Vacanza tra i Vigneti: 10 Bellissime Case Ecologiche e Agriturismi Bio

Lo sguardo si perde tra il verde del prato, i filari carichi di grappoli d’uva e l’azzurro del cielo all’orizzonte. Una vacanza tra i vigneti è il nuovo must per una fuga nella natura, lontano dal caos della città.

Dall’Umbria alla Puglia, vi suggeriamo 10 indirizzi da favola per dormire tra le vigne.

Oltre a paesaggi incantati troverete ottimi vini biologici da gustare, e location particolarmente attente alla sostenibilità. Dalle ville ecologiche immerse nel verde, alle case di legno ad impatto zero, dalle torri, agli chalet, fino agli agriturismi di charme tra i vigneti. Pronti per parire?

Eco chalet tra vigneti e querce secolari in Umbria

La vacanza tra i vigneti dell’Umbria ha un sapore antico ed autentico. Tra l’antico borgo di Todi e i monti Martani, sarete immersi in un paesaggio di uliveti e vigneti a perdita d’occhio. Lontano dai ritmi frenetici della città c’è questo eco-chalet che mescola natura, elementi tradizionali e tanta cura ai dettagli. Il Wine Chalet ha un soggiorno con angolo cottura, una camera matrimoniale e un patio esterno affacciato sul verde.

Inoltre, qui trovi:

meravigliose passeggiate

la cantina Roccafiore, per visite, degustazioni o picnic

un ottimo ristorante con menù a base di prodotti locali

centro benessere

I vini da assaggiare: il vino rosso a km zero della cantina Roccafiore, prodotto con gli antichi filari del grechetto

L’itinerario da non perdere: nordic wolking tra i vigneti di Roccafiore

Info: Wine Chalet Roccafiore

Antica Torre di Charme in Val Chiavenna

Un’antica torre circondata da vigneti, dai prati e dai boschi che si perdono a vista d’occhio. Siamo nel cuore della Val Chiavenna, a nord del Lago di Como, sulla cima di una collina, con una magnifica vista panoramica. Vicino a questo eco-lodge dallo stile unico, trovate la pista ciclabile Bregaglia, e le suggestive cascate dell’Acquafraggia, tra le più spettacolari d’Italia.

Qui trovi:

mountain bike per i giri in bicicletta

salotto con vista panoramica

giardino privato con vigneto

barbecue

I vini da assaggiare: il passitoVertemate, tipico vino da dessert e da meditazione, che ha un retrogusto di frutta candita.

Itinerari da non perdere: percorrete la ciclabile della Valchiavenna fino alla Riserva naturale della Marmitte dei Giganti e ammirate i suggestivi monumenti naturali scavati dal ghiaccio.

Info: Torre di Charme nel Vigneto

Villa eco-friendly tra le colline di Siena

Lo sguardo spazia su un panorama mozzafiato, dalle colline senesi a Montalcino, dalla Val d’Orcia a Monte Amiata fino a scivolare nella bassa Maremma Toscana. Soggiornando a Poggio la Rocca potrai godere di una natura incontaminata, di un cielo stracolmo di stelle e scoprire i benefici vantaggi delle acque termali a soli 5 km (Terme di Petriolo).

Qui trovi:

cibo biologico locale

Bioarchietettura

Itinerari di ecoturismo

Un grande giardino

I vini da assaggiare: Vino rosso, bianco o Santo, prodotto biologicamente

L’itinerario da non perdere: il percorso ad anello di 6 km che da Poggio alla Rocca si snoda tra i vigneti e la campagna fino a casale di Vignali, Ferraiola e il Monte Acuto. In alternativa, una bella camminata di 10 km ti porta al Castello del Belagaio e alla riserva naturale di Farma, dove ti aspetta una vista panoramica sul paesaggio.

Info: Poggio alla Rocca

Eco Cabin tra le vigne, nella Campagna di Venezia

Un a vacanza tra i vigneti nella campagna veneta può trasformarsi in una vera fuga romantica. In un’oasi di silenzio e pace esclusiva, questo rifugio di charme realizzato in legno offre viste incantevoli sulle vigne biologiche e la possibilità di gustare frutta e ortaggi a km zero. Ideale per chi cerca una full immersion nella natura non lontano dalle meraviglie di Venezia (19 km), Padova, Treviso e Ville Venete del Palladio.

Qui trovi:

prosecco biologico ricavato dalla vigna che circonda l’eco-cabin

una casa in bioarchitettura esclusiva e tutta per te, circondata dai vigneti

ortaggi e frutta freschi, tisane e succo di sambuco

I vini da assaggiare: il Prosecco Biologico Habitat, prodotto con le uve del vigneto bio.

Itinerari da non perdere: una passeggiata nella campagna fino ai laghetti di Martellago.

Info: Eco Cabin

Tra i vigneti e gli uliveti delle colline di Firenze

La Fattoria Lavacchio, azienda biologica a gestione familiare, è collocata sulla sommità del crinale di Montefiesole a 450 metri sopra il livello del mare e a soli 18 km da Firenze (circa 30 minuti di macchina), nel comune di Pontassieve. Il luogo perfetto per la tua vacanza tra i vigneti.

Qui trovi:

olio e vino biologici

tantissime attivitá legate all’agricoltura, alla gastronomia, alla cultura e allo sport.

I vini da assaggiare:

Vinsanto Riserva50% Trebbiano, 50% Malvasia, Vinsanto del Chianti Rufina D.O.C.

