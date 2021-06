Ritorno alla natura: alcuni consigli per un matrimonio eco-chic

Sentiamo sempre di più il desiderio di connetterci con la natura e di vivere una vita sostenibile e consapevole. Non ci sorprende quindi che il movimento green abbia iniziato a influenzare anche il settore dei matrimoni, sino a rendere il matrimonio eco-chic un vero e proprio trend del momento.

Ma cosa significa organizzare un matrimonio in armonia con la natura? Tutte le nostre scelte, da quelle più importanti a quelle che facciamo ogni giorno, hanno un impatto sull’ambiente, che può essere piccolo o grande. Scegliere quindi di sposarsi in modo sostenibile significa semplicemente optare per delle scelte che hanno l’impatto più basso possibile. Non è in alcun modo più difficile e dispendioso rispetto a organizzare un matrimonio tradizionale, ma con piccoli accorgimenti eviterai che questo giorno così speciale diventi anche una giornata fatta di sprechi di cibo, inquinamento e un’immensa produzione di rifiuti.

Le nostre idee per il tuo matrimonio eco-chic

Ma come si traduce questo nella pratica? Come si può rispettare l’ambiente rendendo la natura protagonista (ovviamente insieme agli sposi!) di questa giornata? Naturalmente le possibilità sono pressoché infinite, ma vogliamo darti qualche dritta e fornirti dei consigli per organizzare un matrimonio davvero speciale.

Location: un ambiente bucolico per il tuo matrimonio green

Tu e la tua metà avete scelto di sposarvi: il primo passo è scegliere una location. In ogni dove puoi trovare delle bellissime strutture, come agriturismi biologici o eco-resort, che mettono a disposizione spazi suggestivi immersi nella natura e che ogni giorno si impegnano nel rispetto dell’ambiente attraverso l’implementazione di buone pratiche, dal riuso delle acque piovane all’utilizzo di energia pulita. La location del tuo matrimonio sarà quindi eco e chic!

Scelta la location, potresti organizzare una modalità di trasporto unica e green per i tuoi ospiti. Pensa sennò a quante macchine verrebbero utilizzate per raggiungere lo stesso posto!

Inviti eleganti e green

La data c’è, e anche la location. Ora bisogna pensare a chi invitare e soprattutto come! Che tu scelga di stampare gli inviti su carta riciclata e con inchiostri ecologici o che scelga di utilizzare il web, hai anche qui l’imbarazzo della scelta. Per rendere gli inviti davvero unici e personali puoi crearli tu, scegliendo un elegante font e adattandoli al tema scelto. Quindi spazio al verde e a decorazioni che rispecchino la bellezza della natura! Non possiamo certo aiutarti a preparare la lista degli ospiti, ma il nostro consiglio è meglio pochi ma buoni. Un evento con poche persone è più sostenibile e sicuramente più intimo!

Un allestimento naturale

Il prossimo passo è l’allestimento. Romantici salottini in legno, tende in cotone grezzo o lino e candele in cera naturale sono solo alcuni degli elementi che potrebbero rendere la tua feste davvero meravigliosa! Le parole d’ordine sono informalità e naturalezza, quindi niente di troppo sfarzoso, ma piuttosto qualche tocco di fascino con decorazioni studiate a regola d’arte per creare un ambiente bucolico e suggestivo. Scegli fiori di campo o ancora meglio decora l’evento con piante verdi per poi ripiantarle a favore della natura.

Al posto della classica bomboniera, puoi scegliere di fare delle donazioni verso delle onlus, scegliere prodotti gastronomici locali come olio, miele e marmellate, o ancora delle Gift Card per vacanze sostenibili. Anche semi e piccole piante da piantare sono un’idea originale e sempre gradita!

Addio vestiti usa e getta

Colori pastello e vestiti vintage sono l’accoppiata perfetta per un matrimonio green e bucolico. Sposa e sposo potranno scegliere di indossare l’abito di una persona cara, di rivolgersi a un negozio specializzato in vestiti usati o ancora optare per il noleggio. Anche le fedi possono essere ecologiche ed etiche: puoi scegliere dei gioielli realizzati artigianalmente con materiali naturali o degli anelli provenienti da filiere certificate, che assicurano l’ecosostenibilità ambientale e sociale dell’estrazione del minerale utilizzato. Puoi anche decidere di fondere un qualsiasi gioiello di famiglia per creare qualcosa di unico!

L’acconciatura seguirà il tema della giornata e lo stile del vestito. Quelle di tendenza sono morbide e romantiche, impreziosite con fiori freschi.

Un banchetto eco con prodotti a chilometro zero

Tra i settori più inquinanti al mondo troviamo i trasporti. Il cibo che viene da lontano può sembrare esclusivo, ma il lungo viaggio che occorre per arrivare sulla nostra tavola richiede un ingente emissione di CO2 e poi, diciamocelo, non saranno mai buoni come gli ingredienti freschi. Per il tuo matrimonio eco-chic quindi meglio optare per un menù a km zero, puntando tutto sulle eccellenze del posto. Abbatterai notevolmente l’impatto ambientale dell’evento e inoltre supporterai piccole aziende. I tuoi ospiti apprezzeranno sicuramente!

Poche idee, ma tutte facilmente realizzabili ed efficaci. Il tuo matrimonio sarà ecologico, chic e suggestivo proprio come l’hai sognato!