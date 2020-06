Home Sweet Home: Vacanza Green e Sicura in una Casa Tradizionale della Dalmazia

Goditi una vacanza rilassante per ripristinare la tua serenità. Quest’estate scegli Home Sweet Home – la villa eco-friendly più esclusiva dell’entroterra della Croazia.

Turismo post COVID: la straordinaria storia della resilienza

C’è una famosa citazione di Napoleon Hill, autore del best seller “Pensa e arricchisci te stesso” che dice che “ogni fallimento porta con sé il seme di un successo equivalente”. La signora Irina Salvezani, la proprietaria di questa incantevole villa eco-friendly nell’entroterra di Trogir rappresenta una storia avvincente di resilienza in questi difficili tempi post-pandemici.

Lei ha una vera passione per il turismo green e ha costruito un innovativo modello di business sostenibile che fornisce una salutare via di fuga ai suoi ospiti, e arricchisce anche la comunità locale in molti modi.

Villa Home Sweet Home si trova nel tranquillo villaggio di Vrsine, dove troverai molta privacy e tranquillità pur essendo a soli 2 km dalla costa e a 10 minuti di auto da Trogir – patrimonio mondiale dell’UNESCO.

Totale privacy per staccare completamente e ricaricarti

“Nella nostra affascinante casa di campagna, non abbiamo mai smesso di vivere in sicurezza e in pace“, afferma Irina. Se vuoi davvero staccare la spina, questa proprietà indipendente offre tutto il necessario per una fuga rilassante con la famiglia e gli amici. Trascorrerai le tue vacanze in una spaziosa villa in pietra con ingresso indipendente e uno spazio privato attrezzato, in giardino o sul balcone.





Un Paradiso amico dei cani

Come proprietario di un cane, probabilmente stai affrontando una sfida per trovare una destinazione di vacanza dog-friendly, un alloggio in affitto e una spiaggia. Non lasciare a casa il tuo migliore amico! Home Sweet Home è una sistemazione accogliente quando si viaggia con i cani.

Ambiente green, pulito e sicuro

Qui non è stato registrato nessun caso di positività al coronavirus dall’inizio dell’emergenza. Un motivo in più per sentirsi al sicuro.

Utilizziamo solo prodotti per la pulizia eco-friendly di qualità delle migliori marche e abbiamo sempre seguito le procedure di sanificazione e sicurezza, sin da quando abbiamo aperto la nostra eco villa. E ora più che mai questo aspetto è diventato importante ed essenziale per noi. Di conseguenza, abbiamo adottato le procedure di pulizia indicate dalle autorità nazionali e dall’Organizzazione mondiale della sanità, per garantirvi un soggiorno sano e spensierato.

Un’esperienza locale pura al 100% da provare nella tua vita

Lungo la strada della nostra proprietà, c’è il ristorante “Konoba Donja Banda” che è orgoglioso di offrire cibo e vino biologici e di provenienza locale. Sono famosi per la loro “peka”, cucinata nei loro grandi forni a legna all’aperto. I commercianti locali, come fornai e pescatori, attraversano il villaggio ogni mattina, e per trovarli basta seguire il suono dei clacson delle loro auto, se desideri acquistare dei prodotti locali!





Il meglio dell’artigianato locale



La casa stessa era una tradizionale fattoria dalmata ed è stata mantenuta nella sua forma originale durante il restauro per mostrare con orgoglio l’artigianato locale. Questo è uno dei motivi chiave che rende la nostra eco villa unica e speciale.





Durante il restauro, è stata conservata la struttura originale della casa insieme a una delle sue caratteristiche più impressionanti – i muri in pietra larghi quasi 1 m. Essi mantengono la casa fresca d’estate e calda d’inverno. Abbiamo usato esclusivamente materiali naturali dentro e intorno alla casa e vernice ecologica sugli elementi fatti su misura.





Passione per la sostenibilità

Abbiamo lavorato duramente per creare un luogo in cui è possibile trascorrere le vacanze e connettersi con la natura e sentire l’autenticità della vita del villaggio. Trasformiamo i rifiuti alimentari in compost, il che aiuta il nostro orto biologico a far crescere e produrre frutta e verdura biologica. L’orto è curato con amore tutto l’anno, senza l’uso di pesticidi. Le nostre docce e i rubinetti dell’acqua hanno dei filtri per controllare e ridurre il consumo di acqua.





Filosofia personale: »Tornare alle origini«

Il nostro obiettivo principale era quello di creare una tenuta sostenibile autosufficiente, un luogo in cui il “ritorno alle origini” possa essere fatto in modo da rispettare e preservare la natura. Viviamo secondo il mantra “ridurre, riutilizzare, riciclare” e speriamo, nel nostro piccolo, di assicurare la conservazione e la rigenerazione della nostra bellissima campagna dalmata.

Qualità ecologica certificata

Villa Home Sweet Home è stata insignita della prestigiosa etichetta internazionale Green Key che certifica la responsabilità nei confronti dell’ambiente e della comunità locale. Fa anche parte del programma di certificazione Dalmatia Green per le sistemazioni eco-friendly in Dalmazia.





Adoriamo entrare in contatto con persone che la pensano allo stesso modo per scambiare e condividere conoscenze su come vivere e viaggiare in modo più sostenibile.

Offrire un impatto più positivo

Incoraggiamo i nostri ospiti a cambiare prospettiva riguardo al modo in cui viaggiano, a sentirsi arricchiti e offrire un impatto più positivo. Per ogni prenotazione, doniamo il 2% alla fondazione per la protezione degli animali di Spalato. Vediamo il turismo come fonte di benessere ed è per questo che stiamo aiutando gli animali a trovare un rifugio con buone cure e una casa amorevole.

Ti è piaciuta questa storia e ti sei sentito ispirato a prenotare il tuo soggiorno all’eco villa Home Sweet Home? Ti assicuro che sarai meravigliato da questo splendido video!