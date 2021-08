Dormire immersi nella natura, in una casa sull’albero tra le fronde di una pianta: cosa c’è di più romantico e rigenerante? Scopri 5 tree house bellissime ed ecologiche in Italia. Pronti per staccare i piedi da terrra ed iniziare a sognare?

Ci è arrivata questa richiesta da parte di una coppia, che sta cercando una casa sull’albero per una fuga romantica nella natura.

Io e il mio ragazzo abbiamo scoperto il vostro sito ed eravamo interessati ad affittare per una settimana la casa sull’albero durante l’estate (molto probabilmente nel mese di agosto o nella seconda settimana di luglio). Potresti indicarmi alcune location e i prezzi?

Per rispondere a questa richiesta, partiamo alla scoperta delle case sull’albero più spettacolari ed eco-friendly d’Italia, dal Piemonte alla Calabria. Vediamo da vicino cinque stupende strutture realizzate tra i rami degli delle piante, che si distinguono per la loro attenzione alla sostenibilità e che sembrano perfette per le esigenze dei nostri eco-viaggiatori.

1. Piemonte: le Case sugli Alberi del Giardino dei Semplici

Questa bellissima struttura eco-friendly è un sogno che si avvera sia per grandi che per piccini. Situata in provincia di Cuneo, tra rami frondosi e verdi, le case sull’albero “Quercia” e “Toulipier” sono due piccoli nidi affacciati sulle Langhe, sospesi tra terra e cielo e perfettamente mimetizzati nella natura. L’amore per la natura è una filosofia di vita delle proprietarie, Maria e Beatrice, tradotta in ospitalità. Le suite sull’albero sono circondate da un giardino pieno di fiori e piante di ogni genere. Entrambe sono dotate di ogni confort e servizi, al mattino viene servita la colazione tramite un cesto appeso ad un ramo dell’albero.

Queste due casette sull’albero sono pensate per ritrovare il feeling speciale che si crea tra l’uomo e la natura.

Prezzo: da 180 euro a notte per 2 persone con prima colazione a base di prodotti bio e locali

2. Umbria: Awen tree house

Awen tree house si trova al confine tra Umbria e Toscana, a soli due chilometri da uno dei borghi più belli dell’Italia. È composta interamente in legno con una bellissima terrazza che si affaccia su un grande parco con un laghetto, circondato da alberi di leccio. Rialzata di circa 3 metri da terra, la casetta è realizzata con tecniche della bioedilizia, con isolante termoacustico in fibra di canapa, e una bellissima terrazza panoramica. Per offrire un’esperienza disintossicante dalla realtà, questa casetta sull’albero mette al centro la connessione tra uomo e natura. Dormendo tra le fronde avrete la possibilità di godere del silenzio, dei profumi, i colori e i suoni della Terra.

Prezzo: da 300 Euro a notte per due persone.

3. Toscana: la casetta sulla quercia del Glamping il sole

La casetta sulla quercia di questo glamping è immersa nella pace e nel silenzio della natura, nel cuore delle colline dell’alta Maremma, a soli 5 minuti dalla bellissime terme di Petriolo, libere ma soprattutto gratuite. La zona è disseminata di borghetti medievali ricchi di fascino e bellezza. A pochi chilometri si trova l’azienda agricola Pietra Serena, dove sarete circondati dall’amore per la natura, gli allevamenti e l’agricoltura. Qui vedrete l’allevamento di pecore sarde con cui si ricava il pecorino, ricotta e tanti altri prodotti freschi. La casetta sull’albero, realizzata con legno di Larice, con finiture in legno di acacia e isolamento in sughero, offre una vista mozzafiato sulla campagna circostante. Insomma, se volete farvi una vacanza immersi sia nella natura, questo glamping è la destinazione perfetta.

Prezzo: da 240 Euro per una notte per due persone con cena a base di prodotti locali e prima colazione

4. Abruzzo: la casa sull’albero dell’agriturismo Aperegina

L’Aperegina è un’azienda agrituristica biologica immersa nel verde al centro dei tre Parchi Abruzzesi. La “Camera sull’albero” è una sistemazione unica: una piccola casetta su un albero circondata dal verde, con bagno privato, pavimento e pareti in legno, letto matrimoniale e lettino singolo, armadio essenziale e vista panoramica. È una struttura che usa unicamente prodotti biologici, coltivati direttamente da loro. Oltre ai prodotti a chilometro zero ci sono diverse attivitá che si possono svolgere come gli itinerari nel verde, visite a chied ed eremi, mercati e sagre nei villaggi circostanti.

Prezzo: da 150 euro a notte per due persone con prima colazione e cena a base di prodotti dell’agriturismo.

5. Calabria: la Casa sull’albero della Tenuta Bocchineri

All’interno della Tenuta Bocchineri, immersa nel verde, tra boschi, coltivazioni biologiche e sentieri di eco-turismo, questa casa sull’albero si trova a pochi chilometri dal centro di Rogliano (Cosenza). Una casa in cui si puó dormire sospesi tra i rami di un albero a diretto contatto con la natura. C’è molta attenzione riguardo alla sicurezza e all’impatto con l’mbiente, infatti ci sono cibi a chilometri zero, è accessibile senza auto, si utilizzano prodotti per la pulizia ecologici, la raccolta differenziata è oltre all’80%, le lampadine sono a basso consumo, la struttura é tutta in legno, vi sono anche riduttori di flusso per l’acqua e c’è il recupero e il riuso delle acque piovane.

Prezzo: da 150 euro a notte per due persone con prima colazione a km zero. Posto letto aggiuntivo al costo di 30 € con utilizzo di una poltrona divano-letto singolo.

Immagine di copertina: casa sull’albero del Glamping Il Sole, in Toscana