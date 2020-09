Casa di Paglia Felcerossa è nata dalla volontà di realizzare uno stile di vita sano e in armonia con la natura. Scopriamo insieme il viaggio che ha reso questo sogno una delle più significative realtà ecologiche ed autosufficienti della Sicilia

Casa di Paglia Felcerossa è un agriturismo a conduzione familiare adatto agli eco-turisti in viaggio per la Sicilia orientale. Qui potete soggiornare in un clima di assoluta tranquillità, assaggiare frutta di stagione, orticole, piante spontanee e aromatiche cresciute secondo i principi della permacultura. Inoltre avete l’opportunità di assistere a corsi ed eventi culturali, ammirando la straordinaria vista dell’Etna e del mare.

Ospitalità semplice e pratiche sostenibili: la storia di Tiziana e Toti

Il desiderio di vivere in campagna di Tiziana Cicero e di Toti Domina si è trasformato in qualcosa di più: la creazione di un ambiente di vita sostenibile, dove si apprendono quotidianamente nuovi modi per rispettare e favorire i processi naturali dell’ecosistema.

Nella Casa di Paglia Felcerossa si respira un’aria di familiarità. Ogni spazio all’interno di questa struttura emana un senso di sobrietà, in perfetto stile naturale. In questa dimensione dove tutto segue il ritmo della natura, abbiamo intervistato i proprietari per approfondire la loro storia e condividerla con i viaggiatori green.

Come è nata Casa di Paglia Felcerossa?

Casa di Paglia Felcerossa nasce intorno al 2010 quando iniziamo la costruzione della nostra casa interamente ecologica fatta in balle di paglia con intonaci in argilla e a migliorare le due casette in pietra lavica in ottica ecologica. Casa di Paglia Felcerossa è diventata pian piano anche un progetto che ha come obiettivi, oltre alla bioedilizia, di prenderci cura di un piccolo pezzo di terra migliorando la qualità del suolo e la realizzazione di un piccolo ecosistema, di offrire un’ospitalità sostenibile attenta all’ambiente ed alle persone, di diventare più autosufficienti aumentando e diversificando la produzione agricola, le autoproduzioni e l’utilizzo di energie rinnovabili, di creare un luogo di apprendimento condiviso e partecipato attraverso workshop e corsi di formazione.

Quali attenzioni ambientali e buone pratiche di sostenibilità avete messo in atto?

La progettazione del terreno, casette incluse, è guidata dai principi della Permacultura e quindi a “contribuire alla vita in tutte le sue forme”. Ogni casa è dotata di vasche per la raccolta piovana dai tetti, di raccolta differenziata, i rubinetti sono tutti dotati di riduttori di flusso. Usiamo lampadine a led, le cassette del bagno hanno un uso ridotto di acqua, usiamo solo detergenti per il corpo e per la casa biodegradabili e, per la maggior parte, autoprodotti. Inoltre abbiamo pannelli fotovoltaici e solari, le pareti delle case sono spesse (pietra o paglia) e gli infissi di buona qualità in modo da ridurre la necessità di riscaldamento nel periodo invernale, che viene effettuato comunque a legna o con pellet.





Il terreno è terrazzato in modo da conservare l’acqua piovana, poi lasciamo che le piante spontanee possano riprodursi e diversificarsi in modo da ampliare la presenza di insetti utili nel nostro terreno, per questo evitiamo di moto-zappare. In più abbiamo piantato diverse piante mellifere per gli uccelli e in generale con l’obiettivo di realizzare una foresta commestibile. Siamo in fase di realizzazione di un impianto di fitodepurazione delle acque della casa in balle di paglia. Infine, nel terreno ci sono due compost toilet, una vasca per il lombricompostaggio, un piccolo vivaio per riproduzione delle piante.





Quali sono le principali sfide per realizzare una casa in paglia?

Costruire la nostra casa in balle di paglia è stata un’esperienza veramente arricchente, piena di gioia e di nuovi apprendimenti. Non è stato facile trovare persone capaci di lavorare con materiali naturali ed ecologici, ed, essendo stata la prima costruzione in Sicilia di questo tipo, abbiamo avuto qualche difficoltà per mancanza di esperienza e confronti con altre costruzioni simili.

Cosa apprezzano maggiormente i vostri ospiti?

I nostri ospiti apprezzano la semplicità ed il clima familiare che si respira nella nostra realtà: la presenza di molte piante aromatiche e da frutto, l’uso di materiali semplici ed in molti casi di recupero, l’aria fresca in estate all’interno delle casette visto che ci troviamo a 900 mslm e le temperature fresche la sera. Inoltre, ogni ospite trova nelle casette una base per i primi giorni di permanenza come sale, zucchero, carta igienica, ecc.

Infine viene apprezzato il silenzio, la vicinanza strategica a diversi luoghi molto belli della Sicilia orientale, in primis l’Etna con la varietà di percorsi e paesaggi che offre.

Quali sono gli itinerari green e le destinazioni da non perdere nei dintorni?

Ci troviamo a ridosso del parco dell’Etna che è raggiungibile in pochi minuti in auto o anche a piedi, consideriamo imperdibile una passeggiata per “affacciarsi” sulla valle del Bove. Siamo abbastanza vicini al mare dove si può andare alla riserva naturale di Marina di Cottone, al parco fluviale dell’Alcantara, al parco dei Nebrodi; in poco tempo tempo si raggiungono le bellissime destinazioni di mare ed interne della provincia di Siracusa e di Ragusa.





Cosa significa per voi essere un Ecobnb?

Significa mandare alle persone un messaggio di qualità e autenticità, di pensare al turismo con uno sguardo attento alle proprie esigenze ma anche all’ambiente ed alle persone che si stanno impegnando, con uno sguardo lungimirante, a realizzare un mondo più pulito e sano. Significa sentirsi parte di una comunità di persone e realtà che ha a cuore l’ambiente nella sua globalità.

Se vuoi saperne di più, prenota il tuo soggiorno nella Casa di Paglia Felcerossa. Saranno lieti di ospitarti in una delle casette in pietra e di raccontarti il loro costante cammino verso la permacultura!

Immagine di copertina: foto tratte da casadipagliafelcerossa.it