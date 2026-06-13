Stai pianificando un viaggio sostenibile in Vietnam? Scegliere eco homestay in Vietnam può trasformare una semplice vacanza in una vera esperienza culturale. Invece di prenotare soltanto una stanza, potrai entrare in contatto con famiglie locali, tradizioni e paesaggi autentici.

Infatti, soggiornare in eco homestay in Vietnam permette ai viaggiatori di rallentare e connettersi più profondamente con ogni destinazione. Più che un semplice posto dove dormire, queste strutture sostengono le economie locali, proteggono la natura e promuovono un modo di viaggiare rispettoso delle persone e dell’ambiente.

Perché scegliere eco homestay in Vietnam?

Oltre ad aiutare il pianeta, potrai vivere il Vietnam in modo più autentico e profondo.

Immersione culturale: soggiorni con famiglie locali o in strutture gestite dalla comunità. Di conseguenza, puoi partecipare alle tradizioni, scoprire la cucina locale e osservare la vita quotidiana.

Protezione dell’ambiente: molte strutture utilizzano design sostenibile, sistemi di gestione dell’acqua e riduzione dei rifiuti. Inoltre spesso utilizzano prodotti locali e biologici.

Supporto alla comunità: il tuo soggiorno contribuisce direttamente all’economia locale, sostenendo lavoratori, agricoltori e piccole imprese.

Esperienze uniche: dalle montagne ai delta fluviali, gli eco homestay in Vietnam offrono un modo di viaggiare più lento e autentico.

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Tipologie di alloggi sostenibili

Quando si viaggia in modo responsabile, il tipo di alloggio scelto può influenzare profondamente l’esperienza. Alcune strutture si concentrano sullo scambio culturale, altre sulla natura, sul benessere o sulla vita rurale. Conoscere le differenze aiuta a scegliere l’opzione più adatta.

Prima di soggiornare in una casa locale, scopri anche alcuni consigli su come entrare in contatto con la comunità locale durante il viaggio.

Eco-Homestay

Gli eco-homestay sono strutture gestite da famiglie locali dove gli ospiti soggiornano in case tradizionali o spazi condivisi con la comunità. Queste esperienze privilegiano l’immersione culturale, i pasti condivisi e uno stile di vita semplice. Grazie alle infrastrutture a basso impatto, gli ospiti possono vivere la quotidianità locale in modo sostenibile e autentico.

Foto da Shell Ghostcage (via Canva)

Ecolodge

Gli ecolodge sono progettati per integrarsi armoniosamente con la natura. Di solito si trovano in foreste, montagne o vicino ai fiumi. Queste strutture utilizzano materiali naturali e sistemi a basso consumo energetico. Inoltre, pratiche di risparmio idrico e riduzione dei rifiuti contribuiscono a ridurre l’impatto ambientale.

Foto da Amar Preciado (via Canva)

Farmstay

I farmstay offrono un’esperienza rurale immersiva. Durante il soggiorno è possibile partecipare ad attività agricole stagionali e scoprire le tecniche tradizionali di coltivazione. Inoltre, si possono gustare pasti preparati con prodotti freschi direttamente dalla fattoria, creando un legame più profondo con la terra.

Foto da Ana Florescu’s Images (via Canva)

Glamping / Eco Camp

Il glamping unisce l’avventura all’aria aperta con il comfort. Invece delle classiche camere d’hotel, gli ospiti soggiornano in tende ecologiche o cabine immerse nella natura. Pur mantenendo un buon livello di comfort, il design resta sostenibile e a basso impatto.

Foto da Thái Trường Giang (via Canva)

Retreat sostenibili

I retreat sostenibili sono dedicati al benessere e all’equilibrio interiore. Spesso situati in ambienti tranquilli, offrono attività come yoga, meditazione e passeggiate nella natura. Allo stesso tempo seguono principi di sostenibilità e uno stile di vita consapevole.

Foto da Smaranda Dragan’s Images (via Canva)

Eco Resort di Lusso

Gli eco resort di lusso offrono comfort di alto livello insieme a pratiche sostenibili. Queste strutture combinano servizi raffinati, cucina con ingredienti locali e design eco-friendly. In questo modo i viaggiatori possono vivere esperienze di qualità sostenendo allo stesso tempo un turismo responsabile.

Foto da Smaranda Dragan’s Images (via Canva)

Eco Homestay in Vietnam

Il Vietnam è un paese lungo e ricco di paesaggi diversi da esplorare da nord a sud. È possibile spostarsi facilmente in autobus, treno o aereo. Se vuoi vivere un viaggio autentico, leggi questo articolo su come attraversare il Vietnam in treno.

Vietnam del Nord – Eco Homestay tra Montagne, Valli e Tradizioni

Se visiti il Vietnam settentrionale, non puoi perdere il Ha Giang Loop,Ninh Binh,il Parco Nazionale Hoang Lien e la regione di Sapa.

1. Mai Chau Ecolodge

Situato nella valle di Mai Chau, nella provincia di Hoa Binh, a circa 140 km a sud-ovest di Hanoi, questo ecolodge si trova tra risaie e montagne calcaree. L’area è famosa per i villaggi dell’etnia thai, i percorsi ciclabili e i paesaggi rurali tranquilli.

Gli ospiti possono godersi passeggiate panoramiche, incontri culturali con le comunità locali e piatti tradizionali della regione. L’atmosfera serena rende questo luogo un’esperienza perfetta di eco homestay nel nord del Vietnam.

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2. Pu Luong Retreat

Situato nella riserva naturale di Pu Luong, questo ecolodge è immerso tra risaie terrazzate e villaggi tradizionali. È una destinazione ideale per trekking, escursioni nella natura e scoperta della cultura locale.

