10 Cammini da Non Perdere in California

Il cammino è un’attività che non solo mette in movimento il nostro corpo, ma ci permette anche di entrare a contato con l’aria fresca, la natura e esserne parte. I cammini possono essere svolti in solitudine, per abbandonare la mente, ma anche in gruppo, per apprezzare davvero chi si ha intorno senza distrazioni. La California è il luogo perfetto per camminare! Quì trovi un sacco di percorsi, alcuni sono tra i più famosi al mondo; altri invece sono gemme nascoste che soli in pochi conoscono. Qualunque percorso tu stia cercando, questi sono i 10 migliori in California, che non potrai perdere!

Yosemite Falls Trail, i cammini delle cascate

Il parco di Yosemite è tra i più famosi al mondo, visitato da milioni di persone ogni anno per apprezzare la sua bellezza. Una cosa che molti non sanno, è che il parco vanta le più alte cascate americane, un luogo in cui finiscono tutti i percorsi presenti nel parco. I cammini in questo parco richiedono un giorno di tempo, e ce ne sono di diverse difficoltà e adatte a tutti.

Il cammino da Pomo Canyon a Shell Beach

Questo percorso vi porta sulla costa attraversando la contea di Sonoma, solo a due ore di macchina da San Francisco. La particolarità del percorso risiede nella varietà dei paesaggi, da quelli del parco naturale di Redwood alla costa rocciosa. Il percorso è lungo circa 10Km, ma al termine arriverete alla meravigliosa spiaggia di sabbia e sarà lì che avrete capito che n’è valsa la pena.

Mount Shasta

Imponente montagna dalle cime innevate, questo luogo offre una grande quantità di cammini. Molti puntano ad arrivare in cima, ma i meno allenati passando per il Grey Batte Trail, potranno ammirare uno scenario spettacolare.

Solstice Canyon, Malibu

Sicuramente conosciuta come un’escursione da fare in giornata, Malibu offre anche il Solstice Canyon. Questo, è un luogo dalla bellezza mozzafiato. Potrebbe essere affollato in certi giorni, data la sua vicinanza alle spiagge di Malibu, ma godrete di una bellissima vista sull’oceano pacifico.

McWay Waterfall Trail

Questo cammino, facile e breve, si estendo lungo tutta la Big Sur Coastline, un cammino che costeggia tutta la spiaggia . Le rocce scoscese e le aree di bosco sono meravigliose, ma la vera ricompensa è la cascata più alta di 20 metri, che troverete davanti a voi a fine del percorso.

Runyon Canyon Park Trail, tra i cammini più famosi al mondo

Questo è tra i tesori nascosti nel cuore di Los Angeles. Con i suoi 52 ettari, questo parco si trova a poca distanza da Hollywood, quindi se ti trovi a LA, non puoi fartelo scappare!

Sea Lion Point Trail, il cammino alla scoperta della Fauna Marina

Il Sea Lion Point Trail, è un percorso roccioso, breve e consigliato soprattutto per i più piccoli. Lungo il percorso potreste avere l’occasione di incontrare i Leoni Marini, foche, lontre e stelle marine. Buona Fortuna!

Lost Palm Oasis

Questo è un percorso tra le oasi del deserto del Mojave. Con i suoi 12Km circa, è un percorso che passa per i canyon alberati e grandi piscine naturali.

I cammini tra le foreste, il Fern Canyon

Il Fern Canyon si trova nel Prairie Creek Redwoods State Park, e nonostante non sia molto popolare, a causa della sua posizione, è una camminata imperdibile se ami la foresta.

Boy Scout Tree Trail

Immerso nello Jedediah Smith Redwoods State Park, il percorso di 4.5Km può essere compiuto in mezza giornata. L’attrazione principale del luogo, è però il maestoso albero di 2000 anni scoperto da un capo Scout, e proprio da questo aneddoto, deriva il nome del percorso.

Questi sono solo alcuni dei percorsi di camminate Californiani, tra i più belli di sempre. Non lasciarteli scappare, esplora la California!

Cover image: hiking in Leo Carrillo State Park, California, Cam Adams da Unsplash