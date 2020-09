Non c’è regalo migliore del tempo ben speso, e di esperienze uniche che si possono fare. Sei alla ricerca di un’idea regalo unica ed eco-sostenibile? Dai un’occhiata a queste 10 esperienze eco-friendly in fattoria!

“Gentile staff,

sto cercando un’esperienza particolare da regalare a mio marito per il suo compleanno. Insieme a noi due abbiamo anche due bimbe piccole, di 3 anni e 8 mesi. Per questo sto cercando soluzioni che si adattino anche a loro. Mi incuriosiva l’esperienza in fattoria, è possibile saperne di più? Grazie,

Marta”

Una fuga dalla città e una full immersion nel mondo contadino sono un regalo perfetto che non si dimentica. Ecco le 10 migliori esperienze green in fattoria che abbiamo selezionato per voi!

1. Dormire in una Tenda Eco-Chic in una Fattoria della Maremma Toscana

Tra i paesaggi incantevoli della Maremma Toscana potete trascorrere una notte in una cupola trasparente affacciata sulla natura. A deliziarti ci penserà una cena tipica con prodotti biologici a km 0, dall’olio ai formaggi. Il glamping organizza delle divertenti giornate in fattoria adatte ai più piccoli ma che stupiranno anche te.

Il regalo perfetto: per chi cerca una full immersion nella natura

A partire da: 220 € per una notte in cupola crystal per 2 persone, con colazione e cena a km zero.

Info: Glamping Il Sole

2. Weeekend da Sogno in una Casa sull’Albero o in Yurta, nella campagna di Pisa

Senza lasciare la Toscana vicino Pisa si trova uno dei più bei Agri-eco-campeggi d’Italia. Esperienza indimenticabile è la notte in una coloratissima Yurta o nella casa sull’albero, sogno di ogni bambino.

Il regalo perfetto: per tutti gli appassionati di campeggio e per chi vuole scoprire i suoi segreti.

Info: Fattoria La Prugnola

A partire da: 45€ per una notte, con colazione a km 0

3. Un giro in pony nelle Marche

I bimbi ti chiedono sempre dei pony e di adottarne uno? Questo agriturismo nelle Marche ti offre l’esperienza in fattoria che stai cercando. Essendo vicinissimo al Centro Ippico San Lorenzo di Amandola, c’è la possibilità di accedere alla scuola di equitazione o semplicemente rallegrare i tuoi bimbi cavalcando i loro pony. Un luogo incantevole dove potrai scoprire il relax ammirando i colori dei Monti Sibillini.

Il regalo perfetto: per le famiglie che amano la natura.

Info: Agriturismo Dimensione Natura

A partire da: 60€ per notte in camera con vista panoramica e colazione

4. Una giornata a Cavallo in Veneto

Per gli amanti dei cavalli una bellissima soluzione è l’agriturismo Il Rovero. Emblema dell’eco-friendly l’agriturismo offre un’esperienza in uno dei suoi appartamenti arredati con mobili antichi. Quello che rende unico questo posto è la loro frenetica vita agricola alla quale si può partecipare attivamente come: vendemmia, raccolta di olive e allevamento. Indimenticabile sarà anche la passeggiata a cavallo tra le campagne veronesi.

Il regalo perfetto per chi vuole sperimentare nuovi stili di vita.

Info: Il Rovero

A partire da: 120€ per notte

5. Relax e un campo di fiori in Regalo, in Lombardia

Se per l’ultimo anniversario le hai regalato un mazzo di fiori, un’esperienza che le permetta di coltivarli sarebbe un vero e proprio fiore all’occhiello.

COMEBACK FlowerFarm è un posto idilliaco per grandi e piccini dove relax è la parola chiave. Una fattoria a misura di famiglia, che vi mostrerà tutti i segreti della coltivazione dei più bei fiori. Il cibo biologico e le favole a merenda ammalieranno l’intera famiglia.

