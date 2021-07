All’agriturismo Sant’Egle sostenibilità non è solo una parola ma uno stile e una missione di vita. Vivi una vacanza unica e a impatto zero nel cuore della Maremma Toscana

Oggigiorno siamo costantemente bombardati dalle parole “sostenibilità”, “eco-friendly”, “biologico” che talvolta facciamo quasi fatica a identificare prodotti, servizi e alloggi che si impegnano concretamente nel rispetto dell’ambiente e nella salvaguardia del nostro pianeta. Il Bioagriturismo Sant’Egle a Sorano, in provincia di Grosseto e nel cuore della Maremma, è un esempio di struttura ricettiva in cui i valori della sostenibilità non vengono semplicemente decantati, ma messi in pratica con cura, impegno e dedizione. Tanto più che i riconoscimenti assegnati a questo agriturismo lo rendono una struttura da record.

Agriturismo Sant’Egle è stato inaugurato nel 2010 da Erika e Alessandro, marito e moglie che, stanchi della frenetica vita cittadina di Firenze, hanno deciso di trasferirsi in campagna e dare vita a una struttura ricettiva che rispecchiasse tutto il loro interesse e il loro impegno nel rispetto dell’ambiente e per dare alloggio a tutti coloro che vedono le vacanze come un’occasione per stare a contatto con la natura non solo per ritrovare se stessi, ma anche per ribadire l’importanza di attivarsi in prima persona per la protezione del nostro Pianeta.

Da questa forte volontà è nato Agriturismo Sant’Egle, che non è un agriturismo come gli altri. Si tratta infatti di una struttura a impatto zero, premiata dal WWF come miglior agriturismo in Italia per sostenibilità e conservazione di biodiversità. A questo importante riconoscimento va aggiunto quello di TripAdvisor, che ha certificato il Sant’Egle con la certificazione Platino ed il marchio Ecoleader.

Anche la storia di questo luogo è affascinante e ha molto da raccontare. L’edificio che ospita l’agriturismo è infatti è un ex dimora storica risalente al 1600 che in passato fungeva da dogana pontificia. I viandanti che si spostavano tra lo Stato Pontificio e il Granducato di Toscana facevano tappa in questo luogo in cerca di ristoro. La struttura è stata ristrutturata tramite le tecniche della bioedilizia per esaltarne la bellezza senza compromettere la sua magnifica storia e il territorio circostante.

Lasciamo ora la parola a Erika e Alessandro per scoprire di più sul loro sogno divenuto realtà.

Come è nato il bio agriturismo Sant’Egle?

Da un’esigenza di cambiamento di vita. Per noi era importante vivere in un luogo incontaminato, lontano da grandi vie di comunicazione e fonti di inquinamento. Il progetto era ben chiaro nella nostra mente: creare un luogo dove vivere con il minor impatto ambientale possibile.

Quali attenzioni green avete adottato?

Abbiamo deciso di ridurre al minimo l’acquisto di prodotti confezionati, effettuando minuziosamente la raccolta differenziata e invitando anche i nostri ospiti a farla. Utilizziamo il compostaggio per concimare l’orto biologico, i fiori e le piante.

e invitando anche i nostri ospiti a farla. Utilizziamo il per concimare l’orto biologico, i fiori e le piante. Per quanto riguarda l’energia, i nostri pannelli fotovoltaici ci permettono di soddisfare interamente il fabbisogno della nostra struttura. L’ illuminazione è totalmente a led ed è dotata di temporizzatori per risparmiare energia. Inoltre, tutti i nostri elettrodomestici sono certificati classe A++ .

ci permettono di soddisfare interamente il fabbisogno della nostra struttura. L’ è totalmente a ed è dotata di temporizzatori per risparmiare energia. Inoltre, tutti i nostri elettrodomestici sono certificati . L’acqua calda è ottenuta tramite una caldaia a condensazione e un solare termico. Per risparmiare più acqua possibile abbiamo installato un riduttore di flusso su ogni rubinetto. Sensibilizziamo personale clientela ad un uso coscienzioso di questa preziosa risorsa. Inoltre raccogliamo l’ acqua piovana per irrigare il parco.

e un solare termico. Per risparmiare più acqua possibile abbiamo installato un riduttore di flusso su ogni rubinetto. Sensibilizziamo personale clientela ad un uso coscienzioso di questa preziosa risorsa. Inoltre raccogliamo l’ per irrigare il parco. I prodotti per la pulizia e per il lavaggio della biancheria sono solo ed esclusivamente biodegradabili al 100% . A tal proposito effettuiamo il cambio biancheria solo su richiesta.

per la pulizia e per il lavaggio della biancheria sono solo ed esclusivamente . A tal proposito effettuiamo il cambio biancheria solo su richiesta. Per quanto riguarda la colazione e la ristorazione, utilizziamo solo prodotti biologici locali. Acquistiamo da altre aziende agricole bio della zona ciò che non produciamo. La stagionalità dei prodotti ci sta molto a cuore.

