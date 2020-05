Intraprendi un’avventura! Sii un viaggiatore originale e scopri questi splendidi parchi naturali ancora poco conosciuti in Slovenia.

I parchi naturali sono alcuni dei luohi migliori pergodere della salute e del benessere in una maniera unica, quasi straordinaria! Lo sapevi che il contatto con la natura:

promuove la tranquillità mentale e riduce lo stress ;

e ; previene i problemi di salute e promuove uno stile di vita attivo ;

e promuove uno ; riduce l’isolamento sociale e rafforza la coesione della comunità?

Perciò, quest’estate, evita le grandi mete turistiche e affolate; concediti, invece, uno speciale contatto con la natura e sperimenta l’eccezionale biodiversità dei primi 5 parchi naturali meno conosciuti in Slovenia. Eccoli!

1. Parco Regionale del Kozjansko

Sei desideroso di scoprire alcune caratteristiche particolari del Parco Regionale del Kozjansko? Prima di tutto, fermati un attimo e immagina un paesaggio a mosaico composto da pianure e colline colorate che costeggiano un fiume. Questo fiume si chiama fiume Sotla e costituisce, insieme al fiume Kolpa, la maggior parte del confine tra Slovenia e Croazia.

Dal 2010, la regione del Kozjansko fa parte del programma Man and Biosphere (MAB), sotto lla protezione dell’UNESCO. Di certo, questo è un premio dato al Parco Regionale del Kozjansko per tutti gli obiettivi raggiunti nel mantenimento della biodiversità e nella promozione dello sviluppo delle risorse umane, preservando i valori culturali.

Sei per caso un amante delle mele? Bene, allora apprezzerai sicuramente la Mela del Kozjansko, prodotta nei tipici frutteti del Parco. A dirla tutta, questa mela speciale è diventata un simbolo di salute, ambientalismo, sostenibilità e conservazione del patrimonio. Questo è il motivo per cui, dal 2000, ogni anno, nella seconda settimana di ottobre, il Parco celebra il Kozjansko Apple Festival.





Dove trovare un alloggio eco-sostenibile vicino al Parco regionale del Kozjansko?

Di sicuro, presso gli Appartamenti Ortenia, i primi in Slovenia ad essere stati progettati con il principio dell’innovativa costruzione sostenibile. Qui, sarai in grado di trovare il tuo contatto con la natura. Infatti, tutte le parti visibili dell’edificio sono in legno; in più, il materiale isolante all’interno delle pareti è in fibra di cellulosa ed è dotato di materiali di sostegno naturali.





2. Parco Regionale della Notranjska

Il Parco Regionale della Notranjska è caratterizzato da un gran numero di fenomeni carsici sulla superficie e nel sottosuolo. Il comune di Cerknica ha istituito il Parco Regionale della Notranjska nel 2002. Indubbiamente, l’obiettivo era preservare, proteggere ed esplorare i valori naturali e culturali, nonché proteggere gli ecosistemi naturali e le caratteristiche della natura inanimata.

L’attrazione più importante del parco è il lago Cerknica. In effetti, è uno dei più grandi laghi intermittenti in Europa. Appare ogni anno nella pianura carsica. Poi, durante la stagione secca, il lago scompare. Riesci a immaginarne alle conseguenze? Puoi praticare così tante attività che quasi non si riesce a elencarle tutte! In particolare, sarai in grado di scegliere tra canoa, pesca, trekking, osservazione degli orsi o falciatura dell’erba. Insomma, niente più bisticci con la tua famiglia e i tuoi amici che hanno hobby diversi dai tuoi.





Il ricco menu degli hobby non è ancora terminato! Sei forse un avventuriero curioso di scoprire grotte segrete? Hai trovato il tuo posto: la grotta Križna Jama. Di certo, questa è la più bella grotta d’acqua turistica in Slovenia e si colloca tra le grotte più ricche del mondo. È composta da 22 laghi sotterranei color smeraldo collegati da un ruscello cristallino.

Dove trovare un alloggio eco-sostenibile vicino al Parco regionale della Notranjska?

La Dormouse House è una sistemazione molto particolare. Prima di tutto, è una casa vacanze storica in pietra (in cui dormirai come una roccia)! Sicuramente, ti sentirai come se avessi viaggiato due secoli indietro nel tempo. Infatti, la casa risale al 18 ° secolo e mantiene ancora molte caratteristiche originali. Inoltre, i proprietari, Jana e Paul, sono entrambi guide naturalistiche e attualmente gestiscono anche una società senza scopo di lucro: la Nature in colour, che sta lavorando alla conservazione della natura e all’ecoturismo.





