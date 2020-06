Incredibili Sorgenti di Acqua Naturale Nascoste in Istria

Le sorgenti di acqua naturale in Istria sono tesori nascosti, un ricordo mistico dei tempi antichi. Si trovano lontano dai percorsi turistici più battuti e rappresentano luoghi perfetti per connettersi con la natura e godere dei benefici per la salute che può offrire la foresta incantata.

L’acqua pura ti guarirà, decalcificherà la tua ghiandola pineale e aumenterà la tua gioia per la vita. La storia morfologica e geologica dell’Istria si traduce in diverse fonti sotterranee da dove sgorgano sorgenti di acqua naturale di grande gusto.

Scopri le sorgenti d’acqua naturale più nascoste dell’Istria che sono rimaste dei luoghi da scoprire:

1. Sorgente d’acqua Momjan

Una gemma magica nascosta, situata vicino al villaggio di Momjan nel comune di Buje. Momjan è un luogo dal passato preistorico, noto perchè ospita il castello di Momiano. Attualmente fatiscente e avvolto nell’edera, difficilmente può evocare il potere e la ricchezza della vita che lo ha caratterizzato.

Luogo: Momjan (Buje). Coordinate: 45.44153 N – 13.71276 E.





2. Sorgente d’acqua sul sentiero di Sentona

Sentona era una dea e la patrona dei viaggiatori nel I e ​​II secolo d.C. Il “Sentiero di Sentona” è il percorso escursionistico che parte dal centro storico di Labin e arriva alla baia di Rabac. Il sentiero ha numerosi ruscelli e rapide attraversati da sette ponti che creano un’esperienza elfica.

Tra i numerosi sentieri nella zona di Labin e Rabac, il sentiero di Sentona è uno dei più belli. Nelle foto è ritratta la parte del sentiero lungo il fiume Pećine con formazioni di calcare. Alla fine di questo sentiero si trova la grotta Negri, una misteriosa grotta, che al suo interno nasconde una limpida sorgente d’acqua. La leggenda narra che in questa grotta fu trovato uno scheletro di un gigante tre volte più grande di un uomo normale.

Luogo: Labin – Rabac. Coordinate: Inizio: 45.08727 N – 14.13641 E per la grotta Negri 45.08831 N – 14.13468 E.

Dove trovare una via di fuga nella campagna isolata vicino al sentiero di Sentona?

La family-friendly Villa Vlastelini, adatta alle famiglie, si trova sulla costa orientale dell’Istria, vicino alla città millenaria di Labin, in una tenuta appartata recintata di 20.000 m². Puoi concederti una vacanza rilassante appartata, circondato da fienili con animali domestici, giardini e frutteti biologici, campo da tennis e griglia per cucinare all’aperto.





3. Sorgente d’acqua blu intenso Zahej

Situata nella foresta curativa vicino al villaggio di Zrenj a Oprtalj, una delle città più pittoresche dell’Istria settentrionale, è rimasta un tesoro nascosto. Fare una passeggiata su e giù per le strade è come tornare indietro nel tempo o entrare in un set cinematografico vintage.

Questa idilliaca cittadina medievale istriana ricorda le città medievali della Toscana e oggi l’area intorno a Oprtalj è famosa per la caccia al tartufo.





Puoi seguire il sentiero escursionistico dalla sorgente d’acqua Zahej al ponte sui torrenti Tamujak e Mlaka. Sulla strada, puoi anche osservare i misteri dell’antico insediamento.

Luogo: Zrenj (Oprtalj). Coordinate: Punto di partenza: 45.40981 N -13.86729 E, Ponte: 45.41416 N -13.86802 E. Antico insediamento (posizione 45.41162 N – 13.86959 E).





4. Frantoio – Mulino ad acqua Barkonela vicino alla città medievale di Završje

Una tranquilla sorgente d’acqua naturale si trova nei pressi del vecchio frantoio vicino alla pittoresca Završje, l’affascinante città medievale, costruita su una scogliera alta 240 metri sopra la valle del Mirna. È sempre stata una città di contadini che lavorano i campi e coltivano olive e frutti.

Quando cammini su e giù per le strade di Završje, guarda la bellezza degli edifici, puoi immaginare pienamente la gloria passata di questo posto. Luogo: vicino a Završje (comune di Grožnjan). Coordinate: 45.37599 N – 13.77152 E.





5. Insediamento preistorico e sorgente d’acqua Kašteljir

La sorgente d’acqua Kašteljer si trova nell’Istria centrale nel comune di Kanfanar. Si trova vicino alla semi-grotta che fungeva da santuario naturale per cacciatori e raccoglitori sin dalla preistoria. La fertile valle con sorgenti d’acqua naturale ha reso questa zona adatta per viverci.





L’insediamento ebbe origine nell’età del bronzo e qui sono stati rinvenuti i reperti archeologici più antichi (alcuni pezzi di vasi). In passato, la posizione di Kašteljir era interessante perché situata su una strada di importanza strategica, che conduceva attraverso la valle di Lim, dal mare (Canale di Lim), verso l’entroterra dell’Istria.

Luogo: Kanfanar. Coordinate: sorgente d’acqua Kašteljer. 45.13424 N – 13.84097 E.





Dove trovare un eco-alloggio romantico vicino a Kašteljir?





Robinson glamping Freedom si trova nel cuore dell’Istria. È il luogo ideale per le coppie in cerca di un soggiorno tranquillo e romantico nella natura, lontano dalla città. Puoi scegliere tra una casa sull’albero o una tenda glamping.





6. Sorgente d’acqua nascosta nel villaggio di Čiritež

Questa sorgente d’acqua naturale dimenticata si trova nel villaggio di Čiritež nel comune di Buzet. Nella città di Buzet, puoi sentire il fascino della sua architettura centenaria e sperimentare l’impressionante vista dalle colline dell’Istria settentrionale.

Luogo: Čiritež (comune di Buzet). Coordinate: 45.40057 N – 14.00181 E; 45.40023 N – 14.01790 E.

7. Sorgente d’acqua Badavča vicino al villaggio di Karojba

Nel villaggio di Karojba si trova la sorgente d’acqua Badavca. Nelle vicinanze della sorgente ci sono un mistico “orologio solare” e dei monumenti storici con delle scritte in una antica lingua croata chiamata Glagoljica, che riportano i nomi dei luoghi circostanti e trasmettono un forte messaggio: “Che tutti siano uniti e in pace”.

Questo è un posto famoso per poeti e scrittori bohémien, davvero un posto perfetto per sedersi, rilassarsi nella natura e abbandonarsi ai propri sensi. Luogo: vicino al villaggio di Karojba. Coordinate: 45.27476 N – 13.79866 E.





Dove trovare un soggiorno tranquillo e salutare vicino alla sorgente d’acqua Badavča?

L’Eco Villa Gašparini si trova in un piccolo villaggio di Cerion, a 1,5 km dalla sorgente d’acqua naturale Badavča. È ideale per le famiglie che cercano un ambiente rilassato e appartato in un ambiente rurale. L’iconica Renault 4 è a disposizione degli ospiti per esplorare la campagna istriana e realizzare fantastiche foto per Instagram.





Foto di copertina: il sentiero di Sentona. Fonte: Istria Culture