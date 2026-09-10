Tra vicoli medievali, ponti in pietra, spiagge sabbiose e sapori autentici della Liguria, Taggia è una destinazione perfetta per un weekend all’insegna del turismo lento.

Situata in provincia di Imperia, nella splendida Riviera di Ponente, questa località offre due anime diverse ma complementari: da una parte Taggia, con il suo affascinante centro storico, la storia e la gastronomia; dall’altra Arma di Taggia, la sua vivace frazione sul mare, con spiagge, passeggiate e uno dei percorsi ciclabili più suggestivi della Liguria.

Ecco cosa vedere a Taggia a piedi in un weekend, prendendosi il tempo per scoprire con calma i suoi angoli più belli.

Taggia: un weekend da vivere lentamente

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Il centro storico di Taggia conserva ancora oggi il fascino di un antico borgo ligure. Le sue strade, piazze e costruzioni raccontano una storia lunga secoli: l’impianto urbano si è sviluppato infatti tra il X e il XV secolo.

Passeggiare senza fretta tra i vicoli è uno dei modi migliori per scoprirla. Gran parte delle principali attrazioni si trova infatti nel centro storico o a breve distanza tra loro, rendendo Taggia una meta ideale da esplorare a piedi e con un ritmo lento.

Arma di Taggia rappresenta invece la sua anima marinara. Sviluppatasi alle spalle di un ampio litorale sabbioso, è oggi una piacevole località balneare, con spiagge, un porticciolo turistico e la vicinanza alla celebre pista ciclopedonale della Riviera.

Cosa vedere assolutamente a Taggia

Mare, cultura e buon cibo: sono almeno tre gli ottimi motivi per visitare Taggia. Ecco alcune tappe da non perdere durante un weekend.

Il Ponte Antico

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Uno dei simboli di Taggia è senza dubbio il suo suggestivo Ponte Antico, un imponente ponte in pietra che attraversa il torrente Argentina.

Con le sue 15 arcate e una lunghezza di circa 275 metri, è spesso indicato come ponte romano. In realtà, la sua costruzione risale al Medioevo, probabilmente al XIII secolo.

Nel corso del tempo il ponte è stato più volte modificato e ampliato. Tra Seicento e Settecento furono aggiunte nuove parti in seguito agli spostamenti del corso del torrente, mentre due arcate vennero ricostruite nel 1833 dopo un terremoto.

Vale la pena attraversarlo lentamente e fermarsi ad ammirare il panorama. Ti suggerisco di sederti su una delle panchine in pietra che si trovano sul ponte e ammirare l’intera vallata.

Villa Curlo

Attraversato il Ponte Antico, si incontra Villa Curlo, conosciuta anche come Villa del Ponte.

Questa elegante villa del Settecento appartenne a una nobile famiglia ed è un interessante esempio di villa gentilizia ligure.

La villa non è normalmente aperta al pubblico, ma è possibile ammirarne almeno in parte gli esterni e visitare il parco, accessibile dalla strada. In alcune occasioni sono previste aperture straordinarie, come durante le iniziative del FAI.

Pista Ciclabile della Riviera di Ponente

Taggia è attraversata dalla celebre Pista Ciclabile della Riviera, uno splendido percorso che segue il tracciato dell’antica ferrovia costiera tra San Lorenzo al Mare e Ospedaletti.

Il tratto più conosciuto si sviluppa per circa 24 chilometri lungo il mare e può essere percorso in bicicletta, a piedi, con i pattini o altri mezzi di mobilità leggera.

È un’esperienza perfetta per chi ama viaggiare lentamente: pedalando o camminando senza fretta, il paesaggio della Riviera di Ponente si svela poco alla volta, tra scorci sul mare, spiagge e vegetazione mediterranea.

Se possibile, scegliete la bicicletta o una passeggiata a piedi: è un modo semplice e sostenibile per esplorare il territorio e godersi il viaggio tanto quanto la destinazione.

Il Castello di Taggia

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Nel cuore della cittadina si trovano anche i resti dell’antico Castello di Taggia, edificato nella seconda metà del Cinquecento con funzioni difensive.

Oggi il sito è utilizzato anche come suggestivo spazio per spettacoli e iniziative all’aperto. Salire fin qui permette inoltre di osservare Taggia da una prospettiva diversa e di apprezzare il rapporto tra il borgo, la valle e il paesaggio circostante.

Santuario dell’Annunziata

Tra Arma di Taggia e Bussana, frazione di Sanremo, si trova un luogo particolarmente suggestivo: il Santuario dell’Annunziata, una cappella custodita all’interno della Grotta di Arma.

La grotta era frequentata già in epoca preistorica e il santuario è legato a un’antica tradizione popolare. Secondo la leggenda, una giovane sordomuta trovò qui rifugio e, dopo aver avuto una visione della Madonna, recuperò miracolosamente la vista e l’udito.

La tradizione racconta inoltre che la Vergine le donò un quadro. L’immagine sarebbe stata più volte trasferita dalla grotta, ma sarebbe sempre tornata misteriosamente nel luogo originario. Proprio per questo motivo venne costruita la cappella.

Il santuario è visitabile in base agli orari e alla disponibilità dei volontari che se ne occupano.

Un bagno nelle spiagge di Arma di Taggia

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Un weekend a Taggia non sarebbe completo senza qualche ora di mare.

Le spiagge si trovano soprattutto nella frazione di Arma di Taggia, lungo un ampio arenile sabbioso situato in una zona pianeggiante e facilmente raggiungibile.

Sono presenti sia spiagge libere sia stabilimenti attrezzati. I fondali bassi e sabbiosi e le acque generalmente calme rendono questa zona particolarmente piacevole anche per chi desidera semplicemente rilassarsi e godersi il mare della Liguria.

I sapori di Taggia: un viaggio nella gastronomia ligure

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Non puoi andare via da Taggia senza un souvenir, e che cosa c’è di meglio di qualcosa di buono da portarsi a casa come ricordo?

Taggia è famosa soprattutto per la sua Oliva Taggiasca, coltivata da secoli sulle colline della Riviera di Ponente. Piccola e ricca di sapore, è uno dei prodotti simbolo della gastronomia ligure e dà origine anche a un pregiato olio extravergine d’oliva.

Tra le specialità locali da assaggiare ci sono anche i canestrelli, fragranti prodotti da forno aromatizzati, e la figassa, una focaccia tradizionale arricchita con ingredienti semplici e saporiti come pomodori, acciughe, aglio e olive.

Se volete portare a casa un piccolo ricordo del vostro viaggio, scegliere prodotti locali e di stagione è anche un modo per sostenere le piccole realtà del territorio e continuare a scoprire Taggia una volta tornati a casa.

Taggia, una meta perfetta per un weekend slow

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Grazie al suo centro storico raccolto, alla possibilità di muoversi facilmente a piedi o in bicicletta, al mare e ai tanti sapori del territorio, Taggia è una destinazione ideale per chi cerca un weekend autentico in Liguria.

Potete passeggiare tra i vicoli medievali, attraversare l’antico ponte, raggiungere il mare, pedalare lungo la costa e fermarvi ad assaggiare le specialità locali: tutto senza la necessità di correre da un’attrazione all’altra.

Perché, a volte, il modo migliore per conoscere davvero un luogo è proprio questo: rallentare, camminare e lasciarsi sorprendere dai luoghi e dai sapori, passo dopo passo.

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