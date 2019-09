In che modo l’Ungeria è diventata il “Paese delle acque”, senza una reale connessione ad alcun mare o oceano? Scopri le sue incredibili terme naturali e il sistema di grotte sotterranee più grande al mondo

Non essendoci mare all’orizzonte, potresti chiederti come questa piccola nazione europea senza sbocco sull’oceano abbia potuto acquisire il nome di “Paese delle acque”. Il merito è del fitto sistema di grotte sotterranee che si trova in tutta l’Ungheria e che distribuisce enormi quantità di acqua termale. La capitale, Budapest, ha oltre 123 sorgenti, che riforniscono di acqua benefica gli stabilimenti termali più famosi d’Europa.

Immagina di stare seduto all’aperto, immerso tra i fumi caldi di un’acqua curativa dai tanti benefici, dopo una giornata di visite turistiche in una fredda giornata d’autunno. Visitare in uno dei centri termali, un paio di volte alla settimana come residente di Budapest non è sorprendente, ma fa parte della cultura locale. Godersi l’acqua termale terapeutica, giocare a scacchi in una piscina su assi galleggianti, immergersi in “bagni di birra” o andare a uno “Sparty” nella spa Széchenyi il sabato sera… è tutto possibile grazie alle risorse idriche naturali dell’Ungheria.

Quali sono i benefici dell’acqua termale?

Sin dai tempi dei romani, gli abitanti dell’Ungheria hanno sfruttato i benefici naturali dell’acqua geotermica e hanno sviluppato una straordinaria rete di bagni termali. Lo strato relativamente sottile della crosta terrestre nel bacino dei Carpazi ha permesso di riscaldare la falda acquifera ricca di minerali. Si dice che queste acque riscaldate naturalmente abbiano molte proprietà curative. Tra le altre cose, l’acqua termale ungherese è terapeutica per i problemi di circolazione sanguigna, grazie all’elevato contenuto di minerali, o per i problemi articolari, grazie alla “galleggiabilità” dell’acqua.

Gli stabilimenti balneari più importanti di Budapest

Nel corso degli anni, in Ungheria sono nati decine di complessi termali. In effetti molti più che in qualsiasi altro paese europeo.

Uno di questi è a Hévíz, dove si trova il più grande lago termale naturale del mondo, che si estende per 4 ettari.

Quali sono le spa e i centri termali da non perdere mentre Budapest? Ecco dove puoi godere di qualche ora di relax durante la tua visita alla capitale dell’Ungheria.

Uno dei posti migliori è lo straordinario bagno Gellért in stile liberty con le sue sale e pareti in marmo decorate con la famosa porcellana Zsolnay. Alcune delle esperienze uniche che questa spa offre sono l’esclusiva piscina termale con erbe curative o il massaggio al cioccolato opzionale. C’è anche musica dal vivo riprodotta dalla galleria mentre ti immergi nella piscina, che stimola tutti i tuoi sensi. La bellezza dell’architettura, unita all’ambiente rilassante della spa, ha ispirato anche diversi registi. Le sale di questo edificio degli anni ’20 sono state il set di alcuni film famosi, come Evita (1996) o Mephisto (1981). A questo link trovi info utili su costi e orari di ingresso per organizzare la tua sosta termale.

Il bagno Széchenyi si trova in un edificio simile a un castello, proprio nel centro della città e ha aperto le sue porte nel 1913. L’acqua termale che fornisce questo centro termale si rompe in superficie da una profondità di 1246 metri, a una temperatura di circa 76 gradi in gradi Celsius. Per la sua composizione, è considerata “acqua medica“. Durante il periodo estivo, il bagno ospita anche serate speciali, giustamente denominate “Sparties”, per attirare le generazioni più giovani, e farle familiarizzare con la moderna cultura del bagno. Questo sembra avere successo, infatti il numero di ospiti è triplicato negli ultimi anni, e il complesso termale ha oggi circa 1100 dipendenti. Sul sito ufficiale dei bagni trovi maggiori informazioni su costi e orari di apertura, per organizzare la tua visita.

Alcuni dei primi stabilimenti balneari dell’Ungheria risalgono al XVI secolo. Furono costruiti durante i 150 anni di occupazione dell’Ungheria da parte degli ottomani. Questi bagni sono caratterizzati da piscine centrali a forma di ottagono, sotto alti soffitti a cupola, che molto probabilmente ti daranno una sensazione autentica.

Gli esempi più sorprendenti di tali bagni turchi a Budapest sono il bagno termale Király (sito ufficiale), il bagno di Veli Bej (info e orari) e il bagno di Rudas (costi e location). Quest’ultimo è stato recentemente ampliato con servizi moderni, come una nuova area benessere e una splendida terrazza panoramica. Da qui, puoi goderti il ​​bagno all’aperto mentre ammiri il Danubio e il centro di Budapest.

Un mondo termale sotterraneo e segreto

I più coraggiosi e avventurosi possono scoprire un mondo sotterraneo segreto immergendosi nel più impressionante sistema di grotte termali del mondo.

La grotta Molnár János si trova proprio sotto al luogo in cui furono istituiti i primi bagni turchi alcune centinaia di anni fa. Il lago Mill (Malom tó) è stato utilizzato per alimentare i mulini dal Medioevo. Tuttavia, solo nel diciannovesimo secolo un farmacista, János Molnár iniziò a esplorare le sue aree aride e ne analizzò l’acqua.

L’esplorazione subacquea è iniziata negli anni ’50 in questa area protetta quando i subacquei hanno tracciato una mappa di oltre 400 metri di sistemi di grotte. Molto recentemente, nel 2002 i ricercatori hanno trovato un nuovo passaggio che conduce a una sala straordinariamente grande, ampia come 350 autobus a due piani. Geologi, biologi e chimici stanno ancora lavorando permanentemente per ampliare la ricerca. Nel frattempo i subacquei certificati possono immergersi e scoprire il sistema di grotte nuotando nell’acqua cristallina, naturalmente calda, tra i 22° e i 26° C.



Tutelare le acque termali e promuovere il turismo responsabile

Mentre Budapest è più popolare che mai, per la sua architettura, il suo background storico e i ristoranti gourmet, un numero record di turisti ha visitato la capitale nel 2018. Il governo è tuttavia desideroso di attirare un tipo più specifico di visitatori, i “turisti della salute“. L’obiettivo è sicuramente quello di aumentare il PIL legato al turismo (dal 10% al 16% entro il 2030), facendo leva sopratutto su questo particolare settore, poiché lo stile di vita equilibrato e più attento alla salute ha iniziato a guadagnare più popolarità in tutto il mondo.

Altro obiettivo fondamentale è la valorizzazione di questi bagni storici e la tutela delle risorse idriche per sviluppare un turismo responsabile legato all’identità del paese. Il comportamento ecologicamente consapevole include anche il riconoscimento di possibili destinazioni di vacanza, che sono state costruite, non a spese dell’ambiente naturale o della comunità, ma valorizzando i luoghi e le persone che vi abitano. Visitando le terme naturali dell’Ungheria, non solo sperimenterai la cultura secolare, ma potrai sostenere l’economia locale nel suo tentativo di investire nella protezione delle risorse naturali del paese.

Immagine di copertina: foto di Bence Balla-Schottner on Unsplash