Puro Riserva – senza solfiti, 100% Sangiovese, Chianti Riserva D.O.C.G.

Fontegalli, 60% Merlot, 40% Syrah, Rosso I.G.T. Toscana

Puro – senza solfiti, 100% Sangiovese, Chianti D.O.C.G.

Itinerari da non perdere:

visita delle cantine dell’agriturismo, con degustazione di vini storici

raccolta del tartufo e corso di norcineria;

itinerario a cavallo nella campagna di Pontassieve.

Info: Fattoria Lavicchio

Natura, tradizioni e vini da gustare, nella campagna di Macerata

Nella campagna di Macerata, la vacanza tra i vigneti è un’occasione unica per scoprire paesaggi e sapori autentici. Alle pendici del Monte San Vicino, tra dolci colline e vigneti, si trova questa azienda agricola e cantina biologica. Le uve producono uno squisito Verdicchio DOC di Matelica, dalla storia affascinante, che puoi scoprire e assaggiare in agriturismo.

Qui trovi:

ricca cantina, dove acquistare vini doc

piscina immersa nel verde, con vista panoramica sul paesaggio

possibilità di soggiornare con il tuo amico a quattro zampe

servizio di navetta su richiesta, per chi arriva senza auto

I vini da assaggiare: Caecus, il vino bianco secco di grande spessore viticolo, e Borgaruccio, il vino rosso dei colli maceratesi doc

Itinerari da non perdere: passeggiate nella natura marchigiana

Info: Agriturismo Da Foschetta

Una notte come i coloni, in una dimora eco-friendly in Puglia

Questa masseria del diciottesimo secolo abitata anticamente dai Coloni e Mezzadri, oggi è restaurata secondo i principi della bioarchitettura e del feng-shui nel pieno rispetto del luogo e della sua storia. Immersa in 190 ettari di paesaggio naturale, tra oliveti, ciliegeti, mandorleti e vigneti, qui puoi scoprire e gustare tutti i prodotti, coltivati biologicamente e certificati AIAB-ICEA

Qui trovi:

Itinerari alla scoperta di antichi borghi

ottimo ristorante a base di prodotti bio e a km zero

lezioni di pratiche agricole biologiche e storia sulla vita contadina

tramonti indimenticabili e cieli stellati.

I vini da assaggiare: malvasia bianca e nero di troia San Giorigio

Itinerari da non perdere: un itinerario nella campagna circostante in mountain bike (che puoi affittare in agriturismo) o un’escursione a Castel del Monte.

Info: Lama di Luna

Gusto, relax e natura, tra Gubbio e Assisi

Villa Dama è una meraviglia nascosta, affacciata sulle montagne umbre a pochi chilometri dalle cittadine medievali di Gubbio e Assisi. L’azienda agricola di 170 ettari è un susseguirsi di vigneti, uliveti, compi coltivati, frutteti e sentieri. Oltre ai sapori freschi e alla buona tavola, sarai sorpreso dai panorami che tolgono il respiro. Infine le stelle che illuminano i sentieri di notte.

Qui trovi:

corsi di cucina biologica, di norcineria e casearia

settimana della vendemmia in cui, oltre al raccolto, si partecipa alla spremitura nel torchio

settimana della raccolta delle olive, con la condivisione della merenda contadina nei campi e la partecipazione alla spremitura delle olive nell’antico frantoio interno all’azienda

visite guidate alla fattoria degli animali, e all’orto biologico

I vini da assaggiare: vino locale dell’azienda agricola, biologico.

Itinerari da non perdere: il suggestivo cammino di San Francesco.

Info: Villa Dama

Tra le vigne di Fermo, sostenibilità e paesaggi incantati

Tra i vigneti e le colline delle Marche, questi appartamenti realizzati con attenzione alla sostenibilità e alla tradizione costruttiva locale, offrono privacy, relax e viste mozzafiato sul paesaggio. È il punto di partenza perfetto per visitarte i borghi antichi di Fermo, la natura incontaminata dei Monti Sibillini e le spiagge bandiera blu della costa marchigiana.

Qui trovi:

una piscina naturale, con acqua pura, immersa nel verde

cibi squisiti nei numerosi ristoranti o all’aperto sulla tua terrazza privata accompagnati da un bicchiere di vino Vitali

I vini da assaggiare: vino Vitali

Itinerari da non perdere: Degustazioni di vini piemontesi, classi di cucina, caccia al tartufo, servizi di pianificazione di eventi, noleggio bici e vespa.

Info: Villa in the Vineyard

Tra le vigne di Imperia, vicinissimo al mare

A soli 3 km dal mare caldo della Liguria, tra vigneti e vegetazione mediterranea, troviamo questa casa ecologica, costruita secondo i principi della bioarchitettura. Dalle finestre puoi ammirare le lunghe file di vigneti, che danno origine ai vini tipici della zona Pigato, Vermentino e Rossese. Durante la stagione della vendemmia puoi assistere e partecipare alla raccolta dell’uva.

Qui trovi:

immersione nella natura e nel silenzio

orto biologico

mare a pochi chilometri

Vini da assaggiare: vino locale dell’azeinda, biologico.

Itinerari da non perdere: trekking ed escursioni in mountain bike,

Info: Alloggio Il Vigneto

Quali di questi agriturismi biologici e case eco-friendly è perfetta per la tua prossima vacanza tra i vigneti?