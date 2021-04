Acque termali e Salute: 5 borghi italiani per ritrovare il benessere

Acqua che sgorga dal cuore della terra, acqua che ti abbraccia e ti riscalda: le acque termali sono come un vero e proprio trattamento di bellezza naturale, con innumerevoli benefici sia per il nostro corpo che per la nostra mente.

Conosciute fin dall’antichità, le acque termali hanno una temperatura che varia dai 20 ai 63 gradi e una composizione chimica diversa a seconda del luogo, ma comunque sempre benefica. Zolfo, iodio, cloro, ferro, bicarbonato, magnesio e altri microelementi hanno infatti virtù terapeutiche e da sempre hanno aiutato l’uomo a ritrovare l’equilibrio, il benessere, la salute.

Ad esempio, le acque termali hanno una riconosciuta azione antinfiammatoria e aiutano nei casi di riabilitazione e malattie croniche che colpiscono le articolazioni, sono consigliate in presenza di disturbi alle vie respiratorie, rafforzano il sistema immunitario. Ma ancora, le acque termali possono ridurre la pressione arteriosa, essere curative per la pelle grazie alle proprietà esfolianti e idratanti e aiutare nel combattere stati di stress migliorando anche la qualità del sonno.

Insomma, le acque termali hanno dei poteri straordinari e sono una delle tante armi che la natura ci regala per ritrovare il benessere. E ora più che mai ne abbiamo bisogno. Ecco perché abbiamo deciso di scovare 5 borghi termali in Italia per sperimentare in prima persona questi effetti benefici. Partiamo?

Caderzone Terme, le acque termali della Val Rendena

Caderzone Terme sembra a prima vista un tipico borgo trentino, con le sue case in pietra e legno e una natura mozzafiato tutta intorno. Ma questo piccolo paese è ancora più magico. Qui, nel cuore del Parco Adamello Brenta, sgorgano infatti le acque termali della sorgente detta “Fonte San Antonio”. Si tratta di un’acqua di tipo oligominerale ferruginosa che viene usata per il trattamento di disturbi respiratori, per sinusite croniche e per patologie dermatologiche. Il centro termale Borgo Salute è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale e dispone anche di un’area benessere aperta a tutti.

Dove dormire green: a Caderzone Terme puoi trascorrere una vacanza ecosostenibile all’insegna di acqua, salute e montagna soggiornando presso l’Hotel Regina Elena con il suo ristorante biologico o all’Albergo Palazzo Lodron Bertelli ricavato all’interno di una suggestiva dimora storica.

Bagno di Romagna, nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi

Bagno di Romagna si adagia sull’Appennino ed è il tempio del benessere, dei ritmi lenti, del calore di una piccola comunità di montagna. Le sue acque termali sgorgano a una temperatura di 45 gradi e offrono così la possibilità di immergersi nel calore in qualsiasi stagione. Ci sono ben tre centri termali, ognuno perfetto per scoprire le proprietà decongestionanti e antinfiammatorie di queste acque.

Dove dormire green: in questo borgo termale ti aspetta La Fattoria dell’Autosufficienza, un agriturismo ecologico davvero unico!

Le sorgenti naturali di Prè-Saint-Didier, in Val D’Aosta

Guardare il massiccio del Monte Bianco immersi nelle acque termali: a Pré-Saint-Didier è possibile. Le sorgenti naturali di questo incantevole borgo valdostano sgorgano in una grotta alla base della cascata dell’Orrido, nei pressi dello stabilimento termale risalente al 1834. L’acqua, a 36 gradi, facilita la circolazione, i movimenti muscolari, rendendo al contempo la pelle morbida e setosa.

Dove dormire green: in una frazione di Pré-Saint-Didier ti aspetta il B&B Lo Queur di Mont Blanc, tra il profumo del fieno e il silenzio del bosco.

Le acque termali di Sant’Omobono Terme, nel bergamasco

Ci spostiamo nella bellissima Valle Imana, in Lombardia, dove non mancano le occasioni per fare trekking, tour in mountain bike o per andare a cavallo. Ma Sant’Omobono è famosa soprattutto per le sue acque termali sulfuree, tra le più antiche d’Italia. Il centro termale, convenzionato anche il SSN, è indicato soprattutto per trattare patologie dell’apparato respiratorio, dell’apparato gastro-intestinale e le patologie otorinolaringoiatriche.

Dove dormire green: non troppo lontano dal borgo termale, puoi soggiornare al B&B Botton d’Oro, struttura attenta all’ambiente e molto legala al territorio.

Le Terme Euganee di Abano Terme

Ecco infine ad Abano Terme, cittadina della provincia di Padova e uno dei centri termali più importanti d’Europa. Qui le acque termali sono sparse su tutto il territorio e per questo sono tante le strutture che offrono percorsi di benessere che ne prevedono l’utilizzo. Per le malattie dell’orecchio così come per lo stress, per i reumatismi, l’artrosi o le malattie vascolari: Abano Terme è la destinazione perfetta per rimettersi in sesto.

Dove dormire green: anche se ad Abano Terme non sono presenti ospitalità eco-friendly, hai diverse opzioni nei dintorni. Il B&B La Mugletta è il più vicino e ti aspetta con un incantevole giardino e una struttura che si inserisce armoniosamente con il paesaggio.