Siete un caso esemplare di ospitalità eco-sostenibile in Italia. Quali “innovazioni” e interventi pensi siano stati più importanti per differenziare la vostra ospitalità ed avere successo nell’ambito del turismo sostenibile?

Oltre agli accorgimenti già citati, abbiamo sviluppato delle innovazioni non solo per essere più competitivi, ma anche per permettere ai nostri ospiti di vivere un’esperienza a contatto con la natura a 360°.

Trasporti sostenibili: i nostri ospiti hanno la possibilità di ricaricare gratuitamente la loro auto elettrica . Possono inoltre usufruire del noleggio di e-bike . Per godersi appieno le potenzialità che offre il nostro territorio offriamo mappe, tracce GPS e tracciati scaricabili e consultabili offline per consentire ai nostri ospiti di partire alla scoperta dei luoghi che circondano la struttura, come percorsi naturalistici, itinerari fluviali, piste ciclabili, …

la loro . Possono inoltre usufruire del . Per godersi appieno le potenzialità che offre il nostro territorio offriamo mappe, tracce GPS e tracciati scaricabili e consultabili offline per consentire ai nostri ospiti di partire alla scoperta dei luoghi che circondano la struttura, come percorsi naturalistici, itinerari fluviali, piste ciclabili, … Glamping: per una vacanza ancora più a contatto con la natura abbiamo installato delle luxury tent all’interno del nostro parco. Le tende sono costruite con legni certificati da foreste sostenibili, dipinte utilizzando pigmenti naturali e illuminate e riscaldate grazie al sole.

Bio piscina: in un agriturismo come questo non poteva di certo mancare una bio piscina. Si tratta di una piscina a forma di laghetto costruita con pietre e resina naturali caratterizzata da un filtro che trasforma il sale in cloro naturale. I materiali naturali fanno sì che la piscina si fonda armoniosamente con il territorio circostante. Mentre ci si rilassa in piscina è possibile osservare le molteplici specie di uccelli e insetti presenti nel parco.

Hot tub: dopo una giornata all’insegna dello sport è bellissimo potersi immergere e rilassare in questa botte di legno riempita di acqua , magari sorseggiando un calice di prelibato vino locale.

, magari sorseggiando un calice di prelibato vino locale. Sport e benessere: abbiamo pensato ad uno spazio olistico e a delle pedane esterne per permettere ai nostri ospiti di dedicarsi comodamente all’attività fisica e spirituale.

Coltivazioni biologiche: in questa struttura è presente una coltivazione biologica di alga spirulina , ma non solo. Infatti ogni anno raccogliamo 1 kg di zafferano purissimo che è stato catalogato di prima categoria, ed è cioè ricco di proprietà.

di , ma non solo. Infatti ogni anno raccogliamo 1 kg di purissimo che è stato catalogato di prima categoria, ed è cioè ricco di proprietà. Arte del Riciclo: all’interno del parco è possibile visitare un vero e proprio museo all’aria aperta in cui potrai ammirare sculture e opere realizzate con oggetti trovati durante la pulizia dei boschi.

Cosa apprezzano maggiormente i vostri ospiti?

I nostri ospito amano i dettagli, l’attenzione per l’ambiente e la nostra coerenza nel rispettarlo. Apprezzano il silenzio, la nostra ospitalità, il paesaggio e il territorio nella loro totalità: l’aria pulita, il suono degli animali selvatici, i tramonti. Piace molto l’idea di riscoprire sapori genuini grazie al cibo sano ma gustoso proposto. Oltre che dell’ambiente, adorano prendersi cura di sé stando a contatto con la natura camminando a piedi nudi nell’erba, facendo yoga con una vista mozzafiato. Apprezzano la qualità del sonno sui nostri materassi naturali, i nostri prodotti per il corpo nei kit di cortesia.

Quali sono gli itinerari verdi da non perdere vicino a Sant’Egle?

Siamo circondati da natura e da qui è possibile camminare o andare in bici fino al mare senza mai toccare l’asfalto. Si può anche attraversare l’Italia ed arrivare fino ad Ancona. Nelle vicinanza abbiamo il lago di Mezzano, il lago di Bolsena, il parco del Lamone, il parco dell’Uccellina. E ancora, 4 oasi WWF, il monte Labbro, il monte Amiata. Potete perdervi in boschi incontaminati e ammirare fiumi cristallini.

Oppure fare un tuffo nelle terme naturali di Saturnia.

Cosa significa per voi essere parte di Ecobnb?

Essere su un portale che ha selezionato vere realtà green, lo posso dire perché sono stata in vacanza in molte di esse e sono MOLTO esigente in fatto di coerenza.

Agriturismo Sant’Egle vi aspetta per aprirvi le sue porte e farvi vedere cosa significa veramente essere una struttura sostenibile e coerente. Pronti a fare le valigie?