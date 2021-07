La tua vacanza attiva nel borgo di Tuenno

Uno dei centri più antichi della Val di Non e meta imperdibile per gli amanti del trekking e della mountain bike: Tuenno è un luogo incantevole, capace di unire armoniosamente le tradizioni rurali con la modernità.

Ci troviamo a 629 metri di altitudine, sotto le pendici boscose del Gruppo di Brenta, in un territorio la cui vocazione principale è senza dubbio la coltivazione delle mele. In un paesaggio caratterizzato dai filari di questi alberi sorge Tuenno, villaggio di origine preistorica oggi formato da tipiche case basse, tecnologici magazzini di frutta, fabbricati rustici, forni da pane e graziose villette.

Cosa fare e vedere a Tuenno

A Tuenno avrai la possibilità di vivere un’emozionante vacanza attiva praticando numerosi sport outdoor. Se ami fare trekking o pedalare con la tua mountain bike qui non avrai altro che l’imbarazzo della scelta: potrai addentrarti nel Parco Naturale Adamello Brenta, scoprire i suggestivi sentieri attraverso i tipici canyon della Val di Non o ancora cimentarti nella ciclabile Dolomiti Brenta Bike.

In estate gli appassionati di sport acquatici potranno poi provare a fare windsurf e rafting nel torrente Noce e nel Lago di Santa Cristina. In inverno invece è possibile provare le piste la discesa o fare escursioni con le racchette da neve. Certamente, durante la tua vacanza a Tuenno, non può mancare una visita al Lago di Tovel. È il gioiello della valle, famoso per l´intensa colorazione rossa che l’acqua assumeva fra luglio e settembre. Guardare le montagne che si riflettono nell’acqua cristallina è davvero uno spettacolo incantevole.

A Tuenno, come in tutto il Parco Adamello Brenta, è la natura a farla da padrona, ma non mancano comunque le attrazioni culturali. Possiamo ad esempio visitare la quattrocentesca chiesetta intitolata a Sant’Emerenziana o raggiungere il vicino Castel Valer.

Tortel di Patate, canederli con la Mortandela, mele in tutti i modi e il Kaiserschmarren. La tua vacanza a Tuenno non può che passare anche tra i sapori tipici della Val di Non. Rimarrai estasiato!

Dove dormire eco-friendly





Per il tuo soggiorno eco-sostenibile a Tuenno puoi scegliere tra l’Agritur Leita, immerso nel verde con un grande giardino e un’area benessere, e l’Albergo Tuenno che offre servizi pensati per i ciclisti. Entrambe le strutture utilizzano energia pulita e rispettano l’ambiente. Quale sceglierai?

Foto di copertina di Pietro Cirolini, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons