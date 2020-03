Le 10 Cascate più Spettacolari del Mondo

Il suono dell’acqua che precipita, la consapevolezza di essere così piccoli davanti alla loro maestosità, la natura rigogliosa che le avvolge: le cascate sono forse lo spettacolo più sorprendente della natura. Dall’America all’Asia, passando per l’Europa, tra foreste pluviali e boschi incontaminati si nascondono questi tesori naturali che ti lasciano senza fiato e che dimostrano come non ci sia niente di più spettacolare della natura. Partiamo alla scoperta delle 10 cascate più belle del mondo, da quelle più famose alle perle nascoste, nei luoghi più remoti del mondo.

Cascate Havasu, USA

Il rosso delle rocce del Grand Canyon incontra l’azzurro intenso dell’acqua, creando uno scenario unico e meraviglioso. Sono in un angolo remoto del Grand Canyon, nella Riserva Indiana Havasupai; arrivarci non è semplice, ma ne vale sicuramente la pena.

Cascate dell’Iguazù, Argentina – Brasile

Immerse nella foresta, 275 salti d’acqua che raggiungono gli 80 metri di altezza: le cascate dell’Iguazù sono una delle sette meraviglie del mondo che formano un panorama unico al mondo.

Salto Angel, Venezuela

Un salto ininterrotto d’acqua di 807 metri nel cuore della foresta amazzonica nel sud del Venezuela: è la cascata più alta del mondo e si può raggiungere solo con un’escursione di due giorni attraverso il fiume oppure sorvolando la zona con piccoli aerei.

Cascate di Plitvice, Croazia

È sicuramente il parco naturale più bello di tutta la Croazia e, secondo noi, anche tra i più belli d’Europa. Una lunga serie di rilievi ricoperti di boschi e foreste, dove si poggiano incantevoli laghi, collegati tra loro da spettacolari cascate. È un paesaggio da sogno, dai colori incredibili, che potrai attraversare attraverso passerelle di legno in un itinerario di 18 km, passando sopra, sotto e attraverso l’acqua.

Cascate Detian, Cina – Vietnam

Al confine tra Cina e Vietnam, si nascondono queste bellissime cascate, tra le maggiori di tutta l’Asia, con una larghezza di 200 metri, che hanno contribuito a creare un habitat rigoglioso e incredibile.

Cascate del Niagara, Canada – USA

Non hanno bisogno di presentazioni, sono sicuramente le più famose del mondo, e il motivo c’è! Sono davvero uno spettacolo mozzafiato, non potrai mai scordare il suo intenso scrosciare e i suoi colori.

Cascata Seljalandsfoss, Islanda

Conosciuta anche come Cascata Liquida è uno dei simboli della remota Islanda. A sorprendere non sono le sue dimensione, ma tutto lo scenario in cui è inserita, quella montagna verdissima da cui precipita, l’ambiente circostante così selvaggio, la possibilità di entrare in una grotta proprio alle spalle del getto d’acqua.

Cascate Vittoria, Zambia – Zimbabwe

Anche loro non potevano certo mancare nella nostra classifica. Lungo il corso del fiume Zambesi, per un fronte lungo un chilometro e mezzo e un’altezza media di 128 metri, l’acqua si getta in una gola ripidissima.

Cascata Kaieteur, Guyana

5 volte più alte di quelle del Niagara, ma non altrettanto famose. Si trovano all’interno di una delle più antiche riserve naturali del Sud America, uno dei luoghi più incontaminati del mondo.

Cascate Nohkalikai, India

Sono le cascate più grandi dell’India, immerse in un paesaggio rigoglioso e verde. Il loro tuffo di ben 350 metri finisce in una piccola piscina verde smeraldo.

