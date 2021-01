Come sarà dormire in un bosco? Silenzioso o inquietante per via dei fruscii, dei piccoli rumori, dei passi felpati della vita notturna? E via dalle nostre città e dai loro lampioni, si possono veramente ammirare tutte quelle stelle che noi non riusciamo più a scorgere di notte? Qualcuno deve avere deciso di scoprire come è vivere nel verde e di regalarsi, appunto, una casa nel bosco.

Vieni, c'è una stanza nel bosco





Smiljan Radic, architetto cileno, ha disegnato “The room”, una casa/stanza nata per stare ovunque tu voglia, anche in un bosco, dato che è interamente trasportabile.

Com’è la stanza di Radic? Le sue pareti sono scaffali di legno protetti da una superficie esterna trasparente.

Li lasci vuoti? Ecco che il mondo esterno, gli alberi, la luce, i loro colori entrano nella casa, la inondano e la abitano con te, quasi.

Li riempi di tuoi libri, fotografie, vasi di fiori e ricordi dei tuoi viaggi? La stanza diventa veramente la “tua” stanza, in cui ogni dettaglio parla di te e della tua vita.

Magia al secondo piano che non è altro che lo spazio ricavata da un tendone rosso, come quelli dei circhi che ci immaginiamo da bambini, posato sulla base rettangolare. L’ambiente che si viene così a creare è intimo, immerso in un’atmosfera calda, intima, perfetta per la notte.

In una bolla per andare a caccia di sogni





Pierre Stephane Dumas è il designer francese che ha ideato la “casa bolla”.

Facilmente trasportabile, totalmente o parzialmente trasparente la “casa bolla” è un pò costosa (€ 8000), ma se volete comunque provare l’emozione di una notte sotto una cupola trasparente, potete prenotare all’Attrap Rêve, un delizioso hotel a Allauch, alle spalle di Marsiglia, in cui le camere sono proprio le “case bolla”.





Rimanendo in Italia, una notte nel bosco in una suite bolla si può vivere anche in Sicilia in un agriturismo biologico immerso nel verde nella campagna di Messina.

Il prezzo di una notte in camera, ops! bolla doppia, va da € 130 a notte. La colazione bio e a km zero (frutta di stagione, pane di grani antichi siciliani, marmellate biologiche, uova fresche, ecc.) e la visita guidata all’azienda agricola sono incluse.

Il popolo degli alberi







Svegliarsi tra i rami di una grande quercia, immersi nel verde.. Un miraggio?

Dalla Toscana alla Calabria, le possibilità di dormire in una vera casa sull’albero sono diverse. Realizzate in materiali interamente naturali ed eco-compatibili, questi piccoli rifugi assicurano la salvaguardia degli alberi e della natura circostante.

Il costo? Si va da 150 € per una notte per 2 persone nella casetta sull’albero di tenuta Bocchineri, in Calabria.

Immagine di copertina: Nel bosco, foto di Simon Wilkes on Unsplash