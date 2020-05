L’Alpe Cimbra è la nuova Perla Alpina Italiana in Trentino. Partiamo alla scoperta di Lavarone, Folgaria, Lusèrn, e del loro impegno verso la sostenibilità

E’ ufficiale: l‘Alpe Cimbra è la nuova Perla Alpina Italiana. Folgaria, Lavarone e Lusèrn (Luserna), i tre comuni dell’Alpe Cimbra hanno infatti deciso di abbracciare i valori del turismo sostenibile che sono promossi dalle Perle Alpine.

Sull’Alpe Cimbra ti aspettano chilometri di sentieri da percorrere a piedi, tra pascoli, boschi e vette mozzafiato, percorsi ciclabili e itinerari per mountain bike ed e-bike. Piccoli villaggi e borghi dipinti incastonati tra le montagne, antichi forti e trincee della prima guerra mondiale, musei e percorsi che raccontano a grandi e piccini l’antica cultura e lingua cimbra. Specchi d’acqua, cascate e un lago bandiera blu d’Europa (quello di Lavarone) in cui fare il bagno, immense distese di natura incontaminata da esplorare e percorrere in mobilità dolce.

Perle Alpine: cosa sono

Attive dal 2006, le Alpine Pearls sono destinazioni che promuovono il turismo consapevole, rispettoso dell’ambiente e in mobilità dolce tra le Alpi. Le località Alpine Pearls si presentano come una “collana di Perle” e includono 21 località montane distribuite in 5 paesi dell’arco alpino:

Svizzera: Les Diablerets, Disentis/Mustér

Les Diablerets, Disentis/Mustér Slovenia: Bled, Bohinj”

Bled, Bohinj” Germania: Bad Reichenhall, Berchtesgaden

Bad Reichenhall, Berchtesgaden Italia: Alpe Cimbra, Ceresole Reale, Chamois-La Magdeleine, Cogne, Forni di Sopra, Funes, Limone Piemonte , Moena, Moso in Passiria, Racines

Alpe Cimbra, Ceresole Reale, Chamois-La Magdeleine, Cogne, Forni di Sopra, Funes, Limone Piemonte , Moena, Moso in Passiria, Racines Austria: Hinterstoder, Mallnitz, Neukirchen am Großvenediger, Werfenweng, Weissensee

Questi piccoli gioielli nascosti tra le montagne ti aspettano per programmare il tuo prossimo indimenticabile viaggio per una vacanza eco-sostenibile e ricca di emozioni.

Peter Brandauer, Presidente dell’associazione e sindaco di Werfenweng, in Austria, ha commentato così l’importante ingresso dell’Alpe Cimbra, che è la prima località ad entrare tra le Perle Alpine con lo status di Aspiring Pearl:

Con l’adesione di questa nuova splendida località sulle montagne del Trentino, si apre la strada ad altre nuove destinazioni che sono impegnata a promuovere un tipo di turismo più sostenibile e in armonia con la natura. Con impegno, infatti, possono riuscire a soddisfare i severi criteri delle Perle Alpine sulla mobilità.

L’Alpe Cimbra verso un Turismo Sostenibile

Nata dalla visione di Karl Birti, consigliere del Comune di Lavarone, che da 5 anni è impegnato nella promozione di un progetto di mobilità sostenibile e innovativo, la candidatura è stata perseguita dal sindaco di Lavarone, Isacco Corradi, coinvolgendo anche la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri e i Sindaci di Folgaria e Lusérn.



L’interesse verso la promozione di un turismo diverso, rispettoso dei luoghi e dell’ambiente era già il focus di Lavarone. Non è un caso, infatti, se da ormai un paio di anni il Lago di Lavarone sta ricevendo l’ambito premio della Bandiera Blu d’Europa. Inoltre, numerose sono le iniziative portate avanti con la Biblioteca di Lavarone per sensibilizzare attraverso specifici laboratori bambini residenti o preveniente da zone vicine riguardo il tema dell’eco turismo.

La candidatura è stata accolta con slancio anche dall’Azienda per il Turismo dell’Alpe Cimbra. Ciò che contraddistingue questo territorio è la sua tradizione, la sua cultura e storia, sempre volte a valorizzare l’ambiente alpino circostante – ha sottolineato la Direttrice dell’Apt, Daniela Vecchiato. Numerosi eventi organizzati dall’APT, come la Fiaba Regna e il Festival del Gioco sono stati rivolti alla comunità locale per sensibilizzarla sulle tematiche ambientali e sul rispetto del territorio.

Seguendo il percorso proposto dalle Perle Alpine, l’Alpe Cimbra si impegna così a investire nella mobilità dolce e nella tutela della natura, per rendere le possibilità di vacanza sempre più eco-sostenibili. In un mondo in cui sempre più viaggiatori sono sensibili alle tematiche ambientali e cercano di viaggiare in modo sostenibile, i valori che ispirano Alpine Pearls corrispondono a ciò che il turista cerca: località meravigliose, immerse nella natura, in cui assaporare forme di turismo più lente e sostenibili.

Con l’adesione alle Alpine Pearls il Comune di Folgaria si impegna alla tutela e la valorizzazione del territorio, promuovendo un turismo più equilibrato e più in armonia con la natura come afferma il Sindaco di Folgaria, Micheal Rech. La prossima stagione turistica darà priorità assoluta alla sostenibilità ambientale, sociale ed energetica.

L’adesione del Comune di Luserna – Kamou vo Lusérn alle Perle Alpine vuole confermare la volontà dell’Amministrazione di valorizzare la natura della comunità locale, da sempre orientata ad un tipo di turismo più sostenibile. Uno degli obiettivi principali è di chiudere il centro abitato alla mobilità motorizzata, molto più rumorosa e inquinante.

Cosa aspetti a programmare la tua prossima vacanza green all’insegna di un turismo sostenibile?

Immagine di copertina: Alpe Cibra, vista del Becco di Filadonna da Piccoli, foto di Carlo Baroni, via Alpine Pearls