.





Quali caratteristiche rendono la vostra struttura un ambiente green e salutare?

La struttura, accessibile tranquillamente senza auto, appare semplice ma è il risultato di un’attenta cura per il recupero dei materiali e della bioedilizia. Infatti, la ristrutturazione è avvenuta mantenendo pareti in pietra e mattoni e sono stati utilizzati prodotti ecologici, come le pitture e gli oli per il legno. All’interno si trovano mobili usati di famiglia o esotici complementi dall’India e Indonesia. Inoltre, a supporto dell’economia locale, giovani professionisti/e hanno collaborato con l’ammobiliamento del Civico 75. Ad esempio, gli artisti artigiani di Fildiferro Decor hanno creato delle splendide luci di ferro intrecciato. Il letto invece è un’opera di Alessandro Mora, un bravissimo artigiano che lavora con il legno di recupero.





Oltre a ciò, l’illuminazione è data da lampade a basso consumo, l’elettricità dall’impianto solare e fotovoltaico e l’irrigazione dell’orto con l’acqua piovana. Al Civico 75 ci si scalda con una termostufa a legna e gli elettrodomestici sono a basso consumo (classe energetica A), mentre oltre l’80% dei rifiuti sono differenziati. Infine accanto al B&B c’è un portico dove potersi rilassare al tramonto o fare una ricca colazione bio e a km zero al mattino, mentre la parte chiusa è adibita al deposito e noleggio biciclette.

Quali esperienze green e itinerari meno noti consigliate nelle vicinanze? E cosa apprezzano di più i vostri ospiti?

Gli ospiti apprezzano il silenzio che pervade le colline, da esplorare passeggiando a piedi o pedalando in bicicletta. Nei pressi del Civico 75 si trova l’incantevole città di Parma, con la sua squisita gastronomia, numerose offerte culturali e luoghi imperdibili. Tra i più apprezzati ci sono i Castelli del Ducato, il Labirinto della Masone con i suoi bambù e il Museo Guatelli, per scoprire la filosofia della vita contadina.





Inoltre la struttura è vicina alla via Francigena, alle piste ciclabili dei Parchi del Ducato come il Parco del Taro, dello Stirone e dei Boschi di Carrega.

Una volta rientrati al B&B, potrete bere una tisana nella tazza creata da voi stessi grazie al laboratorio di ceramica e rilassarvi, rallentando i ritmi e godersi l’ombra di una chioma d’albero.