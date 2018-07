Limone Piemonte: 10 esperienze green da non perdere

Sport, natura, eco-sostenibilità: scopriamo insieme le 10 esperienze green più belle da vivere a Limone Piemonte.

In Piemonte, a due passi dal confine francese, c’è una splendida Perla Alpina: è Limone Piemonte. Sia d’estate che d’inverno diventa lo scenario perfetto per tantissime avventure tutte da vivere. Ecco le 10 preferite di Ecobnb!

1. Pedalare da Limone Piemonte al mare

In sella alla vostra bicicletta, potete partire alla scoperta della bellissima Via del Sale, che parte da Limone Piemonte e arriva fino a Ventimiglia, attraversando anche la Francia. La Via del Sale è un’antichissima mulattiera che un tempo era percorsa proprio per trasportare il sale dal mare verso l’entroterra. Ora è una rete di sentieri, percorribili a piedi e in MTB con scorci meravigliosi sulle montagne circostanti, forti militari della Prima Guerra Mondiale ed infine… il mare! Ve lo abbiamo raccontato in questo itinerario.

2. Partecipare al Festival della E-bike

La e-bike, o bicicletta elettrica, è il mezzo ideale per percorrere tantissimi kilometri risparmiando un po’ di fatica e concentrandosi sulla propria tecnica di guida! A Limone Piemonte, ogni estate c’è un Festival della e-bike, che quest’anno si terrà dal 31 agosto al 2 settembre, con escursioni, tour e itinerari enogastronomici… con ovviamente tante e-bike da provare. E in più vi aspetta anche un’escursione notturna.

3. Avventurarsi in una galleria di ghiaccio

Si chiama Galleria di Napoleone, ma lui in realtà non è mai passato qui. Nel 1600 infatti erano iniziati i lavori per perforare il Colle di Tenda e creare una galleria, ma i fondi finirono e rimase incompleta. Si trova vicino alle piste da sci di Limone Piemonte e la si può raggiungere con comodità. Oggi la Galleria di Napoleone è un luogo unico, perchè durante l’inverno si formano numerosissime stalattiti e stalagmiti che lo rendono magico e puro.

4. Lasciare a casa l’auto e viaggiare eco-friendly

Questa Perla Alpina, come le sue compagne, è promotrice della mobilità green e sostenibile: alla auto, preferite il treno, la bicicletta (da città, MTB e anche elettrica) e i mezzi pubblici. Nella zona tutti i servizi sono molto ben attrezzati, proprio per incoraggiare questa tipologia di mobilità rispettosa per l’ambiente: eccovi 3 buoni motivi per viaggiare sostenibile.

5. Prendere il treno delle meraviglie in direzione Nizza

Dalle Alpi al mare con un biglietto del treno… in direzione Nizza! Da Limone potete avventurarvi verso Nizza con questo treno delle meraviglie, un tragitto spettacolare tra le montagne e viadotti, fino a scendere poi fino al mare francese.

6. Scegliere un’ospitalità tutta green

Quando cala il buio su Limone Piemonte, è ora di rincasare in uno dei tanti alloggi eco-sostenibili della Perla Alpina piemontese. Dallo chalet romantico al Bed&Breakfast, all’Hotel di charme… qui troverete numerose soluzioni per una vacanza tin montagna ed eco-sostenibile, a due passi da tante meraviglie naturali.

7. Camminare sul confine tra Italia e Francia

Valle San Giovanni

Oltre alla Via del Sale (percorribile anche a piedi, ma con un po’ più di tempo), ci sono altri due itinerari perfetti per chi ama il trekking in montagna:

Il primo è quello della Valle di San Giovanni. Si parte proprio dalla cappella di San Giovanni e si cammina sul crinale delle montagne francesi e italiane, alla scoperta della strada militare e dei percorsi della guerra. Da qui si ammirano tantissimi fiori, cascate e i “Campi Soldati” (rocce calcaree formatesi con l’erosione). Il secondo itinerario invece parte da Colle di Tenda e sale fino alla Rocca dell’Abisso, la montagna più alta di Limone Piemonte a ben 2’755 m! Gli scorci meravigliosi a cavallo del territorio italiano e francese vi stupiranno di certo.

8. Scoprire fiori rari e specie endemiche

Limone Piemonte e le montagne che circondano questa Perla Alpina ospitano ben 1400 specie di piante (e forse anche di più!). Tra quelle endemiche, possiamo ritrovare la Campanula Alpina e la Iberis Aurosica. In più potrete percorrere il sentiero botanico alle pendici del Monte Murin, di circa 1 km. Qui scoprirete tutte le curiosità sulla flora del luogo grazie ai vari cartelli che segnalano specie e caratteristiche!

9. Sciare… ma senz’auto, arrivando con gli sci ai piedi fino a Limone Piemonte

Con oltre 80 km di discesa, le piste da sci di Limone Piemonte sono un must per gli amanti della neve. L’impianto è stato costruito in occasione delle Olimpiadi invernali del 2006 ed ogni anno la neve fiocca in abbondanza. Le piste hanno gradi di difficoltà diverse ed anche le escursioni fuori pista non mancano. Il tutto è comodissimo da raggiungere in treno, grazie alla linea ferroviaria Torino-Cuneo-Ventimiglia che ferma anche a Limone Piemonte, da dove prendere lo ski shuttle fino alle piste.

10. Avvistare animali selvatici

Anche la fauna è ricca e varia nella zona che circonda Limone Piemonte: camminando sui sentieri che si snodano tra le montagne potrete avvistare pernici, camosci, il gallo forcello ed a volte anche il lupo! Armatevi di macchina fotografica e state pronti a scattare.

Limone Piemonte è una Perla Alpina tutta da scoprire. Questo è solo un assaggio… c’è tanto altro che vi aspetta!

Immagine di copertina: itinerario a piedi dal col di Tenda al colle della Boaria.

