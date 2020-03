Il mondo, un posto meraviglioso tutto da scoprire! Per la sua varietà, sappiamo tutti che non è mai facile scegliere la nuova meta del nostro prossimo viaggio e in quale struttura ricettiva soggiornare. Hai ancora dubbi sul tuo prossimo viaggio? Abbiamo creato la giusta lista per te, con strutture eco-friendly incredibilmente belle e attente all’ambiente, provenienti da tutto il mondo. Dai un’occhiata e lasciati ispirare!

Silky Oaks Lodge, Queensland, Australia

Vuoi immergerti in un ambiente tropicale naturale? Visita Silky Oaks Lodge. Questo albergo di lusso si trova sul fiume Mossman Gorge, vicino al Daintree National Park e alla Grande Barriera Corallina. Soggiornando in questo posto, sari a contatto diretto con la natura.

Sarna Residence San Quirico d’Orcia, Siena, Italia

Hai mai visto i paesaggi da cartonlina della Val d’Orcia? Se si, ti è sicuramente venuta voglia di visitare questa parte della Toscana. Ecco l’hotel giusto per te. Sarna Residence San Quirico d’Orcia è un antico casale toscano nel cuore della Val d’Orcia. E’ il luogo perfetto per godersi il silenzio, la tranquillità e la privacy. Se vivi in una grande città e ti senti stressata, vieni a visitare questo piccolo eco-hotel. Lascia che la tua mente si rilassi e lascia che la tua anima splenda.

Maso Azzurro Charming B&B, Trento, Italy

Se ami l’Italia, questa è l’opzione perfetta per te. Maso Azzurro Charming è immersa nella natura del parco naturale Adamello Brenta. E’ il posto perfetto per un weekend fuori porta. Qui potrai trovare una meravigliosa terrazza dove fare colazione o fare yoga. E puoi trascorrere la serata gustando vino biologico locale in buona compagnia davanti ad un accogliente camino.

Bambu Indah, Ubud, Indonesia

Ci sono numerose strutture eco-friendly ad Ubud, ma Bambu Indah ha qualcosa di speciale. Gli edifici sono al 100% sostenibili e sono anche molto eleganti. La maggior parte dell’arredamento è realizzato in legno e in bambù. Se scegli di soggiornare qui, avrai la possibilità di provare i migliori piatti tipici di Bali fatti con cibo biologico. Inoltre, avrai l’opportunità di poterti godere di una rigenerante passeggiata mattutina in una risaia e sperimentare un autentico massaggio balinese.

Macaw Lodge, Costa Rica

Macaw Lodge è l’hotel più green di questa lista. Bioarchitettura, 100% energia rinnovabile, riciclo di più dell’80% dei rifiuti, riutilizzo dell’acqua piovana; queste sono le caratteristiche di questa meravigliosa struttura. Non è finita qui. Macaw Lodge, infatti, produce abbastanza cibo da essere autosufficiente. L’azienda agricola produce frutta, verdura, erbe aromatiche e cacao, prodotti poi utilizzati nei pasti serviti agli ospiti e al personale. Macaw Lodge si trova in un luogo tranquillo, nel Pacifico Centrale della Costa Rica. Se decidi di soggiornare qui, potrai facilmente raggiungere il Parco Nazionale Carara, la riserva forestale Turrubares Hills e e la riserva naturale Fernando Castro Cervantes.

Levendis Estate, Isole Ionie, Grecia

Se sei appassionato di cultura greca e ti piacerebbe visitare l’isola di Itaca, puoi recarti al Levendis Estate. Questo hotel eco-friendly circondato da una bellissima foresta mediterranea e un cortile privato, può essere il luogo perfetto per le tue vacanze di famiglia. Qui puoi trovi frutta e verdura biologica, puoi nuotare in una piscina naturale di acqua salata e praticare yoga in un ambiente rilassante. Se viaggi con bambini, puoi visitare la fattoria locale dove curare le pecore e gli altri animali.

Jungle Bay Eco Lodge, Sihanoukville, Cambodia

Il turismo sostenibile non è costoso. E questa ne è la prova. Jungle Bay Eco è un hotel 100% sostenibile che offre piccole casette in legno economiche. Qui non troverai una piscina o un centro benessere di lusso. Jungle Bay Eco Lodge è il luogo adatto per essere più vicini alla natura e godere di cose semplici ma significative.

Conclusioni

Al giorno d’oggi, è veramente semplice trovare hotel eco-friendly nel mondo. Perciò, quando programmi il tuo prossimo viaggio, ricorda di optare per soluzioni sostenibili. Scegli strutture ricettive green invece che luoghi non impegnati a ridurre il loro impatto ambientale. Con questa piccola scelta, puoi dare un grande contributo per salvaguardare l’ambiente che ti circonda.