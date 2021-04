Weekend Alternativo a Berlino

Partiamo alla scoperta di un quartiere dinamico ed alternativo di Berlino: Friedrichshain-Kreuzberg saprà sorprendervi.

Murales colorati che rendono le vie un museo d’arte a cielo aperto, mercatini all’aperto, un bellissimo parco per rilassarsi, caffè e locali per godersi una birra seduti in riva al fiume: Friedrichshain-Kreuzberg è un fervido quartiere della Berlino est, abitato da ragazzi che dividono Wohngemeinschaften (appartamenti condivisi), giovani famiglie e numerosi artisti.

Friedrichshain-Kreuzberg è il quartiere di Berlino perfetto per quei viaggiatori che vogliono confondersi con i locali e vivere appieno l’atmosfera della città. Questa zona della capitale tedesca ha subito negli anni grandi cambiamenti ed è stato teatro di eventi storici molto importanti. Nell’800 si sviluppò come zona industriale, ancora oggi si possono infatti vedere gli edifici utilizzati per il deposito merci trasformati in club, per poi diventare un quartiere operaio. Durante la II guerra mondiale, il quartiere fu duramente colpito dai bombardamenti e dopo la caduta del Muro di Berlino è divenuta una delle zone più alla moda di Berlino.

L’atmosfera bohémien avvolge le vie di quella che un tempo era la parte sovietica della città, e che ora è sempre piena di vita e suoni. Numerosi eventi culturali e stili di vita alternativi sono le caratteristiche principali di questo piccolo angolo di Berlino, che vive tra vintage e modernità.





Da non perdere la East Side Gallery, un lungo tratto (1,3 km) del Muro di Berlino divenuto la più lunga galleria d’arte all’aperto al mondo e ospita oltre cento dipinti murali originali.

Dove dormire green a Berlino





Proprio nel cuore di questo incantevole quartiere è possibile soggiornare presso l’incredibile Almodovar Hotel, una struttura ricettiva di design a basso impatto ambientale. Anche qui potrete assaporare uno stile di vita green e alternativo, usufruendo del comodo servizio di noleggio biciclette, gustando le ottime colazioni biologiche e trascorrendo le prime ore del mattino facendo yoga nelle bellissime e ampie camere che dispongono di mobili in legno, tappetino per yoga e pouf.

Pronti per un weekend nella vibrante metropoli di Berlino?

Foto di copertina di Lis via Flickr