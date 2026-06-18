Ci sono luoghi in Liguria che sembrano fatti apposta per chi vuole rallentare. Moneglia, incastonata nella Riviera di Levante tra il blu del mare e il verde dei promontori, è uno di questi: un borgo raccolto ed elegante, dove la vita scorre ancora a passo lento.

Qui puoi alternare giornate in spiaggia, passeggiate tra i caruggi, sentieri panoramici e piccole scoperte gastronomiche. Non è la Liguria più rumorosa e affollata, ma una destinazione perfetta per chi cerca una vacanza green tra mare e natura, con la possibilità di muoversi anche in treno e vivere il territorio senza fretta.

Perché visitare Moneglia?

Moneglia è una destinazione ideale per chi desidera unire mare, natura e turismo lento. Il borgo offre una spiaggia sabbiosa, un centro storico ricco di fascino, sentieri panoramici tra macchia mediterranea e promontori, oltre a collegamenti comodi per esplorare la Riviera di Levante in modo sostenibile.

Cosa vedere a Moneglia: il borgo, il mare e la vita lenta della Riviera

Il cuore di Moneglia si scopre senza programma, camminando. Il centro storico è attraversato dall’antico caruggio medievale, oggi via Vittorio Emanuele, dove si susseguono case colorate, portali in ardesia, botteghe, piccole attività locali e scorci che raccontano l’anima marinara del borgo. È il posto giusto per passeggiare dopo il mare, fermarsi per un gelato, curiosare tra i negozi o assaggiare i sapori liguri più autentici.

Foto via Canva Pro

Moneglia fa parte dei Borghi più belli d’Italia ed è racchiusa tra due campanili, quelli delle chiese di San Giorgio e Santa Croce, e due antiche fortezze: Villafranca e Monleone. La chiesa di San Giorgio conserva un chiostro quattrocentesco e opere di pregio, mentre Santa Croce custodisce memorie legate alla storia marinara del borgo, tra cui le maglie della catena del porto di Pisa, legate alla battaglia della Meloria.

Il mare resta naturalmente protagonista. La spiaggia centrale, di sabbia dorata, si apre al centro della baia ed è circondata da scogliere e profumi di macchia mediterranea. Da anni sul litorale di Moneglia sventola la Bandiera Blu, riconoscimento legato alla qualità delle acque, dei servizi e dell’attenzione ambientale. Chi ama il mare più selvaggio può spingersi verso Punta Rospo, dove scogliere, calette nascoste e fondali ricchi di vita marina raccontano un volto più intimo e naturale della costa. Tra un bagno e una passeggiata, vale la pena lasciarsi guidare anche dai sapori locali: dalle trenette al pesto all’olio extravergine d’oliva del territorio, fino allo scabeggio, tipico antipasto monegliese a base di pesce.

Cosa fare nei dintorni di Moneglia: sentieri, borghi e panorami sul mare

Moneglia è una base perfetta per chi ama camminare. Alle spalle del borgo si aprono percorsi escursionistici di grande bellezza, tra Punta Baffe, Punta Moneglia e la Val Petronio, in un paesaggio dove il mare resta quasi sempre sullo sfondo. Non è solo una bellezza paesaggistica: tra Punta Baffe, Punta Moneglia e la Val Petronio si estende anche un’area SIC della Rete Natura 2000, che tutela habitat e ambienti di particolare valore naturalistico.

Foto via Canva Pro

Uno degli itinerari più belli è quello che collega Moneglia a Deiva Marina e Framura, tra tratti panoramici, boschi, salite, discese e scorci aperti sulla costa. È un percorso adatto a chi ha un po’ di allenamento e vuole scoprire la Liguria più verticale e selvaggia, lontana dalla sola dimensione balneare. In alternativa, puoi scegliere passeggiate più brevi verso le frazioni collinari, come Lemeglio, oppure dedicare una giornata alle località vicine della Riviera di Levante.

Grazie alla stazione ferroviaria, Moneglia permette infatti di muoversi con facilità anche senza auto. In poco tempo si possono raggiungere Sestri Levante, con la sua celebre Baia del Silenzio, Deiva Marina, Framura e, proseguendo lungo la costa, anche le Cinque Terre. È proprio questa possibilità di alternare mare, borghi e sentieri, utilizzando mezzi pubblici, a rendere Moneglia una meta particolarmente interessante per un viaggio più sostenibile.

Dove dormire a Moneglia in modo ecosostenibile

Per vivere Moneglia con uno sguardo davvero green, il consiglio è scegliere un alloggio che valorizzi il territorio e riduca il proprio impatto ambientale. Sulle colline, a pochi minuti dal mare, si trova il B&B La Volpe, una struttura immersa nella natura, a circa 300 metri sul livello del mare, pensata per chi cerca silenzio, autenticità e comfort sostenibile.

Il B&B nasce in una casa dei primi del Novecento, completamente ristrutturata nel 2023 secondo criteri di sostenibilità ambientale. Oggi è una casa a emissioni zero, alimentata da energie rinnovabili e dotata di soluzioni tecnologiche pensate per ridurre l’impatto sull’ambiente senza rinunciare al comfort.

Circondato da boschi, uliveti, agrumeti e macchia mediterranea, il B&B La Volpe è ideale per chi vuole svegliarsi tra collina e mare, raggiungere il borgo e la spiaggia, esplorare i sentieri della zona o partire alla scoperta delle Cinque Terre e della Riviera di Levante. Le camere con ingresso indipendente, gli spazi esterni per il relax e l’atmosfera riservata lo rendono una scelta perfetta per una fuga rigenerante e consapevole.

Moneglia è così: un piccolo gioiello ligure da vivere lentamente, tra mare pulito, sentieri profumati, borghi vicini e ospitalità autentica. Una destinazione perfetta per chi cerca una Liguria meno affollata, naturale e sostenibile.

Immagine di copertina: foto via Canva PRO