3. Parco Paesaggistico del Goričko

Immagina un paesaggio pittoresco con fattorie sparse su basse colline: ecco, questa è l’essenza del Parco Paesaggistico del Goričko. Sicuramente, questo è uno dei parchi naturali meno conosciuti in Slovenia. Probabilmente la ragione sta nel fatto che Goričko è solo una parte (la parte slovena) di un Parco di tre paesi con Austria e Ungheria.

Questa regione ha assistito a eventi vulcanici drammatici, sia 17 milioni di anni fa, che, più recentemente, 1,6 milioni di anni fa. Gli effetti di questo fenomeno sono ancora visibili. Ad esempio, il Castello di Grad, il più grande castello della Slovenia, è situato su una solida roccia di cenere vulcanica. Vuoi sapere qualcosa di curioso? Il castello si chiama Grad, ma, allo stesso tempo, Grad significa “castello” in sloveno. Inoltre, il castello di Grad si trova nel villaggio di Grad, all’interno del comune di Grad. Non ti sembra uno scioglilingua?!





Dove trovare un alloggio eco-sostenibile vicino al Parco Paesaggistico del Goričko?

Senza dubbio, nella Fattoria Agrituristica Vrbnjak. L’agriturismo comprende due splendidi appartamenti. L’area circostante la proprietà offre l’opportunità di provare una vasta gamma di attività, come la pesca, l’escursionismo, l’equitazione e il ciclismo. Inoltre, ti godrai i deliziosi alimenti biologici prodotti nella fattoria.





4. Parco Paesaggistico del Kolpa

Un altro parco paesaggistico che può essere considerato parte dei parchi naturali meno conosciuti in Slovenia è il Kolpa, situato nel sud del paese. Il cuore del Kolpa Landscape Park è il fiume Kolpa. Le sue caratteristiche?! Cristallino, pulito, caldo e diversificato. La sua particolarità sta nel fatto che cambia il suo carattere più volte durante il suo flusso: da un torrente di montagna diventa pian piano un fiume di campagna pianeggiante.

Da una parte, il Parco vanta un ricco patrimonio architettonico, tra cui antichi castelli, chiese e cappelle. Dall’altra, le sue peculiarità più interessanti sono le rovine di 16 mulini e segherie lungo il fiume. Alcuni riescono ancora a sfidare i danni del tempo. Addirittura, in tre di questi mulini, la ruota occasionalmente corre ancora per macinare il grano, così i visitatori possono vedere il processo di lavorazione.





Dove trovare un alloggio eco-sostenibile vicino al Parco Paesaggistico del Kolpa?

Se stai cercando un pausa relax assieme alla tua famiglia, non c’è posto migliore del Residence Ana. Sono disponibili due appartamenti verdi, lussuosi e sicuri per un massimo di 12 ospiti. Il Residence ha il suo orto biologico, dove puoi scegliere vari prodotti freschi per regolare il tuo sistema immunitario. Infine, potrai semplicemente rilassarti in una piscina d’acqua salata di 50 metri quadrati!





5. Parco Naturale di Pivka

Il Parco Naturale Pivka ha molti nomi: Bacino di Pivka, Valle di Pivka, Regione di Pivka o semplicemente Pivka. Indubbiamente, il nome Bacino di Pivka è legato al fatto che le principali attrazioni del Parco sono i laghi intermittenti di Pivka. In particolare, nella valle di Pivka (un’area di 15 km²), puoi trovarne 17. Il misterioso paesaggio lacustre cambia ogni giorno: questo significa che se dovessi visitare il parco oggi, probabilmente fra pochi giorni lo troverai completamente diverso.





La sensazione di una natura piena di vita in quest’area dipende in gran parte dalle fattorie. Ben il 40% delle aree agricole è coltivato in modo ecologico, mentre la media slovena è del 7%. Infatti, in Slovenia, l’utilizzo delle aree è dettato dal suolo poco profondo e dalla superficie carsica: queste caratteristiche non consentono un uso agricolo intensivo. Il Parco Naturale Pivka è, quindi, un altro dei dei parchi naturali meno conosciuti in Slovenia, dove pecore e capre, bovini e cavalli pascolano sui prati verdi.





Dove trovare un alloggio eco-sostenibile vicino al Parco Naturale di Pivka?

Essere innamorati dei parchi significa essere innamorati della natura. La Fattoria Biologica Pri Andrejevih si trova nel cuore della zona degli orsi e possiede un certificato di amico dell’orso. Se desideri un’esperienza locale autentica, puoi partecipare a una serie di attività quotidiane, come assistere il pastore in pascoli remoti, studiare l’ululato dei lupi, oltre a conoscere gli orsi e altri animali selvatici.





Quindi, hai scelto la tua prossima destinazione immerso nella natura? Scommetto che ora hai una vasta gamma di possibilità tra cui scegliere!