Il regalo perfetto: per i più romantici amanti dei fiori

Info: COMEBACK FlowerFarm

A partire da: 80€ per una notte in camera con vista giardino e colazione

6. Alla scoperta delle api, in Sicilia

Spostiamoci in Sicilia dove AgriCasaVacanza Cafeci vi farà sognare con la sua vista sull’Etna e la Riserva Naturale di Rossomanno. Scelta ideale per coloro che vogliono sperimentare un giorno da apicoltore, grazie alla loro produzione biologica di miele. Per gli amanti delle passeggiate le asinelle vi accompagneranno per dei bellissimi percorsi tra archeologia e natura nel cuore pulsante della Sicilia.

Il regalo perfetto tra relax, natura e buon cibo.

Info: AgriCasaVacanza Cafeci

A partire da: 40€ in camera matrimoniale con colazione.

7. Una vacanza in fattoria in Umbria

Di agriturismo e fattorie non ce n’è mai abbastanza ed ecco perché vi proponiamo Villa Dama. Un’enorme azienda agraria persa nella bellissima campagna di Gubbio. Un bel regalo per chi adora immergersi in corsi di cucina biologica, norcineria o casearia, nella vendemmia, e spremitura delle olive. Ad incantare i più piccoli la visita guidata all’enorme fattoria degli animali, o la semina e raccolto nell’orto biologico.

Il regalo perfetto per sfuggire alla vita frenetica della città.

Info: Villa Dama

A partire da: 45€ in camera con vista panoramica, con colazione

8. L’oro della terra: il grano e i suoi processi, in Trentino

Tra le montagne del Trentino si nasconde un’azienda agricola e fattoria didattica, l’Agriturismo La Fonte. Grazie alla sua baita di legno si può conoscere la meraviglia dei panorami trentini e gustare i prodotti a km 0 di produzione della fattoria. Da non perdere sono le visite guidate che vi faranno scoprire l’intero ciclo del grano.

Il regalo perfetto: per chi vuole scoprire nuove colture

Info: l’Agriturismo La Fonte

A partire da: 88€ a notte

9. Tra mare e campagna, in Salento

D’estate nulla batte l’incanto del mare, se poi è quello del Salento non si possono avere dubbi. Nulla di meglio di 5 giorni nel meraviglioso Agriturismo biologico Salos vicino Otranto per scoprire le innumerevoli bellezze della Puglia. Immerso nella pineta, Salos accoglie visitatori di tutte le età. Assicurando relax per i più grandi e divertimento per i bimbi, tutto accompagnato dai loro famosi dolci prodotti con ingredienti rigorosamente a km 0.

Il regalo perfetto per gli amanti del mare o è alla ricerca di un po’ di relax.

Info: Agriturismo biologico Salos

A partire da: 50€ con colazione e ingresso indipendente

10. Il formaggio: che invenzione! – Sardegna

Sei un amante dei formaggi? Ora puoi anche produrli tu. Immerso nella natura della Sardegna, sorge il bellissimo agriturismo Agripaules vicinissimo al Golfo di Orosei. Da qui partono tante escursioni trekking nel Supramonte e territori vicini con la partecipazione straordinaria degli asini dell’Agricampeggio. Prima di lasciare questo posto ricordatevi di fare tappa al mercatino del Biologico organizzato dall’associazione Biosardinia, per prendere souvenir di formaggi stagionati o il vino Cannonau. Agripaules organizza anche campi estivi per bambini dagli 8 ai 13 anni, che farà scoprire loro la bellezza della cura degli animali e dell’orto.

Il regalo perfetto per chi adora le escursioni trekking e i segreti del cibo biologico.

Info: Agripaules

A partire da: 50€ a notte con colazione

Queste sono solo 10 delle magnifiche esperienze uniche ed eco-friendly, che trovi su Ecobnb, da donare a chi ami. Ti proponiamo anche le nostre Gift Card per un regalo semplice ma speciale.

Investire il nostro tempo in un’esperienza nuova non potrà che arricchirci. Il regalo perfetto non esiste!

Foto di Copertina: La Mortola Tower, Liguria – Ecobnb