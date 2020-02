Osservare il Mare porta Positività: 15 Eco-Hotel con Vista Mare

Non so a te, ma a me è sicuramente capitato: ritrovarmi ad osservare il mare e sentirmi più serena, in armonia con il mondo, forse addirittura più felice. E in effetti ce lo conferma anche la scienza: osservare il mare aiuta ad attivare uno stato mentale positivo. Lo hanno dimostrato dei ricercatori dell’Università della Columbia Britannica, che hanno verificato come il mare ha un importante effetto sul rilascio di serotonina, noto anche come l’ormone del buonumore, che tiene sotto controllo l’ansia e sostiene gli equilibri umorali del sistema nervoso centrale.

Non tutti sono così fortunati da vivere sulla costa e osservare il mare tutti i giorni, quindi perché non approfittare delle nostre vacanze per godere degli effetti benefici dell’acqua?

Ecco per te 15 eco-hotel in Europa perfetti per osservare il mare, quale sceglierai?

Una Casa Eco-Friendly Sulla Laguna di Venezia

Ti svegli, ti affacci in terrazza e la laguna veneziana ti augura il buongiorno. L’appartamento è curato e dotato di ogni comfort, sempre nel rispetto dell’ambiente circostante. A disposizione, senza alcun costo, delle biciclette per esplorare i bellissimi dintorni.

Osservare il Mare da un Faro, in Croazia

Esiste qualcosa di più poetico di un faro? In Croazia puoi soggiornare nel Lighthouse Crna Punta, un luogo unico, ideale per allontanarsi da tutto e godersi il mare e la natura. Ha una grande terrazza direttamente sopra il mare, con un’area lounge per rilassarsi, un grande tavolo con barbecue per mangiare e una spiaggia privata con lettini per godersi il mare e il sole.

Un Agriturismo Biologico sul Mare della Grecia

Lakazeza dista solo un’ora e mezza da Atene, ma sembra appartenere ad un altro mondo. Questo agriturismo biologico è lontano dal turismo di massa, in una radura circondata da una vasta pineta di fronte al Golfo di Corinto, dove la costa rivela piccole baie, spiagge incorniciate da pini, ulivi e mandorli. Un paradiso terrestre con una vista mare davvero incredibile con la possibilità di ammirare i delfini.

Lungo la Wild Atlantic Way, in Irlanda

Eccoti in Irlanda, in quella che è considerata una delle strade costiere più belle d’Europa. Lunga la Wild Atlantic Way si alternano meravigliose scogliere, spettacolari spiagge di sabbia bianca, insenature profonde e villaggi pittoreschi. Affacciata sulla baia di Trawbreaga e sull’isola di Doagh, si trova Madra Rua, punto di partenza per esplorare la zona e, ovviamente, osservare il mare.

Osservare il Mare Abruzzese

La Casa di Rinaldo è un bed and breakfast situato in un piccolo paese della costa adriatica, in Abruzzo. L’accoglienza di tipo famigliare, l’amore per il territorio e il profumo del mare ti faranno sentire davvero bene.

Un Eco-Resort Vista Mare in Liguria

Una torre di avvistamento del Cinquecento recuperata e trasformata in una struttura suggestiva e unica. Mortola Tower è a picco sul mare, sopra i famosi giardini Hanbury e offre una vista davvero magica (a 180 gradi!). Il resort dimostra come la sostenibilità e il lusso possano convivere.

In Montagna Guardando il Mare (Spagna)

Tra le montagne valenciane c’è Casa Tarsan, un luogo perfetto per rilassarsi e dimenticare la frenesia di tutti i giorni. La giornata può iniziare con una lezione di yoga o con un tuffo nella piscina di acqua salata. La casa, ispirata a Gaudì, offre una vista a 360° dall’alba al tramonto, sulle verdi montagne e sul Mar Mediterraneo.

Vacanza Rurale e Vista Mare in Portogallo

Quinta Melilotus si trova in 6,6ha di mandorli, fichi e uliveti, a pochi passi da due villaggi vicini e a pochi minuti da spiagge sabbiose, calette segrete, affascinanti formazioni rocciose e grotte. Potrai trovare serenità davanti al mare e soggiornare in bellissime cabine in legno.

Relax sul mare francese

Se preferisci osservare il mare della Francia, Les Pilotes può essere la soluzione perfetta. È un hotel, in grado però di farti sentire come a casa. Atmosfere vintage, un’accoglienza calorosa, il piacere delle piccole cose e un’ottima cucina; il tutto nella baia di Somme.

Un Ecolodge sul Mare in Tanzania

Una spiaggia incontaminata ed elefanti, leoni, bufali, ippopotami e giraffe a pochi passi: in questo angolo remoto della Tanzania non ti limiterai ad osservare il mare e ritrovare la serenità, ma potrai vivere anche esperienze uniche, che valgono una vita intera. Nell’Ecolodge Tembo Kijani dormirai in suggestivi ed ecologici bungalow immersi nella vegetazione costiera indigena.

Surf e passeggiate sul mare in Cornovaglia

Il B&B Croyde Breakers si affaccia su una bellissima spiaggia del Devon, in Inghilterra, perfetta per surfare. Immagina di svegliarti al suono delle onde che si infrangono sotto la tua finestra e di poter sentire la sabbia tra le dita dei piedi in solo 1 minuto di passeggiata. A colazione potrai gustare uova appena deposte dalle allegre galline ruspanti della struttura e altre prelibatezze locali, per poi camminare o pedalare su strade tranquille e chilometri di sentieri mozzafiato.

Una terrazza sul mare della Sicilia

L’Hotel Auralba si trova in una zona tranquilla e panoramica di San Vito Lo Capo, ma a pochi passi dal centro e dalla spiaggia. Qui è facile ritagliarsi davvero del tempo per se stessi, grazie a spazi intimi e dedicati al relax come la splendida terrazza panoramica dove respirare la brezza marina e ammirare gli straordinari colori del cielo e del mare.

Relax davanti al mare della Grecia

Di nuovo in Grecia, per godersi in modo sostenibile l’isola di Tinos. Puoi soggiornare in due casette indipendenti con tutti i comfort e un meraviglioso spazio esterno che offre una bellissima vista sul mare. Durante la permanenza presso l’Eco Lodge potrai rilassarti all’ombra di un pergolato, su una panchina di pietra riscaldata dal sole o su un’amaca sotto una quercia. Per chi ama il giardinaggio, c’è anche un grande orto.

Il mare a piedi scalzi in Cilento

Al Residence Ancora vivi tra terra e mare, fra il verde delle colline del Parco Nazionale del Cilento e il suo mare cristallino. A tua disposizione un appartamento moderno e funzionale da cui potrai raggiungere a piedi il centro, il porto, la spiaggia. Imperdibile un aperitivo al tramonto, osservando il mare.

In un giardino di fiori con vista sul mare della Liguria

Ecco l’ultima tappa per osservare il mare: un agriturismo biologico affacciato sul mare, con magnifica vista sul Golfo Paradiso. Vicino alle spiagge di sabbia e al centro di S. Stefano al Mare, offre un’ottima colazione a km zero e un grande giardino.