La Croazia è famosa soprattutto per il suo mare, le sue isole e spiagge, ma c’è molto altro da scoprire nella parte continentale. Se stai sognando di soggiornare in una piccola casa immersa nella natura, con un barbecue, un giardino ricco di frutti e un parco giochi per i tuoi bambini … Na Okić è un’oasi privata nella foresta perfetta per te!

Na Okić è un piccolo angolo di paradiso sulla Terra solo per te e la tua famiglia! Si trova a soli 30 minuti da Zagabria. Senza dubbio, qui potrai rilassarti e staccare la spina in una piccola casa isolata con un grande cortile. Inoltre, la proprietà è circondata da una vegetazione lussureggiante di foreste e colline facenti parte del Parco Naturale dello Žumberak.

Questa piccola casa tradizionale conta 100 anni di vita ed è composta da uno spazio abitativo con cucina e un bagno con doccia. Un sistema di raccolta dell’acqua piovana provvede a rifornire i rubinetti con acqua sia calda che fredda; mentre l’acqua potabile è disponibile da un distributore d’acqua.





Le scale appositamente progettate per piccoli spazi, conducono ad un romantico soppalco dove poter dormire. Questo è composto da un letto matrimoniale al centro e 2 materassi singoli posizionati sotto le travi in legno. È l’ideale per una coppia in cerca di romanticismo, una famiglia con bambini o un gruppo di amici. Il loft ha un piccolo balcone con una splendida vista sulla valle e sulla città di Zagabria in lontananza.

Zrinka, la tua host e la sua affascinante famiglia sono il valore aggiunto della piccola casa di Na Okić, piena di amore e gentilezza. Quasi inutile a dirlo: sono dei perfetti eco-host!

Cosa rende la tua oasi privata Na Okić un luogo verde e salutare in cui soggiornare?

Siamo persone verdi sia dentro che fuori. La nostra casetta si trova in zone poco conosciute dal turismo di massa, nascosta nelle verdi foreste del Parco Naturale dello Žumberak, un’area protetta nel nord-ovest della Croazia. Nessun nuovo edificio può venir costruito qui. Nel nostro caso, la proprietà è stata ereditata dalla famiglia da generazioni. Il nostro alloggio prende il nome da Okić, la città vecchia, ora in rovina, sulla vicina vetta di Okić.

La nostra (e vostra, se lo vorrete) oasi privata è una casetta di legno, molto antica, nel tradizionale stile croato-continentale. L’interno è progettato in modo compatto ed efficiente per massimizzare l’utilizzo dello spazio. Ricicliamo e riutilizziamo tutto!

Ad esempio, avevamo alcuni armadi del secolo scorso che abbiamo riadattato e ora sono davvero utili. Un’altra idea originale?! Recentemente abbiamo riciclato una vecchia tavola di quercia che abbiamo ricevuto in omaggio da un ospite locale: siamo riusciti a farne un tavolo da bar per la colazione! E funziona benissimo perché consente di risparmiare molto più spazio.





La nostra infrastruttura è basica. Raccogliamo l’acqua piovana dal tetto, poi questa va nel serbatoio, che poi rifornisce i rubinetti della casa. Allo stesso tempo, garantiamo l’acqua potabile attraverso una sorgente che si trova nella foresta. Il riscaldamento si fonda su una stufa a legna: ci approvigioniamo di quest’ultima attraverso i boschi locali. Per quanto riguarda gli articoli per la pulizia e quelli da toeletta, utilizziamo solo prodotti biologici. Inoltre, incoraggiamo il riciclo: un punto di riciclaggio e un cumulo di compost, infatti, sono collocati dietro la casa.

Quali sono i 3 attributi che rendono la tua oasi nella foresta unica e speciale?

Una vacanza in totale privacy, pace e tranquillità

Un ampio cortile lussureggiante, foreste verdi e natura tutt’intorno

Sentieri escursionistici con splendidi belvedere che iniziano appena fuori dalla nostra proprietà.





Perché desideri ospitare viaggiatori eco-friendly?

La natura è nel nostro sangue. Io e la mia famiglia amiamo viaggiare, trovare luoghi unici e trascorrere il nostro tempo libero all’aperto. Riteniamo che sia importante approciarsi alla natura e alla foresta intorno a noi e imparare come usare i suoi frutti. Ivan, il mio partner, è un designer certificato di permacultura; mentre la mia famiglia ha sempre lavorato nel mondo del giardinaggio, della vinificazione e dell’apicoltura.

Una vita il più possibile sostenibile è qualcosa a cui tendiamo, quindi il turismo sostenibile è arrivato come una risposta logica. L’ecologia e la sostenibilità sono ancora tendenze recenti in Croazia, quindi spetta principalmente a noi come individui agire al meglio delle nostre possibilità.

Quali gemme nascoste possono essere scoperte vicino alla tua Na Okić?

La nostra proprietà è il punto di incrocio di vari percorsi escursionistici. Si può fare un’escursione alle antiche rovine di Okić, attraverso il sentiero didattico ”Okićnic”. Altrimenti, puoi raggiungere la cima del monte Plešivica dove sicuramente sarai ricompensato con le migliori viste. Infatti, Okić si trova sul monte Plešivica, il quale è molto famoso per i suoi vigneti e spumanti. Per questo, infatti, l’area circostante il monte viene spesso chiamata la “Regione croata dello Champagne“.

Intorno a noi, puoi trovare molte cantine e ristoranti accoglienti e familiari che noi supportiamo con grande piacere. Poco più a sud è possibile visitare i fiumi Mrežnica o Korana per un rinfresco estivo sulle cascate massaggianti e sulle spiagge fluviali nascoste.

È tempo di scrollarsi di dosso la polvere che la quarantena ha posto nei nostri cuori e nelle nostre menti! È tempo di pensare al benessere proprio e dell’ambiente! Questa incantevole oasi nella foresta ti aspetta per te e la tua famiglia!