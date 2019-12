Lo yoga non prende tempo, ti restituisce il tempo. (Ganga Bianco)

Ci sono momenti in cui ognuno di noi sente il bisogno di allontanarsi dalla frenesia e dalla confusione della vita quotidiana. Molti, come soluzione a questo, praticano lo yoga o decidono di rifugiarsi, per un momento o per qualche giorno, nella natura e godere della pace che essa è capace di infondere. E se avessi la possibilità di unire le due cose, ti immergeresti in un ritiro di yoga e meditazione tra le colline Toscane? Il bio-agriturismo Podere di Maggio è ciò che stavi cercando.

Un podere biologico nella Natura della Toscana

Agriturismo eco-sostenibile e glamping, Podere di Maggio è incastonato nella valle incontaminata del Fiume Fiora sulle pendici del monte Amiata, in provincia di Grosseto. La struttura ricettiva è immersa in un paesaggio unico, dove regnano la natura e il silenzio. Le acque e l’aria sono limpide e la gente, dei borghi vicini, è ancora legata alle tradizioni più vere.

Sostenibilità, Natura e Silenzio per il tuo Ritiro Yoga perfetto

Podere di Maggio è la location perfetta per ritiri di yoga. Lontani dalla confusione e dalla routine di tutti i giorni, potrete godervi il silenzio e la bellezza del luogo. Avrete la possibilità si fare meditazione ed esercizi di yoga non solo sui grandi prati del podere, ma anche nella terrazza panoramica (di 60 mq) o nella bellissima sala attrezzata (di 75 mq) con pavimenti in legno e arredi naturali.

Gli spazi interni e l’ambiente circostante garantiscono una sensazione di rilassamento, di totale benessere e armonia con se stessi.

Ideale per gruppi fino a 18 persone, il bioagriturismo può ospitare 18 persone negli appartamenti eco-friendly e 10 persone in glamping (5 bellissime tende per 2 persone ciascuna).

Gli appartamenti sono ricavati nell’antico edificio rurale, ristrutturato con particolare attenzione alla bioedilizia.

Se cercate un contatto diretto con la natura potete scegliere il glamping, dormendo in tende confortevoli dal design unico per due persone.





La chicca della struttura, è sicuramente la bio-piscina alimentata da acqua sorgiva, senza l’utilizzo di cloro o altri prodotti chimici. A bordo vasca, circondati dai suoni della natura potrete davvero rilassarvi, disconnettervi dal resto del mondo e riconnettervi con voi stessi.

Quello che apprezzano i gruppi è il silenzio, la bellezza del posto, la natura incontaminata, il cibo (cucinato con tanto amore!), e la cordialità di Rita e Peter i proprietari (che avevamo intervistato in questo articolo).

Cibo fresco, biologico e a km zero

Uno degli insegnamenti dello yoga è ascoltare il proprio corpo anche quando mangiamo. Per questo durante un ritiro perfetto è importante poter gustare piatti sostenibili, realizzati con prodotti biologici e locali, menù vegetariani o vegani. Podere di Maggio propone menù con cibo biologico e a metro zero, direttamente proveniente dall’orto della fattoria. Gli ospiti potranno inoltre godere di buone e fantasiose ricette vegetariane, preparate con passione nella nuovissima cucina della struttura ricettiva.

Se sei alla ricerca del silenzio e del contatto con la natura, Podere di Maggio è il luogo giusto per un ritrovare il benessere, meditare e ritrovare sé stessi. Rompi la routine e una volta finita l’esperienza rigenerante, sarai una persona nuova!

Se sei curioso di scoprire di più su questo Ecobnb, clicca qui!