C’era una volta, nell’incantevole Umbria, un’adorabile casa a tre metri da terra. Era una casa sull’albero e, fortunatamente per voi, non è più una favola. Ora è realtà grazie a Awen Tree House!

Trascorrere la notte in una casa sull’albero è quel sogno che tutti custodiamo in un angolo del cuore sin da piccoli. Spicca tra le esperienze più magiche, essere cullati dalla brezza del vento tra i canti degli uccellini. Ora tutto è possibile: nell’incontaminata natura umbra sorge Awen Tree House, la vostra occasione per trasformare quel sogno in realtà.

Ritorno al passato: il profumo delle gite nel bosco

Awen Tree House si trova in un grandissimo giardino, ricco di flora, fauna e animali selvatici. In più, si affaccia su un laghetto privato che attrae una vasta varietà di avifauna che terrà compagnia speciale.

Sarete immersi in un suggestivo paradiso naturale: alberi, fiori, animali e una foresta di lecci. Una vera occasione unica per poter ritrovare il vero contatto con la natura, dando attenzioni al più lieve dei rumori e al più dolce dei profumi. Un salto nel passato, nelle gite nel bosco da piccoli, una riscoperta di quell’odore caratteristico della natura così com’è, pulita.

Originalità, modernità e voglia di riabbracciare la natura

Cos’altro possiamo dire per convincervi della bellezza di questa casa sull’albero? Ci si innamora al primo sguardo. Da un lato, si può apprezzare la natura florida e incontaminata del parco, dall’altro si può godere della modernità e bio-architettura con cui è stata costruita la casa, in rispetto e armonia con l’ambiente circostante.

Raccontiamo la favola di Awen Tree House, stavolta il narratore sarà Fiammetta Cotti, la proprietaria della tenuta in cui si inserisce questa originale casa sull’albero.

L’intervista a Fiammetta Cotti di Awen Tree House

Come è nata Awen Tree House?

Awen Tree House nasce dalla consapevolezza che stiamo perdendo il contatto con il mondo naturale, la nostra casa. Lo slogan “lasciatevi ispirare” è un invito a riscoprire e trovare la connessione con Madre Terra e i suoi elementi.

La Tree House, rialzata da terra circa tre metri, è all’interno di una proprietà di 8000mq con alberi ad alto fusto. La casa sull’albero si affaccia su un laghetto che fa da richiamo a fauna e avifauna. Dalla terrazza si può godere di questo: la Natura in tutte le sue forme, senza recarle alcun disturbo. La Tree House è inserita in un boschetto di lecci, alberi cari al popolo veneratore della Natura, i Celti, a cui ci siamo ispirati.

Awen è il soffio dell’ispirazione poetica, a cui si riferisce l’invito a lasciarsi ispirare. Con Awen Tree House vogliamo far vivere un’esperienza tutta al naturale; una disintossicazione dal rumore, la vita frenetica e la tecnologia degli ambienti urbani, alla ricerca o riscoperta delle meraviglie da cui siamo circondati e che spesso non “vediamo, né sentiamo”.

Crediamo, infatti, nella potente energia della Natura: il passaggio di un animale selvatico che inaspettatamente ci sorprende, un nido tra i rami degli alberi circostanti, il volo leggero dell’Airone Cenerino che sosta al laghetto catturando il nostro sguardo. Gli assioli e i barbagianni che si distinguono nel buio, il suono delle foglie ondeggiare tra gli alberi, la brezza giocare con i nostri capelli. Il soffitto diventa, così, un cielo stellato che trasforma la notte in un sospiro di felicità.

Quali attenzioni green avete messe in atto?

La Tree House è costruita secondo i criteri della bioedilizia: è interamente in legno e fibra di canapa per l’isolamento termico e fonoassorbente.

L’intensità delle luci interne è regolabile, mentre le luci esterne possono essere tenute spente o regolate su crepuscolare o con sensore di movimento.

Cosa apprezzano maggiormente i tuoi ospiti?

Il silenzio, che poi silenzio non è. Gi ospiti sono circondati da molteplici canti di avifauna e l’armonia con l’ambiente rurale, tranquillo.

Quali itinerari ed esperienze green consigli di non perdere nei dintorni?

Sicuramente il Parco del Lago Trasimeno, a 2 km dalla proprietà. Dal punto di vista ornitologico, il lago Trasimeno è un sito di eccezionale importanza. Le specie segnalate sono 199, di cui 79 nidificanti nell’area protetta. La composizione dell’avifauna varia notevolmente con l’avvicendarsi delle stagioni. Lo straordinario ambiente del canneto dell’Oasi La Valle è interessato dal passaggio di rotte migratorie di centinaia di specie di uccelli che si fermano a nidificare, a svernare, o solo a rifornirsi di cibo durante il viaggio, così che ogni stagione dell’anno permette osservazioni diverse.

Unica è la presenza di rapaci come il biancone, il gufo reale e il falco pescatore. Si trovano anche l’airone, la cicogna, la garzetta, il tarabuso, il cigno selvatico, il fischione, il germano reale, la moretta, l’oca selvatica, lo smergo, il cavaliere d’Italia, il gabbiano, la folaga, la gallinella d’acqua, lo svasso. Inoltre, si possono visitare due delle tre isole del lago Trasimeno, isola Polvese per esempio è un parco scientifico didattico.

Come vi siete preparati per offrire un’ospitalità sicura post-covid?

La nostra regione, l’Umbria, è stata tra le meno colpite. Tuttavia, ci siamo comunque dotati di generatore di ozono, un presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti da batteri, virus, muffe, spore, acari ed insetti.

Coronate anche voi il vostro sogno di vivere su un albero, anche solo per una notte. Ora avete tante opportunità. Se state cercando un’esperienza davvero unica e che sia davvero una possibilità di riconnessione con la natura, ecco per voi Awen Tree House. Buon viaggio!