Gli ospiti possono esplorare i sentieri della riserva, visitare villaggi etnici e vivere un’esperienza autentica nella natura del Vietnam settentrionale.

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3. Garrya Mù Cang Chải

Situato nelle spettacolari montagne della provincia di Lao Cai, nel nord del Vietnam, Garrya Mù Cang Chải si trova tra alcune delle risaie terrazzate più famose del Sud-Est asiatico.

Questo eco-resort di lusso combina comfort moderno con architettura tradizionale e materiali naturali, creando un ambiente tranquillo circondato da montagne e villaggi rurali. Gli ospiti possono esplorare le risaie, visitare villaggi delle minoranze etniche e scoprire il ritmo lento della vita nelle montagne del nord.

Scopri di piu su Garrya Mù Cang Chải.

Consulta il loro Rapporto di Sostenibilita’ e Impatto.

Foto da Garrya Mù Cang Chải

Vietnam Centrale – Eco Homestay tra spiagge, fattorie e foreste

4. Chay Lap Farmstay

Situato nel Parco Nazionale Phong Nha–Ke Bang, nella provincia di Quang Binh, questo farmstay si trova vicino alla città di Phong Nha, famosa per le sue spettacolari grotte.

Circondati da foreste e fiumi, gli ospiti possono pedalare tra villaggi rurali, fare kayak o esplorare le grotte. I pasti sono preparati con ingredienti freschi locali, offrendo un’autentica esperienza di vita rurale.

Scopri: Chay Lap Farmstay

5. LAK Tented Camp

LAK Tented Camp si trova sulle rive del lago Lak nella provincia di Dak Lak, negli altopiani centrali del Vietnam. La regione è famosa per i paesaggi vulcanici, le foreste e la cultura tradizionale del popolo M’Nông.

Questo eco-glamping combina comfort e natura, con tende e cabine in legno immerse nella foresta. Gli ospiti possono fare trekking, kayak e vivere esperienze culturali con le comunità locali.

Scopri di più: LAK Tented Camp

6. Hue Ecolodge

Situato nel villaggio di Thuy Bieu, vicino alla città storica di Hue, questo ecolodge è circondato da giardini, frutteti di pomelo e paesaggi rurali.

Costruito con materiali tradizionali come bambù e legno, promuove architettura sostenibile e cultura locale.

Gli ospiti possono esplorare i villaggi in bicicletta, visitare i siti storici di Hue e vivere il ritmo tranquillo della campagna vietnamita.

Scopri di piu’: Hue Ecolodge

Foto da Hue Ecolodge

Vietnam del Sud e Delta del Mekong – eco homestay tra fiumi e tradizioni

7. Mamadelta Retreat

Il Mamadelta Retreat si trova nella provincia di Khanh Hoa, sulla costa sud-centrale del Vietnam, vicino alla città balneare di Nha Trang.

L’area combina paesaggi costieri, villaggi di pescatori e natura tropicale.

Il retreat promuove il turismo comunitario e sostenibile, offrendo un luogo tranquillo per entrare in contatto con la natura e la cultura locale.

Scopri di più: Mamadelta Retreat su Ecobnb

Foto da Ecobnb

8. Can Tho Ecolodge

Situato nel distretto di Cai Rang vicino alla città di Can Tho, nel Delta del Mekong, questo ecolodge si trova lungo canali tranquilli vicino al famoso mercato galleggiante di Cai Rang.

Costruito con materiali naturali, unisce architettura tradizionale e comfort moderno.

Gli ospiti possono esplorare i mercati galleggianti, i frutteti tropicali e i villaggi locali.

Visita il sito ufficiale: Can Tho Ecolodge su Ecobnb

9. Paksong Farmstay

Negli altopiani della provincia di Gia Lai, questo farmstay rustico offre bungalow e spazi per campeggio.

I viaggiatori possono vivere la cultura rurale locale e scoprire le tradizioni agricole in un ambiente naturale tranquillo.

Per più informazioni: Paksong Farmstay su Ecobnb

10. Ecoco Homestay

Nel cuore del Delta del Mekong, Ecoco Homestay offre un’autentica esperienza di vita fluviale.

Gli ospiti possono partecipare a escursioni in barca, visitare frutteti e pescare insieme alla comunità locale.

La famiglia ospitante prepara piatti tradizionali con ingredienti freschi del territorio, creando un’esperienza autentica.

Il sito ufficiale è Ecoco Homestay

Come scegliere il tuo eco homestay in Vietnam

Immersione culturale: Soggiornare in famiglie rurali permette di conoscere più a fondo tradizioni e vita quotidiana.

Natura e tranquillità: Ecolodge e farmstay immersi tra campi, foreste e fiumi offrono esperienze rigeneranti.

Vita sul fiume e nel delta: le strutture lungo i fiumi permettono di esplorare mercati galleggianti, villaggi e paesaggi fluviali.

Foto da Chait Goli (via Canva)

Consigli per viaggiare in modo sostenibile

Il turismo responsabile parte da scelte consapevoli.

Quando soggiorni in eco homestay in Vietnam puoi ridurre il tuo impatto sostenendo le comunità locali.

Scegli strutture che impiegano personale locale e utilizzano prodotti del territorio, rafforzando così l’economia regionale.

Preferisci strutture che investono in energia solare, sistemi di trattamento dell’acqua e gestione responsabile dei rifiuti.

Infine, cerca esperienze che promuovano lo scambio culturale e il rispetto reciproco, piuttosto che semplici visite turistiche.