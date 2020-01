Vacanze Creative in Bellissime Location Eco-Friendly

La tua prossima vacanza può essere l’occasione perfetta per risvegliare la tua creatività, per dedicarti alla tua arte, per lasciarti inspirare dalla natura, da panorami inaspettati, da scorci nuovi. Abbiamo scovato 10 destinazioni eco-friendly in giro per il mondo perfette per gli artisti, ma anche per chi semplicemente vuole sperimentare cose nuove. Preparati per una full immersion nell’arte e nella natura, preparati ad avere nuovi occhi e trovare nuove muse: ecco le mete perfette per delle vacanze creative.

Vacanze creative in un ecovillaggio portoghese





Cerdeira è un antico villaggio di montagna, incastonato in una natura incontaminata e spettacolare. Qui sono state recuperate 9 case e realizzato un ostello, con camere e ambienti comuni, pensati per gli artisti che cercano ispirazione o per chi vuole partecipare, anche per la prima volta, a laboratori di arte, dalla lavorazione della ceramica alle marmellate fatte in casa. Tutti gli ambienti messi a disposizione dei viaggiatori sono arricchiti da elementi d’arte realizzati da artisti di tutto il mondo: un ciclo continuo, arte che ispira arte grazie alla bellezza che puoi trovare in ogni angolo.

Laboratori di ceramica tra le colline parmensi





Un B&B in collina, ideale per il relax, per ricaricarsi con passeggiate a piedi e in bicicletta, per fare esperienza con i laboratori di ceramica, in definitiva il posto perfetto per delle vacanze creative nei dintorni di Parma. Qui, immerso in una bellissima natura e immerso in un’atmosfera particolare e tra numerose opere e oggetti di recupero, ritroverai te stesso e riuscirai così a sviluppare la tua creatività.

Un rifugio per artisti tra le bellezze della Sicilia





Immergiti nella bellezza del paesaggio siciliano, allontani dal caos e riscopri il silenzio. In questo rifugio per artisti, a 8 chilometri da Noto, potrebbero prendere vita le tue prossime opere, ispirate dalla natura che circonda la casa, con muri a secco, cespugli di timo, salvia, rosmarino, ulivi e carrubi. La casa è stata costruita su principi ecologici, non è connessa alla rete elettrica nazionale e non si vedono pali della luce tutto intorno, i comfort principali sono garantiti dall’energia elettrica fornita dai pannelli solari.

A pochi passi dal Parco nazionale della Caldera de Taburiente





Rivendell Artistic Retreat Center è incastonato tra le montagne della Spagna, in uno scenario capace di toglierti il fiato. Amanti della natura, artisti e avventurieri qui trovano un luogo perfetto per riposare e ricaricare le batterie, condividendo gli spazi e i racconti. La casa ha un grande dormitorio con 8 posti letto, due cucine, un ampio giardino con barbecue, un laboratorio, una terrazza, e ancora amache e docce all’aperto. Puoi scegliere di dormire sotto una coperta di stelle nel letto a baldacchino.

Un roof-garden a Gallipoli

A pochi passi dal centro di Gallipoli e dal suo mare c’è un B&B colorato e pieno di fascino. Gli amanti dell’arte potranno utilizzare un laboratorio e cimentarsi nella creazione di opere d’arte, ma anche esporre le opere nella galleria. La Casa degli Artisti dispone di 4 camere e due suites, tutte con servizi e ciascuna dedicata a grandi artisti del passato. C’è anche un accogliente terrazzo dove far colazione, chiacchierare, leggere, fare un idromassaggio, dipingere, comporre, creare.

Un ecovillaggio per vacanze creative nel cuore dell’Umbria





La Libera Università di Alcatraz è composto da una serie di casette in pietra e bungalow disposti sul fianco di una collina. Intorno non c’è un semplice parco, ma tutta una valle con un torrente limpido, pieno di pesci e granchi, che scorre tra le colline coperte di boschi e oliveti. In una destinazione che produce più energia di quello che produce, troverai un ristorante bio, 20 chilometri di bosco, due piscine, un orto sinergetico e tanto altro ancora, con la possibilità di partecipare a numerosi corsi, dallo yoga alla pittura.

Il fascino della Toscana





Anche il cuore del Chianti può essere la destinazione perfetta per delle vacanze creative. Questo bellissimo casale sapientemente restaurato e trasformato in bed&breakfasta propone agli ospiti la possibilità di vivere una vacanza insolita con workshop di fotografia, lezioni di pittura, corsi di cucina italiana, seminari di scrittura creativa, yoga e tanto altro. Le lezioni si tengono nel bellissimo studio con tre porte di vetro sul giardino e le vigne.

Nel cuore di Murano





Lasciati incantare dalla laguna veneta, dalle sue caratteristiche case colorate e i suoi canali. Qui ti aspetta una bellissima casa, dove l’arte incontra il recupero e il fai da te e dove si nasconde un originale pavimento a mosaico antico. Difficile non sentirsi creativi in un luogo così pieno di fascino!

Alla scoperta della ceramica Raku





In un bosco sulle colline di Barge (Cuneo), un’antica cascina diventata bed and breakfast eco-sostenibile ai piedi dello splendido scenario del Monte Monviso propone non solo camere confortevoli e un’ottima colazione, ma anche la possibilità di partecipare a corsi di ceramica raku, antico metodo di lavorazione dell’argilla di origine giapponese.

Vacanze creative in India





Il nostro viaggio tra le destinazioni perfette per delle vacanze creative finisce in India, dove ti aspetta una bellissima struttura dove l’arte è in ogni particolare. Potrai scegliere tra diversi tipi di alloggio e in ogni caso sviluppare la tua creatività e sentirti meglio con te stesso e il mondo circostante. Viene servito ottimo cibo bengalese fatto in casa.