Consigli per Mangiare Sano e Biologico anche in Viaggio

Abbiamo già parlato dell’importanza del mangiare sano e biologico. Se vuoi saperne di più, puoi leggere questo articolo e trovare il mercatino biologico più vicino a te.

È abbastanza semplice fare pasti biologici e salutari a casa. Puoi controllare le etichette mentre stai facendo la spesa, puoi fare acquisti nei mercati biologici o addirittura comprare cibo biologico direttamente da un agricoltore locale.

Se in viaggio può sembrarti impossibile mangiare in modo sano, biologico e a km zero, non è come sembra. Basta adottare qualche accorgimento in più.

Ecco quindi alcuni consigli per mangiare in modo salutare e bio anche quando sei lontano da casa.

1. Prima della partenza: cerca informazioni online

Il primo consiglio è quello di fare delle ricerche prima della vacanza. Puoi controllare se la struttura ricettiva nella quale soggiornerai offre cibo biologico e se la colazione è inclusa. In più, è utile informarsi sulla posizione del negozio biologico più vicino o dei ristornati che preparano piatti a base di prodotti freschi e salutari e salutari. Trovare le risposte a queste domande prima del viaggio è molto facile, si può fare online e ti farà risparmiare un sacco di tempo durante la vacanza!

2. Prepara degli snack salutari per il viaggio

Alcune persone preferiscono mangiare determinati tipi di cibo quando viaggiano. Per esempio, molti scelgono sempre cibi salati, mentre altri non possono fare a meno di alimenti freschi. Prima di partire, è bene sapere che tipi di sank sono adatti al tuo corpo durante il viaggio e, di conseguenza, redigere un tuo “programma degli snack”.

Inoltre, borraccia, forchette, piatti e coltelli riutilizzabili e tovaglioli di stoffa sono un ottimo kit di partenza. Non solo ti saranno molto utili, ma ti permetteranno anche di limitare la quantità di rifiuti che produrresti usando bottigliette, piatti e posate di plastica.

In generale, snack come noci, cioccolato fondente e frutta fresca o disidratata, sono deliziosi e molto energetici per uno spuntino fuori pasto. Tuttavia, gli snack che puoi consumare dipendono anche da che tipo di viaggio stai intraprendendo. Sarà un viaggio in aereo o in macchina?

Se viaggi in aereo

Se mangiare sano e biologico è una priorità, considera che il cibo che si trova negli aeroporti ha una pessima reputazione: spesso è poco nutriente e ad alto contenuto calorico. I pasti serviti sull’aereo hanno addirittura poco sapore. Per questo, è meglio prepararsi un sacchetto con degli spuntini e cibo biologico, prima di andare all’aeroporto.

Se hai con the una borraccia, dovrai svuotarla prima dei controlli di sicurezza. I cibi secchi come noci, barrette di cereali, frutta disidratata o semi sono invece consentiti. Ma sapevi che è possibile portare a bordo anche insalatone, frutta, verdura e panini vari? I migliori tipi di frutta che puoi portare sono quelli più solidi, come mele, banane o arance. Per le verdure invece, sono adatti broccoli e carote. Devi solo assicurarti di finire tutta la frutta e la verdura che hai portato prima di scendere dall’aereo. Solitamente è proibito importare cibo.

In aeroporto potrai acquistare succhi di frutta o smoothies, che sono ottimi per fare il pieno di energia. Oppure potresti scegliere del guacamole o hummus porzionato (cerca quelli biologici o portali da casa) e consumarlo con carote e sedano che hai preparato a casa o con dei cracker integrali.

CONSIGLIO: Aggiungi al bagaglio che imbarcherai anche qualche snack bio, lo potrai consumare comodamente quando arriverai all’hotel!

Se viaggi in auto

Viaggiare in auto è veramente comodo. Puoi trasportare il cibo che preferisci o comprarne durante il viaggio. Se per esempio volessi portare con te dei cibi deperibili, ti consigliamo di metterli in un frigorifero portatile o, in alternativa, in una borsa termica. In questo modo, i cibi si manterrano freschi, che siano guagamole e hummus, uova bollite già sgusciate, insalate miste o quello che più ti piace.

Potrai anche frullare a casa la frutta per creare uno smootie e consumarlo più tardi, mantenendolo fresco nella tua borraccia.

Non dimenticarti le proteine. Che siano barrette proteiche biologiche, sacchettini di burro d’arachidi o frutta secca in generale, è importante avere con sè anche fonti di proteine.

CONSIGLIO: fai tostare dei ceci per avere semprea portata di mano delle ottime proteine vegetali!

La frutta è un ottimo modo per assorbire zuccheri semplici. Uva, ciliegie e pezzi di mela o malone possono essere uno spuntino sano e sfizioso anche per chi guida.

3. Dopo l’arrivo: trova il luogo giusto per fare la spesa

Prima di arrivare all’hotel o subito dopo aver depositato le valigie, vai a rifornirti di cibo biologico e salutare al negozio più vicino. Se hai a disposizione un piccolo frigorifero, potrari anche conservare queste scorte più a lungo. Poi chiedere allo staff di rimuovere eventuali prodotti in vendita nel tuo mini-bar, per avere più spazio a disposizione.

Non dimenticarti di rimanere idratato! Assicurati che l’acqua del rubinetto sia potabile, così potrai fare a meno delle bottiglie di plastica.

4. Scegli un alloggio che offre cibo biologico e salutare

Per trovare e prenotare il tuo allogio ideale prova il sito di Ecobnb.it. Qui sono raccolte centinania di strutture eco-sostenibili in Italia ed in Europa. Potrai vedere direttamente dal sito se la struttura offre o meno cibo biologico e a km zero. Scegliendo una struttura che include la colazione nella sua offerta, risparmierai un sacco di tempo nell’organizzazione e potrai gustare qualche deliziosa specialità in più!

5. Mangiare sano e biologico al ristorante

Probabilmente durante il viaggio ti capiterà di consumare il pranzo o la cena in un posto diverso da dove alloggerai. La cucina locale, specialmente in Italia, è un esperienza da provare in ogni vacanza. Tuttavia, trovare un ristorante che usa ingredienti biologici può essere difficile. Per arrivare preparato, fai delle ricerche su Google o Su TripAdvisor prima di partire, mettendo come chiave di ricerca “ristorante biologico” o “dove mangiare biologico”. Cerca i mercati locali e chiedi ai negozianti l’origine dei prodotti che vendono. Se questi sono biologici, è probabile che dei ristornati della zona li utilizzino.

Hai altri consigli da dare per mangiare biologico e salutare durante un viaggio? Condividili con noi!

Immagine di copertina: foto di Willian Justen de Vasconcellos, via Unsplash