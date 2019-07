Bere l’acqua di sorgente sta diventando sempre più popolare man mano che i turisti eco-consapevoli aumentano e cercano sorgenti naturali che abbiano acqua non solo potabile, ma anche con delle proprietà particolari. Le scoperte scientifiche del dr. Masaru Emoto sui cristalli di ghiaccio sono molto interessanti e sembrano rivelare un potere nascosto dell’acqua, ancora avvolto dal mistero. Dallo studio emerge che acqua non è solo essenza della vita, ma mantiene una sua memoria e sembra rispondere ai nostri stati d’animo quando li esprimiamo attraverso parole o musica, cambiando le forme dei suoi cristalli.





In alcuni casi le sorgenti naturali sono molto più complesse di quello che sembra. Prendiamo il caso dell’acqua di Sirmione, famosa in tutto il mondo per le sue proprietà curative delle mucose. Quest’acqua prima di uscire nel lago di Garda, compie un lungo viaggio nelle profondità della terra, dove si carica di zolfo ed altri minerali. Allo stesso modo la maggior parte delle sorgenti naturali ha delle proprietà specifiche, in alcuni casi anche curative. L’acqua di sorgente può essere in grado di rafforzare il tuo sistema immunitario e di ricaricarti di energia positiva!

In questa lista ci sono 6 sorgenti naturali in Croatia che rimangono ancora indisturbate. Fortunatamente non attraggono orde di turisti come altri parchi naturali, perchè sono (per il momento) lontane dai principali itinerari turistici.

1. Le sorgenti naturali del fiume Krka – una bellezza nascosta sotto alle famose cascate





Il fiume Krka, che ha dato nome al Parco Nazionale di Krka, ha le sue origini in una sorgente vicina alla città storica di Knin in Dalmazia. La sorgente si trova lontano dal parco che invece d’estate si riempie di turisti e si trova sotto una suggestiva cascata di 22 metri, chiamata Krčić. Le stagioni migliori per visitarla sono autunno e inizio inverno perchè la cascata si secca in estate.

2. La sorgente del fiume Grab: sorgenti magiche con un antico mulino in funzione da 600 anni

La fonte del fiume Grab si trova nell’entroterra della Dalmazia, nei pressi della cittadina di Trilj e si può raggiungere attraverso il percorso che passa lungo gli antichi mulini e l’affascinante ponte di pietra. In questo tratto avrai la possibilità di incontrare i locali, che vengono qui a prendere la farina di prima qualità per fare il pane fatto in casa.





3. Le sorgenti naturali del fiume Una: un favola turchese al confine tra Lika, Dalmazia e Bosnia

Il fiume Una sorge da una vivace fonte che appare sotto la foresta e i rilievi rocciosi del piccolo villaggio di Suvaja. Siamo nel comune di Gračac in provincia di Zara. Nonostante la superficie della fonte sia calma, la sorgente di Una è riconosciuta come una delle sorgenti carsiche più profonde ed energiche al mondo. Un tour didattico vi guiderà direttamente alla sorgente del fiume. Se cerchi altri scenari selvaggi e bellezze naturali in questa zona, non può mancare una visita al Parco Nazionale di Una.

4. Nel fiume Kupa: le sorgenti smeraldine incantate all’interno della Valle delle Farfalle





Questa piccola sorgente, straordinariamente pacifica è un luogo quasi sconosciuto. Si trova nel montagnoso Parco Nazionale di Risnjak, nella provincia di Primorsko-Goranska. Il corso superiore del fiume Kupa viene chiamato la valle delle Farfalle, per la straordinaria flora e fauna al suo interno. Il color smeraldo, insieme al grande numero di rane e farfalle e la fitta foresta lo rendono un luogo incantato.





Dove alloggiare green nei dintorni della sorgente del Kupa?





Gli Appartamenti Luana sono una struttura green e a misura di famiglia e di animali domestici. Si trovano a soli 5 km dalla città di Fiume e sono un ottimo punto di appoggio per visitare la città. Sarai circondato da natura e e con la stupenda visuale sulle isole Kvarner, Cres, Krk e sulla riviera di Opatija. Potrai scegliere tra gli appartamenti e le stanze con vista sul cielo stellato.





5. La sorgente del fiume Cettina: un pozzo cristallino mozzafiato ai piedi della Cappella Ortodossa





Secondo la saggezza popolare le cappelle e i monasteri ortodossi veniva costruiti sempre in luoghi isolati, dove l’energia era più pura e potente. La sorgente del fiume Cettina (Cetina in croato) è forse il luogo più conosciuto tra quelli in elenco, ma è senza dubbio un must per un viaggio green nell’entroterra della Dalmazia. Si trova nel villaggio di Cetina, vicino alla cittadina di Vrlika. Osservando il centro della sorgente si nota un profondo abisso di cui non si scorge la fine. Questo pozzo resta tutt’oggi un mistero per gli speleologi che sono arrivati soltanto a 115 metri di profondità. Nel profondo del pozzo c’è infatti una vasta serie di grotte che si sviluppa come un labirinto, rendendo difficile l’esplorazione.

6. La risorgiva del torrente Rumin: un fiume con scenografie da cartolina e un paradiso del birdwatching

Nelle vicinanze di Sinji, nell’entroterra dalmata il paesaggio è stato completamente trasformato nei secoli dal passaggio del fiume Rumin, che ha creato un piccolo paradiso. Qusto fiume si compone di due corsi d’acqua, il piccolo Rumin e il grande Rumin. Il piccolo Rumin è il luogo della sorgente originale del fiume, ma d’estate si secca, mentre il grande Rumin scorre tutto l’anno. Quest’area naturale è popolata da una fauna ornitologica molto ricca e popolosa, alcuni abitanti sono il corvo imperiale, il gheppio e il gufo reale.





7. Le sorgenti del fiume Ruda – una sorgente frizzante in un area incantevole





Le sorgenti del Ruda si trovano nell’omonimo villaggio Ruda, vicino a Trilj nell’entroterra dalmata. Tutta la parte iniziale del corso del Ruda è considerata un vero gioiellino naturale, con la serie di canyon che attraversa e le specie ittiche protette che ci vivono. Vicino alla sorgente c’è un mulino abbandonato, rimasto come monumento all’antica storia di questa valle, un’ottima location per fare pic-nic.

Dove alloggiare green vicino alla sorgente del Ruda?

Home Sweet Home è una casetta in pietra di 100 anni, interamente ristrutturata ed eco-friendly. E’ situata nell’entroterra di Trogir. Un luogo ideale per i viaggiatori in cerca di pace e tranquillità in mezzo al verde e a due passi dal mare. Un ottimo punto di partenza per partire alla scoperta delle varie sorgenti dell’entroterra dalmata.





Immagine di copertina: Secret Dalmatia Travel via Flickr