Australia: 6 Mete Ideali per una Fuga nella Natura

Siete mai stati in Australia? Come saprete, una delle sue peculiarità é la grande ricchezza di paesaggi naturali: da deserti e formazioni rocciose a immense foreste pluviali e cascate mozzafiato.

Se avete sempre sognato di esplorare i magnifici paesaggi australiani, questo è il momento giusto per farlo. Sul territorio non mancano di certo strutture ricettive al passo con i tempi che cercano di essere contemporaneamente in sintonia con l’ambiente circostante e di fornire ai propri ospiti un soggiorno unico.

Per facilitare la vostra ricerca, suggeriamo qui di seguito alcune proposte che faranno sicuramente al caso vostro.

Broger’s End

Immaginate di essere nell’Upper Kangaroo River Valley, nella costa meridionale dell’Australia. Ad accogliervi una veranda ricorperta di glicine e una vegetazione in grado di risvegliare i vostri sensi. Tutto questo è Broger’s End, una vecchia fattoria in rovina trasformata in un paradiso di vita sostenibile.

Per soddisfare le diverse esigenze dei propri ospiti, Broger’s End mette a disposizione due sistemazioni: The Shed e The Dairy.

The Shed è un capannone agricolo convertito, che è stato magnificamente trasformato utilizzando materiali riciclati e recuperati. È perfetto per una famiglia o per un gruppo di amci. Infatti, comprende un’ampia zona giorno con comode sedie e poltrone, un tavolo da pranzo e una cucina completamente attrezzata. Inoltre, dispone di tre camere da letto e di uno spazio all’aperto dov’é possibile passare delle serate in compagnia attorno al fuoco.

The Dairy è invece un lussuoso eco-cottage. Originariamente uno dei primi capannoni di mungitura da latte nel fiume Upper Kangaroo, è stato poi convertito e impreziosito con materiali riciclati e recuperati. Ospita fino a 4 persone, ma è perfetto per una fuga in solitaria. Oltre ai comfort di cui dispone, la vera perla è il portico avvolto dal glicine.

Per quanto riguarda le attività da poter fare nella località, c’è l’imbarazzo della scelta. Potreste fare delle passeggiate godendo del paesaggio che cambia di chilometro in chilometro: da paddock e scarpate fino alla foresta pluviale. È un luogo ricco di flora e di fauna, per questo sarebbe bello organizzare dei picnic lungo la valle o semplicimente vedere con i propri occhi gli animali tipici quali canguri e wallabies. Questo e molto altro da Broger’s End.

Bombah Point Eco Cottages

Questa casetta ecologica privata si trova nel Parco Nazionale dei Laghi Myall, sulla costa sud-orientale. Il paesaggio è particolarmente suggestivo: dalla cucina il panorama é il tipico bush australiano. Ma non è tutto. Infatti, essendo situato nel Parco Nazionale, potrete osservare una flora e una fauna particolarmente ricche. Questa zona è conosciuta anche per essere la culla di corsi d’acqua, da laghi a spiagge bagnate dal mare.

Il casolare dispone di un’ampia camera da letto con letto matrimoniale, bagno di lusso con finiture in legno fatte a mano e grande vasca idromassaggio. Dalla veranda che circonda la casa potrete organizzare una cena in compagnia o semplicemente rilassarvi su un’amaca al tramonto.

Silky Oaks Lodge – Nella Vegetazione dell’Australia

Spostandoci a nord-est troviamo questo elegantissimo hotel, lussuoso ed ecosostenibile. È il punto di partenza perfetto per un’esperienza fuori dal comune all’insegna dell’esplorazione del Tropical North Queensla. Sono molte le attività che potrete fare. Tra queste visitare il Parco Nazionale del Wold Daintree dove la fauna e la flora abbondano, fare un tuffo nel fiume Mossman, ammirare la Grande Barriera Corallina, il più grande sistema di barriera corallina del mondo, fare voli panoramici in elicottero e crociere per avvistare coccodrilli e animali selvatici.

Faraway Bay – Tranquillità nel nord dell’Australia

Potrebbe sembrare un luogo sperduto, eppure possiede un grande fascino dato dalla sua natura rigogliosa e incontaminata. Faraway Bay è molto di più di un semplice resort. È un rifugio accogliente, situato su una collina rocciosa che domina il turchese Mar di Timor. Appartiene alla regione costiera di Kimberley nell’Australia Occidentale.

Il resort mette a disposizione 8 baite immerse nel bosco e sparse tra la macchia naturale. Dalle baite è anche possibile godere di un panorama a 180 gradi della baia fiancheggiata da scogliere. Potrete gustare la colazione e la cena nel ristorante, rilassarvi a bordo piscina o esplorare la zona e incontrare la fauna locale.

Longitude 131°

Longitude 131° è situato nel cuore vivace dell’Australia. Si affaccia sul Parco Nazionale Uluru-Kata Tjuta, dove vi è l’icona naturale più accattivante dell’Australia: l’Uluru conosciuto anche con il nome di Ayers Rock.

A vostra disposizione quindici tende di lusso intime, elevate in cima a dune rosso ruggine. Svegliatevi con la vista del sole che sorge su Uluru. Immerso nella sua luce leggendaria, troverete una solitudine e una serenità senza precedenti.

Nella tenda di lusso troverete mobili progettati su misura da designer australiani contemporanei, biancheria organica, ampio balcone con divano letto, poltrone e caminetto. Le trame uniche delle opere d’arte indigene locali forniscono un contrasto colorato con il passato pionieristico.

Longitude 131° offre il meglio della cucina australiana contemporanea, celebrando una fusione di sapori moderni e indigeni.

Charnigup Farm

Nella regione di Albany nell’Australia occidentale si trova questo grazioso B&B. Ha un ingresso privato, 2 camere e tutto il necessario per il vostro soggiorno. In questa zona potrete visitare i famosi parchi nazionali di Stirling Ranges e Porongurups, sede di un’ampia varietà di fiori selvatici dell’Australia occidentale unici e rari. Fauna rara, tra cui il Noisy Scrub Bird e il Potoroo di Gilbert, si trovano nelle riserve naturali e nei parchi nazionali della costa meridionale.

Trascorrete qui le vostre vacanze e divertitevi a fare arrampicate, passeggiate nel bush, immersioni, pesca, ciclismo e vela.

Foto di copertina via Canva Pro